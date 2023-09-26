Военное обозрение
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Экс-советник офиса президента Украины призвал не спешить с заявлениями о гибели командующего Черноморским флотом РФ

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Экс-советник офиса президента Украины призвал не спешить с заявлениями о гибели командующего Черноморским флотом РФ

Командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова не стоит преждевременно объявлять погибшим, чтобы затем не «сесть в лужу». Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).


Как утверждает бывший советник офиса Владимира Зеленского, достоверной информации по поводу гибели российского флотоводца нет, хотя украинские силы специальных операций об этом сообщают. Российские источники, в свою очередь, опровергают распространяемую украинской стороной информацию о гибели Соколова.

Как бы не оказалось потом, что он жив-здоров, и нас посадили в большую лужу

- написал политик.

Напомним, что Виктор Соколов был в 2022 году назначен командующим Черноморским флотом ВМФ России, а в 2023 году ему присвоили воинское звание адмирал. На посту командующего ЧФ он сменил адмирала Игоря Осипова.

Украинские силы специальных операций рассматривают объекты и командование Черноморского флота как одну из первостепенных целей для диверсионной деятельности, поскольку ЧФ РФ играет важную роль в нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры Украины и выполняет ключевые задачи по обороне Крымского полуострова и утверждении российского контроля в Черном море.
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7 комментариев
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  1. vet
    vet Сегодня, 09:40
    +1
    Проще всего организовать интервью с командующим - и все вопросы сняты. Раз его нет - или смерть, или тяжелое ранение.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:44
      -1
      Или всем наплевать, что там думают на Украине. Это не шоу-бизнес, тут лицом светить лишний раз не стоит. Много вы его интервью видели за год службы?

      Не надо танцевать под дудку врага
    2. Фразах
      Фразах Сегодня, 09:45
      +1
      Это слишком просто, надо ссылаться на туман войны, вражескую пропаганду и пудрить гражданам мозги. Помнится главного чубатого генерала с главарем разведки тоже похоронили.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:42
    0
    надеюсь все же большой фейк и они сядут в большую лужу !! у меня не будет слов если это правда будет !
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:44
    +1
    Та да...
    А то не удобно получится... как с Залужным.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:46
      +1
      А также с Шойгу, погибшим от сердечного приступа, оторванной ногой Герасимова после обстрела, недавно умершим Кадыровым и несколько раз в год переболевающим раком Путиным
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:48
    0
    Интересно когда наши С. С. О. начнут по верхам В. С У. работать причём не по клоунам медийным а по тем кто реально может руководить.