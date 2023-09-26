Количество погибших при взрыве на складе топлива в Нагорном Карабахе возросло до двадцати

В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13 не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии

Министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики подтвердило гибель 20 человек в результате сильного взрыва на складе с горючим недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран. Сообщается о большом количестве пострадавших с ожогами различной степени тяжести.Мощный взрыв на складе с горючим, находящемся недалеко от трассы Степанакерт - Аскеран, произошел накануне вечером в момент нахождения там большого количества гражданского населения Нагорного Карабаха, желающего выехать в Армению. Как заявляют пока еще власти НКР, со склада выдавали бензин беженцам. Причина взрыва не установлена, официальных заявлений пока не прозвучало.На данный момент известно о 20 погибших, 7 из которых скончались в больнице, тела 13 человек не опознаны, их оправили в бюро судебно-медицинской экспертизы. Очень большое количество пострадавших с различными ожогами, большинство из них в тяжелом состоянии. Местные медицинские учреждения не справляются, да и нет у них специализированного оборудования для этого, поэтому требуется срочная эвакуация особо тяжелых пациентов.- говорится в сообщении.Большую помощь пострадавшим оказывают врачи российского миротворческого контингента, наиболее тяжелых раненых переправляют в медицинский отряд специального назначения.