ВС РФ нанесли серию ударов по объектам Украины в Кривом Роге и Измаиле

Сегодня ночью беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Российской Федерации атаковали ряд объектов портовой инфраструктуры города Измаила в Одесской области. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.Как сообщается, были повреждены склады и около 30 грузовых автомобилей, вероятно используемых для перевозки топлива, в том числе и украинским военным подразделениям.Помимо Измаила, ВС РФ утром атаковали объект в Кривом Роге. Как утверждают украинские информационные ресурсы, прилет был по одному из промышленных предприятий города. Судя по всему, это предприятие тоже используется в военных целях, почему о нем и подается довольно скупая информация.Ранее сообщалось и об ударах по логистической инфраструктуре ВСУ в городе Рени – одном из основных портов Украины на реке Дунай. Вероятно, прилеты имели место и в районе пункта пропуска Орловка-Исакча из Украины в Румынию. Здесь тоже могло находиться скопление автомобилей, используемых для перевозки грузов военного назначения.Российские войска регулярно атакуют украинскую военную инфраструктуру беспилотными летательными аппаратами. Одна из главных задач при нанесении ударов по объектам инфраструктуры – предотвращение ее использования для снабжения украинских формирований, задействованных на фронте, товарами военного назначения и топливом.