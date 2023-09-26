В Барнауле похоронили члена экипажа угнанного на Украину вертолета ВС РФ

В Барнауле проводили в последний путь старшего лейтенанта Никиту Кирьянова. Молодой офицер был выпускником Воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Он был убит украинскими боевиками при захвате угнанного перебежчиком Максимом Кузьминовым вертолета Ми-8АМТШ.
Напомним, что 9 августа 2023 года Кузьминов, руководствуясь инструкциями украинских разведчиков, угнал вертолет из Курска в Харьковскую область. Двое членов экипажа, включая 28-летнего бортмеханика Никиту Кирьянова, оказали сопротивление украинским боевикам и были ими убиты. Таким образом, они фактически совершили подвиг, отказавшись сдаваться противнику даже под страхом смерти.
Никита Кирьянов хотел стать пилотом, но не прошел по состоянию здоровья и в итоге стал бортовым механиком. С Кузьминовым он летал не так давно, поскольку был временно прикомандирован к экипажу данного вертолета. Максим Кузьминов, перебежавший к противнику, сейчас находится на Украине.
Никиту Кирьянова похоронили на кладбище в поселке Гоньба. На мероприятии присутствовали родственники, близкие, сослуживцы молодого офицера. У него остались родители и супруга. Два офицера российской военной авиации – и такие разные судьбы, обусловленные совершенно отличающимися моральными ценностями.