Член Конгресса США предложил законопроект о предотвращении этнических чисток армян в Нагорном Карабахе, «забыв» об их массовом исходе из региона

Армяне, живущие в Нагорном Карабахе, как всегда, имеют полное право продолжать жить на своей древней родине в безопасности

Соединенные Штаты в привычной популистской манере «озаботились» судьбой людей, на этот раз проживающих в далеком Закавказском регионе, где Вашингтон в течение многих лет проводил политику, направленную как раз на создание очередного очага напряженности.После стремительного взятия под контроль территории Нагорного Карабаха (Арцаха) военными азербайджана, опасаясь этнических чисток и притеснений, из региона начали массово выезжать проживающие там веками армяне. По последним данным, в Армению из этого региона уже прибыло почти семь тысяч беженцев. Часть армян, в основном женщины и дети, нашли убежище на базе российских миротворцев, которые обеспечивают безопасность выезда жителей региона с насиженных мест.Накануне, 24 сентября, советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян заявил, что 99,9 процентов армянского населения региона (более 120 тысяч) собираются уехать в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана и опасений этнических чисток.И вот член нижней палаты Конгресса США, председатель подкомитета по правам человека республиканец Крис Смит внес на рассмотрение законодателей законопроект о предотвращении дальнейших злодеяний и этнических чисток армян Арцаха со стороны Азербайджана. Что важно, американский законодатель открыто признал, что таковые происходили и раньше, но вот озаботились этим в Штатах почему-то только сейчас.В документе Смит призвал Госдепартамент разработать долгосрочную стратегию и осуществить ряд мер, направленных на обеспечение безопасности и благополучия этнических армян в Нагорном Карабахе. Которых при существующих темпах миграции и настроениях среди карабахских армян в регионе вскоре вообще может не остаться. Это сродни тому, как потребовать от спасателей оказать срочную помощь утопающему, который уже захлебнулся.Что конкретно предлагает конгрессмен, считающийся международно признанным правозащитником и хорошо знакомый с обстановкой в Нагорном Карабахе. Еще задолго до недавних событий, в 2013 и 2014 годах, он встречался в Баку по этому вопросу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Позже Смит в 2015 году стал автором «Закона о демократии в Азербайджане», о фактической реализации которого ничего не известно.Во-первых, сказано в законопроекте, США должны прекратить оказывать военную помощь Азербайджану путем отмены действия в отношении этой страны 907-ой поправки к Закону о поддержке свободы, принятой еще в 1992 году.Во-вторых, госдеп США должен усилить дипломатическое присутствие в регионе для наблюдения за ситуацией и немедленного сообщения о любых дальнейших злоупотреблениях со стороны Азербайджана. Также следует вести круглосуточный мониторинг армянских культурных объектов на территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики.Следует разработать и реализовать программу оказания гуманитарной помощи армянам, пострадавшим в результате блокады и недавнего «нападения» на Нагорный Карабах, предлагает Смит.Не забыта и любимая тема США о введении санкционной политики против «государства-агрессора». Как можно считать Баку агрессором, да и против кого, если до введения войск в Карабах премьер-министр Армении Никол Пашинян де-юре признал эти территории азербайджанскими, подписав соответствующие документы, причем при посредничестве западных политиков. Сама НКР не признана субъектом международного права ни одним государством, включая Армению и США.Конгрессмен предлагает оказать военную помощь Армении, которой сейчас «угрожает Азербайджан». И вновь, согласно предыдущего пункта, Баку просто вернул свои исконные территории и восстановил границы, никоим образом не нарушая международное право в отношении Еревана.— объявил Смит, видимо, «забыв» об их массовом исходе из региона.При этом конгрессмен признался, что Азербайджан в течение многих лет проводил агрессивную политику в Нагорном Карабахе. Баку якобы открыто выражал «желание провести этническую чистку и даже инициировал геноцид, установив блокаду Лачинского коридора». Однако все это до последнего времени как-то не сильно волновало американское руководство и конгрессменов.Хорошо известно, что никогда еще военно-политическое вмешательство США в «урегулирование» конфликтов в разных регионах мира не приводило к достижению в них стабильности. Все происходило с точностью до наоборот. Так что кроме популизма в законопроекте Смита ничего нет. А использование «союза» с Арменией, вернее, полного подчинения Пашиняна воле Вашингтона, способно только еще более дестабилизировать ситуацию в Закавказье.