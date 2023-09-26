Южная Корея проведет первый за 10 лет военный парад для демонстрации силы

Южная Корея готовится провести свой первый крупномасштабный военный парад за десятилетие. Парад пройдет в городе-спутнике Сеула Соннаме во вторник в 16:00 по местному времени в ознаменование Дня вооруженных сил, который в Южной Корее обычно проходит без парадного шума.
Ожидается, что в нем примут участие около 7000 военнослужащих, при этом страна продемонстрирует более 340 единиц военной техники, включая танки, самоходные артиллерийские установки, штурмовики и беспилотники.
Парад проводится на фоне более жесткого подхода по отношению к КНДРе, которого придерживается президент Юн Сок Ёль, науськиваемый из посольства США.
Выступая на авиабазе Соннам на окраине столицы, Юн предупредил Пхеньян о «подавляющем ответе, который положит конец режиму, если он применит ядерное оружие». А от кого последует такой ответ, президент Республики Корея не упомянул.
На параде на всеобщее обозрение будут выставлены ракеты Hyunmoo, перехватчики L-SAM, истребители F-35 и первый в стране истребитель отечественной разработки KF-21. Hyunmoo - одна из новейших ракет Южной Кореи, которая, по мнению аналитиков, является неотъемлемой частью планов Сеула по нанесению ответного удара по Северной Корее в случае конфликта, в то время как L-SAM предназначен для поражения приближающихся ракет на высотах от 50 до 60 км.
В рамках торжеств также состоится совместный пролет военных самолетов Южной Кореи и Соединенных Штатов. Более 300 американских военнослужащих, и числа находящихся в Корее, также примут участие в параде, поскольку две страны отмечают 70-ю годовщину своего альянса.