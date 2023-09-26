Военное обозрение
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В Барнауле похоронили члена экипажа угнанного на Украину вертолета ВС РФ

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В Барнауле похоронили члена экипажа угнанного на Украину вертолета ВС РФ

В Барнауле проводили в последний путь старшего лейтенанта Никиту Кирьянова. Молодой офицер был выпускником Воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Он был убит украинскими боевиками при захвате угнанного перебежчиком Максимом Кузьминовым вертолета Ми-8АМТШ.

Напомним, что 9 августа 2023 года Кузьминов, руководствуясь инструкциями украинских разведчиков, угнал вертолет из Курска в Харьковскую область. Двое членов экипажа, включая 28-летнего бортмеханика Никиту Кирьянова, оказали сопротивление украинским боевикам и были ими убиты. Таким образом, они фактически совершили подвиг, отказавшись сдаваться противнику даже под страхом смерти.

Никита Кирьянов хотел стать пилотом, но не прошел по состоянию здоровья и в итоге стал бортовым механиком. С Кузьминовым он летал не так давно, поскольку был временно прикомандирован к экипажу данного вертолета. Максим Кузьминов, перебежавший к противнику, сейчас находится на Украине.

Никиту Кирьянова похоронили на кладбище в поселке Гоньба. На мероприятии присутствовали родственники, близкие, сослуживцы молодого офицера. У него остались родители и супруга. Два офицера российской военной авиации – и такие разные судьбы, обусловленные совершенно отличающимися моральными ценностями.
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39 комментариев
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  1. ViPirozhnikow
    ViPirozhnikow Сегодня, 10:41
    +36
    Лучше подойдет не перебежчик, а изменник Родины и предатель.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 11:15
      +4
      Согласен, надо всегда называть вещи своими именами, перебежчики это те, которые уехали за границу пытаясь избежать мобилизации, а военнослужащий, офицер армии России, теперь уже бывший, в данном случае является самым настоящим предателем и изменником Родины, с такими мерзавцами раньше у нас был только лишь один, единственный верный разговор, но ведь теперь у нас либерализьм, толерантность, терпимость, вот мы сегодня и получаем то, что получаем, как же сильно нам всё таки Сталина не хватает.
      1. Borik
        Borik Сегодня, 11:26
        +1
        Этого иуду надо на кол посадить чтоб помучился.
        1. aybolyt678
          aybolyt678 Сегодня, 11:53
          0
          Цитата: Borik
          Этого иуду надо на кол посадить чтоб помучился.

          помучился это лишнее... а вот казнить его, с видеоподтверждением, и наглядно показать что ждет предателей - необходимо!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: ViPirozhnikow
      Лучше подойдет не перебежчик, а изменник Родины и предатель.

      Дезертир, предатель, иуда и мразь в облике человека.
    3. gsev
      gsev Сегодня, 12:09
      0
      Цитата: ViPirozhnikow
      Лучше подойдет не перебежчик, а изменник Родины и предатель.

      Вальяжное отношение к поджогам военкоматов и избиениям ветеранов СВО привели к тому, что решились угонять вертолеты. Если бы избивавших осуждали за терроризм и государственную измену а их знакомых в течении 2 часов не заявивших на совершивших преступлеление как участников террористического подполья желающих посодействовать украинским нацистам в свержении Путина резко уменьшилось.Кроме того у всех этих персон и их родителей и детей надо полностью конфисковывать имущество, лишать их бесплатного образования и медицинского обслуживания.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:41
    +29
    Вечная память парню. Соболезнования родным и близким.
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 10:42
    +27
    Царство небесное герою! Прибить Иуду считаю всё таки необходимо. Чтоб не повадно было.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 10:47
      +5
      Прибить Иуду считаю всё таки необходимо. Чтоб не повадно было.

      Где наш современный Судоплатов или Меркадер для таких дел!?
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:51
      +16
      В холодную войну, у разведок стран, было не принято ликвидировать перебежчиков, какой бы они не нанесли ущерб без убийства. Тут же получается погибли два члена его экипажа и даже если не он сам их убил, а это сделали на той стороне, их кровь всё равно на его совести. По справедливости, да, его следует показательно, удавить.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:11
        +1
        Цитата: Копчёный
        В холодную войну, у разведок стран, было не принято ликвидировать перебежчиков, какой бы они не нанесли ущерб без убийства. Тут же получается погибли два члена его экипажа и даже если не он сам их убил, а это сделали на той стороне, их кровь всё равно на его совести. По справедливости, да, его следует показательно, удавить.

        На бутылку посадить. am
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 11:25
          0
          Это в линейном отделе, а вот ЦСН, при успешной операции, оставляет на месте бутылку конька.
    3. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 11:19
      +1
      Однозначно надо это сделать, это просто дело чести для наших спецслужб, если конечно они не разучились этого делать за 30-ть лет либерального бардака. Да гореть в аду этому Кузьменкову, ему и всем его родственникам до седьмого колена, за то что вырастистили такую мерзкую сволочь, но так и не научили его Родину любить.
    4. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:38
      0
      Цитата: ASAD
      Прибить Иуду считаю всё таки необходимо. Чтоб не повадно было.

      Однозначно. Теперь у наших спецов на этого мерзавца должна быть открыта пожизненная лицензия на отстрел, без срока давности и где бы он ни был.
  4. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 10:47
    +1
    Не "его убили", а "казнили", напишем ясно и ясно. Страшная трагедия, ведь он, наверное, доверился предателю до конца.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:48
      +3
      Цитата: Mедвежонок
      Не "его убили", а "казнили", напишем ясно и ясно. Страшная трагедия, ведь он, наверное, доверился предателю до конца.

