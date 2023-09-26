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Польша намерена самостоятельно обслуживать и ремонтировать ударные вертолёты AH-64E Apache польских ВВС

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Польша намерена самостоятельно обслуживать и ремонтировать ударные вертолёты AH-64E Apache польских ВВС

Польша намерена самостоятельно обслуживать некоторые элементы американских ударных вертолетов AH-64E Apache, которые в ближайшее время поступят на вооружение польских ВВС. Накануне Министерство национальной обороны Польши подписало соглашение с компанией Lockheed Martin.


В понедельник, 25 сентября 2023 года, на заводе Boeing в городе Меса в штате Аризона США состоялось подписание офсетного соглашения между польским военным ведомством и американской компанией Lockheed Martin, предусматривающее развертывание на польских предприятиях центров обслуживания ударных вертолетов AH-64E Apache.

Как заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, данное соглашение позволит поддерживать, ремонтировать и обслуживать ключевые компоненты вертолетов Apache, стоящих на вооружении польской армии. В частности, радары Longbow и системы наведения ракет Hellfire планируется обслуживать на авиазаводе Wojskowe Zakłady Lotnicze № 1 в Лодзи.

В сентябре прошлого года в Варшаве объявили о планах закупки 96 ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache, которые должны заменить в войсках "устаревающий парк" боевых вертолетов Ми-24. Снимаемые с вооружения советские вертолеты должны отправиться на Украину.

Контракт на закупку американских вертолетов Польша пока не заключила, планируя сделать это до конца этого года, но Госдеп США уже одобрил возможную продажу вертолетов польскому военному ведомству. По имеющимся данным, США планируют поставить Варшаве 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, 1844 ракет Hellfire, 460 ракет AGM-179A, 210 авиационных двигателей T700-GE 701d (192 установлены, 18 запасных), приборы ночного видения для пилотов, системы связи, тренажеры и т.д.

Кроме того, США предоставят во временное пользование ВВС Польши восемь вертолетов AH-64 Apache из наличия собственных ВВС для тренировок, пока не начнут поступать новые.
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:22
    +1
    Это экономия или такие же расходы, только другим концом.
    Всё, что тратится на вооружения, армию, на пользу собственной экономики идёт только частично и всегда есть нагрузка на бюджет государства, это непреложный факт.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:32
    0
    В свое время Польша так же отказалась обслуживать двигатели к Ил-62 в СССР и начала сама производить их ремонт и обслуживание. Результат - две авиакатастрофы. История их ничему не учит..... Если только на официальном уровне не станут обслуживать, как положено, но просто только месторасположение - Польша.

    зы само собой, поляки тогда обвинили КБ, конструкцию и качество материалов двигателей и т.п., хотя было официальное письмо из КБ производителя двигателей что никаких гарантий на отказ после такого самопального ремонта в Польше никто не даст, а эксплуатация таких двигателей - на страх и риск поляков......
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    0
    Контракт на закупку американских вертолетов Польша пока не заключила
    А на обслуживание и ремонт на своей территории уже успела. Готовь сани летом?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:37
      0
      Механиков-техников будут обучать наверно в США. Или в Европах каких нибудь.
      Вероятно сначала откроют центры обслуживания и ремонта, потом когда нить и закупят.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:05
        0
        Цитата: Nexcom
        Механиков-техников будут обучать наверно в США. Или в Европах каких нибудь.

        Зачем такие сложности? Проще направить специалистов, которые обучат персонал на местах, после экзаменов дадут допуск на самостоятельную работу на технике.
        Они же и сертифицируют местные ТЭЧ.
  4. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 10:42
    -1
    Полное безумие. 35 миллионов долларов за вертолет. За эту сумму можно купить почти 30 F-35, а их ценность на поле боя несравнима. Англия гораздо богаче имеет 60 AH64. Гиена уже совсем с ума сошла, стоит перед зеркалом и раскрашивает себя в полоски и звезды.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:02
    0
    Если точнее, то обслуживать и делать мелкий ремонт, проводить регламенты будет всё тот же Lockheed Martin на сертифицированных польских ТЭЧ, что не исключает участие представителей фирмы на местах и капитальный ремонт на самом Lockheed Martin. Это обычная практика. Перегонять машины каждый раз за тысячи км для обслуживания это маразм.
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 11:15
    0
    Польша намерена самостоятельно обслуживать некоторые элементы американских ударных вертолетов AH-64E Apache, которые в ближайшее время поступят на вооружение польских ВВС.

    Самостоятельно обслуживать некоторые элементы это какие элементы? Колёса мыть?