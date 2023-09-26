Экс-советник офиса президента Украины призвал не спешить с заявлениями о гибели командующего Черноморским флотом РФ

Как бы не оказалось потом, что он жив-здоров, и нас посадили в большую лужу

Командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова не стоит преждевременно объявлять погибшим, чтобы затем не «сесть в лужу». Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).Как утверждает бывший советник офиса Владимира Зеленского, достоверной информации по поводу гибели российского флотоводца нет, хотя украинские силы специальных операций об этом сообщают. Российские источники, в свою очередь, опровергают распространяемую украинской стороной информацию о гибели Соколова.- написал политик.Напомним, что Виктор Соколов был в 2022 году назначен командующим Черноморским флотом ВМФ России, а в 2023 году ему присвоили воинское звание адмирал. На посту командующего ЧФ он сменил адмирала Игоря Осипова.Украинские силы специальных операций рассматривают объекты и командование Черноморского флота как одну из первостепенных целей для диверсионной деятельности, поскольку ЧФ РФ играет важную роль в нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры Украины и выполняет ключевые задачи по обороне Крымского полуострова и утверждении российского контроля в Черном море.