      Вряд-ли именно казнили. Живой то он стоил дороже и его можно было бы обменять на Азовцев или Навального.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:51
    +7
    Жалко парня, совсем молодой ещё...ему бы жить да жить.
    Надеюсь предателя настигнет возмездие куда бы он не спрятался.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Надеюсь предателя настигнет возмездие куда бы он не спрятался.

      Его выменивать нужно и здесь судить.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:51
    +8
    иудушка своим последователям указал путь и сорт дерева, не минует сия чаша и этого...упыря.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:52
    +1
    Не просто убить, а зверски замучен!
    Вечная Слава Герою.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:56
    +3
    Пусть будет вечной память о верном присяге воине. Пусть будет проклято имя подонка Кузьминова. Что бы весь кузьминовский род ушел в небытие!
  9. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 10:57
    +3
    Думаю, что предатель, угнавший вертолет получит свое от украинцев. Примеров с убитыми украинцами наемниками предостаточно. И с этим будет так же - отработает медийную программу и в расход. Либо в прудик со связанными руками, либо показательно отравят и скажут, что это рука Москвы до него добралась.
    1. Озирис
      Озирис Сегодня, 11:29
      +1
      Возможно так и будет ! "Мавр сделал свое дело, мавр может уйти ..." СБУ получили вертолет с оборудованием, которое он перевозил, провели успешную операцию по вербовке М. Кузьминова, он больше им не нужен, да и 500000 $ можно оставить себе ...
  10. Сергей_Владимир
    Сергей_Владимир Сегодня, 10:59
    +8
    Погибшим членам экипажа - вечная память и уважение. Будь проклят трус и предатель! Чтобы размножалка его никогда не вставала, и чтоб нигде он не нашёл себе места на Земле. Матери иудушки позор до конца дней. Аминь.
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 11:51
      0
      Мать то не трожь, а? Ей и так тяжело.
      Дохера вас, палачей, развелось...
  11. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:00
    0
    Народ, минусуйте, как пилот вертолета, знаю, правак отвечает за навигацию и он не мог не знать куда предатель правил, бортач, да тупо смотрит приборы и по сторонам, все очень мутно, и два против одного, вообще ничего не вяжется...
    1. Сибиряк 66
      Сибиряк 66 Сегодня, 11:06
      +5
      Зря Вы так. Неизвестно, какую легенду наплел предатель Родины ничего не подозревающим членам экипажа. Были бы заодно - были бы живы, и родственники, как у этого Иуды выехали бы заранее. Не надо на людей тень наводить. Нехорошо это.
    2. Дмитрий444
      Дмитрий444 Сегодня, 11:38
      +1
      КЭ мог сказать, что летим туда по новой поставленной задаче? И по вашему экипаж мог сказать командиру - нет, высади нас у границы? Я думаю все прекрасно знали куда летят, даже борттехник знает где запад, а где восток. Откуда они могли знать, что это его самодеятельность и это угон?
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:11
    +2
    Максим Кузьминов, перебежавший к противнику, сейчас находится на Украине.

    Вот кого надо обменять на Навального и прилюдно повесить на площади .
    1. Озирис
      Озирис Сегодня, 11:44
      0
      Переговоры по обмену Навального и других оппозиционеров, шпионов и др. ведутся с Госдепом США на граждан РФ отбывающих наказание в тюрьмах США . В США надеются воссоздать с их помощью оппозицию к выборам в РФ. Обмен Кузьминова - не прерогатива США , а Украины и он нам не особо нужен - рано или поздно до него доберутся
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 12:53
        0
        Цитата: Озирис
        Обмен Кузьминова - не прерогатива США , а Украины и он нам не особо нужен -
        Мавр сделал свое дело, мавр… больше не жилец. Такие ”херои” живыми никому не нужны, особенно новым хозяевам. Думаю его финиш уже прописан в этой постановке
  13. Coronel76
    Coronel76 Сегодня, 11:12
    +1
    Цитата: ASAD
    Царство небесное герою! Прибить Иуду считаю всё таки необходимо. Чтоб не повадно было.

    Не волнуйтесь, надеюсь, ледорубов, шарфиков, новичка, и полония у нас еще много.
  14. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 11:15
    0
    … мы крылья и стрелы попросим у Бога… вечного полета.
    Ну а собаке собачья смерть, сколько ему там отмерят - пусть оборачивается. Его хозяева говорят - check your six
  15. Rage66
    Rage66 Сегодня, 11:17
    +1
    Кузьминова, надо где-нибудь в Европе ледорубом прибить за наших парней negative
  16. cmax
    cmax Сегодня, 11:23
    +1
    Соболезнование родным! А крысе спустить нельзя никак!!!
  17. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:34
    +3
    В Барнауле проводили в последний путь старшего лейтенанта Никиту Кирьянова

    Никита достоин своих предков и земляков - уроженцев, где рос в пос. Гоньба, малая родина дважды Героя Советского Союза Плотникова генерал-майора авиации Павла Артемьевича, Героя Советского Союза старшины мед.службы Халманова Иосифа Васильевича.
  18. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 11:42
    0
    Александр Артамонов, аналитик, военный эксперт, сказал, что этот предатель уже ликвидирован и что это точная информация. Верить не верить, уже и не знаю.
  19. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:56
    +2
    Соболезнование родителям и жене погибшего. Когда то продажного лётчика найдут и покарают или сам сдохнет в канаве.
  20. senima56
    senima56 Сегодня, 13:05
    0
    Никите Кирьянову Вечная память и Царствие небесное! hi А "иуде"- и судьбу иудину! negative negative negative