В сети появились кадры, на которых запечатлено чрезвычайно точное поражение российскими минометчиками подразделения пехоты противника. На снятых с разведывательного беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как небольшая группа пехоты боевиков киевского режима передвигалась по открытой местности и была с ювелирной точностью уничтожена ударом российского миномета.
Кадры были сняты на Сватовском направлении, где в настоящее время продолжают вестись ожесточенные бои. Украинское командование перебросило предназначавшиеся для других направлений резервы на линию Сватово-Купянск. В районе населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка и Петропавловка бои носят преимущественно позиционный характер.
Также сообщается, что российская армия нанесла удары по паромной переправе через реку Дунай Орловка-Исакча в Одесской области. Этот объект представлял собой очень важную цель как с военной, так и логистической точки зрения. Киевский режим использовал паромную переправу для вывоза своей сельхозпродукции в страны Евросоюза в качестве одного из альтернативных способов транспортировки после прекращения действия так называемой "зерновой сделки".
Помимо вывоза своей сельхозпродукции украинские власти регулярно использовали этот транспортный узел для перемещения западных грузов военного предназначения через территорию Румынии. Подобные удары также необходимы на фоне активизации западной разведки в акватории Черного моря для подготовки атак на Крымский полуостров.