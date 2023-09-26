Военное обозрение
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ВС РФ нанесли серию ударов по объектам Украины в Кривом Роге и Измаиле

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ВС РФ нанесли серию ударов по объектам Украины в Кривом Роге и Измаиле

Сегодня ночью беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Российской Федерации атаковали ряд объектов портовой инфраструктуры города Измаила в Одесской области. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.


Как сообщается, были повреждены склады и около 30 грузовых автомобилей, вероятно используемых для перевозки топлива, в том числе и украинским военным подразделениям.

Помимо Измаила, ВС РФ утром атаковали объект в Кривом Роге. Как утверждают украинские информационные ресурсы, прилет был по одному из промышленных предприятий города. Судя по всему, это предприятие тоже используется в военных целях, почему о нем и подается довольно скупая информация.

Ранее сообщалось и об ударах по логистической инфраструктуре ВСУ в городе Рени – одном из основных портов Украины на реке Дунай. Вероятно, прилеты имели место и в районе пункта пропуска Орловка-Исакча из Украины в Румынию. Здесь тоже могло находиться скопление автомобилей, используемых для перевозки грузов военного назначения.

Российские войска регулярно атакуют украинскую военную инфраструктуру беспилотными летательными аппаратами. Одна из главных задач при нанесении ударов по объектам инфраструктуры – предотвращение ее использования для снабжения украинских формирований, задействованных на фронте, товарами военного назначения и топливом.
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12 комментариев
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  1. olhon
    olhon Сегодня, 09:10
    0
    Сегодня много позитивных новостей.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:37
      +1
      Перевалочные базы хранения топлива поступающего с Румынии приоритетные цели атак.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:11
    +3
    Интересно а за штаб Ч. Ф. наши снесут чего нибудь подобное у В. С. У.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:34
      0
      Сильно сомневаюсь.
      Если даже после удара беспилотниками по Кремлю 3 мая ничего не было, то про штаб и говорить нечего.
      Тем более, некий чел на этом сайте уверял, что здание штаба давно стоит пустое и никак не используется.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:36
        +2
        Aken hi, вот от того киевская власть и храбрая и смелая и отважная, знает что не прилетит.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:45
          0
          И я о том же. Явно последствия како-го то мутного договорняка.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:39
      -1
      Уважаемый Ропот, вы затронули больную тему, на сегодня здание Рады, Генштаба ВСУ и офиса Зеленского не снесены в отличии от штаба ЧФ, и это уже не просто удивительно, а преступно-непонятно am
  3. Orso
    Orso Сегодня, 09:12
    +1
    С дунайским хабом надо разобраться до конца, чтобы не осталось никаких речных лазеек.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:17
      +2
      Orso hi, там с многим надо разбираться, чтоб лазеек не было, дунайский хаб не на первом месте.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:36
      0
      Писали что в устье Дуная какой-то пароход уже на мине подорвался. Правда, тема как-то исчезла. Может врали?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:41
        0
        Aken, писали что Украина наладила зерно-коридор без разрешения Москвы и то что балкеры турецкие правда под "левыми" флагами потихоньку вывозят зернишко, но тоже хочешь верь а хочешь нет.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:43
          0
          В то, что по тихому вывозят, пробираясь в Румынских территориальных водах - верю.
          В то, что сумели заминировать фарватер Дуная - не знаю, верить или нет.