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Точное попадание минометного расчета ВС РФ по подразделению противника попало в кадр

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Точное попадание минометного расчета ВС РФ по подразделению противника попало в кадр

В сети появились кадры, на которых запечатлено чрезвычайно точное поражение российскими минометчиками подразделения пехоты противника. На снятых с разведывательного беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как небольшая группа пехоты боевиков киевского режима передвигалась по открытой местности и была с ювелирной точностью уничтожена ударом российского миномета.


Кадры были сняты на Сватовском направлении, где в настоящее время продолжают вестись ожесточенные бои. Украинское командование перебросило предназначавшиеся для других направлений резервы на линию Сватово-Купянск. В районе населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка и Петропавловка бои носят преимущественно позиционный характер.




Также сообщается, что российская армия нанесла удары по паромной переправе через реку Дунай Орловка-Исакча в Одесской области. Этот объект представлял собой очень важную цель как с военной, так и логистической точки зрения. Киевский режим использовал паромную переправу для вывоза своей сельхозпродукции в страны Евросоюза в качестве одного из альтернативных способов транспортировки после прекращения действия так называемой "зерновой сделки".

Помимо вывоза своей сельхозпродукции украинские власти регулярно использовали этот транспортный узел для перемещения западных грузов военного предназначения через территорию Румынии. Подобные удары также необходимы на фоне активизации западной разведки в акватории Черного моря для подготовки атак на Крымский полуостров.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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30 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:19
    +18
    Вот редкий образец качественной фиксации уничтожения врага. Хорошая работа расчета миномета. Молодцы ребята!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:28
      +3
      Работы ещё много будет.

      The Washington Post со ссылкой на командира десантно-штурмового отряда ВСУ пишет, что во время боёв в Запорожской области украинские военные потеряли большое количество военной техники, особенно под Работино и Вербовым. В частности, боевые машины пехоты "Мардер" и американские броневики "Страйкер".

      Телеграм-канал "Образ будущего" отмечает, что Киев сейчас активно готовится к возобновлению наступательных действий. В Закарпатье прибыло шесть американских танков "Абрамс", в Херсон доставлено девять систем ПВО и 85 бронемашин MaxPro:
      Одновременно в Краматорск готовятся перебросить танковый кулак из 89 танков советского производства, танки Challenger и Challenger 2, 65 БМП Marder и Kirpi и более 56 САУ производства стран НАТО.

      https://dzen.ru/a/ZRGT9PnXLy_0eVna
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:10
      0
      Вторую бы туда же. Жаль два раза в одну воронку ...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:15
        +1
        Зачем?Один пытался уползти в сторону Бандеры.И это ему удалось
  2. AVA77
    AVA77 Сегодня, 10:22
    0
    Офигеть, присели передохнуть. ............................................. Жесть.
    Ну не повезло и не повезло.
  3. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 10:24
    +9
    Красивое попадание, что сказать, молодцы!
    Но ведь бывает и наоборот, тут вопрос как эвакуировать раненого так чтоб всех не задвухсотили. Не хватает тележко-роботов для этого, как мне кажется.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:28
      -5
      Цитата: Архивариус Вася
      Но ведь бывает и наоборот, тут вопрос как эвакуировать раненого так чтоб всех не задвухсотили.

      Обстановка сейчас тяжелая на многих направлениях, хоть давят "укроп" но он продвигается в некоторых местах.
      На Ореховском направлении отмечены активные боевые действия на северных окраинах Новопрокоповки с продвижением штурмовых пехотных подразделений ВСУ до 1,5км в глубину обороны ВС РФ, а так же многочисленные атаки ВСУ мотопехотными подразделениями на территориях к юго-западу от Вербового.
      Южнее Марьинки вновь выявленные позиции ВСУ в районе опорного пункта "Зверинец". Определена зона контроля ВС РФ вдоль железнодорожного полотна в направлении Донецкой Красногоровки.
      На Сватовском направлении на западном берегу реки Жеребец в районе Новоегоровки встречные бои с нестабильной линией боевого соприкосновения.
      На южном фланге обороны Артёмовска штурмовые группы ВСУ отмечены в северной части Клещеевки, а также расширена зона контроля ВСУ вдоль железнодорожной насыпи на север от Андреевки с продвижением до 800 метров.
      1. WhiteFallen
        WhiteFallen Сегодня, 10:34
        0
        Вы тут из ципсо надоели со своими хрюшными новостями. Валите к своей нэньке
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:52
          +1
          Цитата: WhiteFallen
          Вы тут из ципсо надоели со своими хрюшными новостями. Валите к своей нэньке
          Это сообщает
          https://voenhronika.ru/ но не ЦИПсО.
      2. Николай Дягелев
        Николай Дягелев Сегодня, 10:42
        -10
        Что то какой то отстой(((((((((((((<(((((((((((((((((((((
    2. potterz
      potterz Сегодня, 11:12
      0
      Есть тележки тэ-тэ Филатова. Уже по тихонько расходятся по фронту. Правда делаются в гаражах. Соответственно объем не большой.
  4. Havoc
    Havoc Сегодня, 10:31
    -2
    Страшно смотреть эти кадры, умом понимаешь, что это враги и их нужно уничтожать, но сердцем - это же дети тех с кем я вместе когда то служил и Родину защищал. Могли ли мы тогда об этом думать.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 10:58
      +5
      Ну да, они же дети.
      Интересно когда эти дети в других детях дырки делают они тоже философствуют и терзаются сомнениями. скотина я дрожащая или право имею.
      Странно тва фильтр не пропустил только скотина request проканала.
      Так то классика.
      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 11:21
        -4
        Есть желание уподобится этим скотам ? Или что-то человеческое в себе сохранить ? Врага надо уничтожать и никаких сомнений быть в этом не может, но вот смаковать чью-то смерть сидя на диване не движение ли это к скотству ?
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 11:27
          +2
          Это Вы сейчас вопрос задали или это утверждение?
          Каким скотам уподобиться?
          И как это соотносится с врага надо уничтожать .
          Посыл какой?
          Вы что пытаетесь донести до людей которые читают Ваш комментарий?
    2. abc_alex
      abc_alex Сегодня, 12:04
      +3
      Цитата: Havoc
      Страшно смотреть эти кадры, умом понимаешь, что это враги и их нужно уничтожать, но сердцем - это же дети тех с кем я вместе когда то служил и Родину защищал. Могли ли мы тогда об этом думать.


