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В конгрессе США разгорелся конфликт из-за многолетних контрактов на закупку боеприпасов

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В конгрессе США разгорелся конфликт из-за многолетних контрактов на закупку боеприпасов

Законопроект о расходах на оборону в Соединенных Штатах никак не получается утвердить из-за многочисленных разногласий между республиканцами и демократами. На этот раз в конгрессе США разгорелся конфликт из-за многолетних контрактов на закупку боеприпасов.


Об этом рассуждает американский обозреватель Брайант Харрис в своей статье, опубликованной журналом Defense News.

В бюджетном запросе Пентагона на 2024 финансовый год запрашивается 1,4 миллиарда долларов на финансирование в течение пяти лет закупок семи боеприпасов, которые были обозначены как высокоприоритетные, а также еще 1,9 миллиарда на приобретение комплектующих.

Республиканцы из Палаты представителей согласились профинансировать пять из них: противокорабельную ракету Naval Strike Missile, ракеты для систем ПВО Patriot PAC-3, управляемую ракету для систем залпового огня GMLRS, противокорабельную ракету большой дальности и авиационную ракету JASSM. Но они остановились на достигнутом, решив отказать в финансировании многолетних закупок зенитных ракет SM-6 и ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM.

Демократы из Палаты представителей раскритиковали отказ республиканцев, утверждая, что это ослабляет Вооруженные силы США перед лицом «китайской угрозы».

О намерении комитета по ассигнованиям сократить расходы Пентагона на закупку ракет в следующем году сообщалось еще в июне. Речь шла об урезании финансирования на 2,5 миллиарда долларов.
Использованы фотографии:
https://missiledefenseadvocacy.org/
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:54
    +4
    Предвыборная "собачья свадьба" счас таких много будет, ставки слишком высоки.
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 10:04
      +2
      Совершенно верно, театр для людей, чтобы они думали, что у них есть выбор. На самом деле, республиканцы и демократы пьют водку и веселятся вместе, как будто никто не смотрит. Это политика, если кто-то говорит, что ему нравятся кошки, он должен сказать оппозиции, что ему нравятся собаки. Чистый театр, все эти споры для галочки, и в конце концов все поладят и примут все, что может навредить России.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 09:55
    +1
    Вот у США парламент контролирует и решает что закупать, у нас же парламент утверждает бюджет, а дальше Минобороны уже само решает что и в каких количествах покупать, бесконтрольно фактически. Вспомнилось как генерал армии Варенников говорил что у США 2 типа торпед, а у нас 18.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 10:24
      +1
      Вы ерунду говорите - военным явно виднее, что им нужно, чем политикам с 3 классами образования и медалькой за спорт. У нас нет печатного станка, что б проблемы деньгами заливать. По поводу типов торпед - ну они могут себе позволить унифицировать и всё перевооружить быстро , не задумываясь о том, как там скажет министерство финансов
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:51
        0
        Цитата: WhiteFallen
        Вы ерунду говорите - военным явно виднее, что им нужно, чем политикам с 3 классами образования и медалькой за спорт. У нас нет печатного станка, что б проблемы деньгами заливать. По поводу типов торпед - ну они могут себе позволить унифицировать и всё перевооружить быстро , не задумываясь о том, как там скажет министерство финансов

        Ну раз виднее тогда надо чтобы и верховный главнокомандующий был военным, а то как то не складывается. Почему вы считаете что военные имеют исключительную компетентность в вопросах закупки вооружений? Они тоже люди и могут ошибаться, не на ровном месте возникла поговорка что генералы готовятся к прошлым войнам, а не будущим. Как показало СВО просчёты были катастрофическими в плане развития ВС.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:51
      +1
      Вот оно и видно, что матрасы сейчас без снарядов сидят))) Хотя для них - хоть совой об пень, хоть пнем по сове - а все сове как-то не по себе. Не один ли пес. будет решать оружейное лобби в Конгрессе, какому производителю отвалят основной кусок, или оружейное лобби в Пентагоне - то же самое? Один пес, купят то, что нужно хозяину лобби, а не тем, кто если что воевать попрется. Напомнить, почему Бредли ДО СИХ ПОР не заменили? Официальный итог расследования - "всвязи с коррупцией НЕКОТОРЫХ высших офицеров Пентагона, продвигавших интересы НЕКОТОРЫХ производителей". 3 или 4 конкурса, куча денег просто украдена, никто не сел - "НЕКОТОРЫЕ" виноваты, и 40 лет не могут Бредли заменить winked
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:00
    +1
    А вот если бы прекратили помощь Киеву, то хватило бы на все и даже с избытком. Теперь пытаются сэкономить каждый цент. При этом вроде, как каждая партия радеет за национальную безопасность.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:03
      +3
      rotmistr60 hi, даже если к власти придут республиканцы то Киев они не кинут, и для нас ничего не измениться, слишком много на кону для Вашингтона в этой Украине и "плюшек" не мало, так что США эта Украина выгодна с любого бока.
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:02
    +1
    что не день - то цирк для прессы, чтобы избиратели не скучали
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    +1
    В конгрессе США разгорелся конфликт из-за многолетних контрактов на закупку боеприпасов
    . Их дела, поди пойми, это предвыборные дела или у кого то проснулся здравый смысл и они подсчитали, куда нужней, на что надо потратит я именно сейчас. Проблем то и у них хватает, везде и этого никто и не отрицает.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:18
    +1
    Кино и немцы ,вот что предвыборная борьба делает . Две партии ,род от рода ставленники ВПК ,против вооружения .
    После выборов закупят еще больше
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:38
    0
    Да увеличили бы стоимость в 2 раза и отслюнявили откат демократам, но видно республиканцы только себя учли.
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:09
    0
    Занесли мало или не занесли вообще? Это возмутительно)))