      Все люди на планете -- чьи-то дети, даже самые отмороженные убийцы. Когда мы были детьми мы жили другими реалиями другой страны. Подумайте о том, что те кто служил с вами вместе Родине, не смогли удержать своих детей от нацизма и ненависти к вам и вашим детям. Кто по-вашему научил украинскую молодёжь презирать и ненавидеть русских и Россию? Кто научил из называть нас кац а пами и мо ска ля ми? Штатовцы? Немцы? Нет, уверяю вас. Родители. Те самые, кто родился и вырос в другой стране...
  5. RoninO
    RoninO Сегодня, 10:32
    +1
    Вот это арифметика !
    Высшая математика !
    Был один триста , стало много чего ...
  6. НСВ
    НСВ Сегодня, 10:38
    +3
    На удивление приятное начало дня!!!Минус пять свиноголовых ушли к Бендере!!!!Молодцы!!! Работайте, Братья!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:38
    +5
    Показательно присели на открытой местности толи посовещаться, толи передохнуть в результате чего получили сполна. Молодцы минометчики.
    1. Andreich A.
      Andreich A. Сегодня, 11:06
      0
      Не показательно, а вынужденно.
      Полёт мины прекрасно слышим и приседая серьёзно уменьшается вероятность ранения. Предполагаю, что запечатлённые уже привыкли к миномётным обстрелам, поэтому даже рассредоточиться поленились.
      А что до "ювелирной точности", то дымок от как минимум второй выпущенной мины должен дать представление о ней...
  8. МЮД
    МЮД Сегодня, 10:54
    +1
    Судя по взрыву, мина 82мм.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:00
    +3
    Это они удачно попали с первого выстрела...такое не часто бывает.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 11:22
      0
      Смотря для кого. Для расчета удача, для клиентов совсем другая картина.
  10. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:00
    0
    Это наглядное последствие майдана оплаченного Госдепом США и побочный эффект от стремления украины в НАТО. Пусть благодарят матрасов за "помощь".
    То ли ещё будет бандерлоги.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:01
    -1
    Один отполз, другой ещё шевелится.
    А нельзя, что бы мина взрывалась в 20 -10 см от земли?
    1. rait
      rait Сегодня, 12:11
      0
      Можно, но это нужен специальный ЕМНИП радиовзрыватель. Его применения я еще не видел.

      От себя отмечу что что и тот что шевелится и тот что отполз с 99% мертвецы, а с вероятностью в 1% глубокие калеки.
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:10
    0
    Суровая правда войны. Минус пять фрицев одним выстрелом.
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:21
    0
    Загадочное существо- человек. Иногда от шлепка гибнет, иногда долбят по нему чем ни попадя, а он все шебуршится. Удивительное существо.
  14. T-100
    T-100 Сегодня, 11:40
    -2
    Работа расчёта хорошая, ситуация страшная. Один оболваненный народ, уничтожает другой оболваненный народ. Славяне душевно утюжат славян. В комментариях восхищения, на душе грустно. Без грусти было бы смотреть как за место их, прилетело бы группе англичан или французам или немцам или американцам, в общем англосаксам. И было бы уж совсем забавно если бы американцы и англичане утюжили друг друга.
    1. rait
      rait Сегодня, 12:11
      0
      Один оболваненный народ, уничтожает другой оболваненный народ.


      То есть русские это "оболваненный народ"?