Военное обозрение
Войти Регистрация

Количество погибших при взрыве на складе топлива в Нагорном Карабахе возросло до двадцати

10
Количество погибших при взрыве на складе топлива в Нагорном Карабахе возросло до двадцати

Министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики подтвердило гибель 20 человек в результате сильного взрыва на складе с горючим недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран. Сообщается о большом количестве пострадавших с ожогами различной степени тяжести.


Мощный взрыв на складе с горючим, находящемся недалеко от трассы Степанакерт - Аскеран, произошел накануне вечером в момент нахождения там большого количества гражданского населения Нагорного Карабаха, желающего выехать в Армению. Как заявляют пока еще власти НКР, со склада выдавали бензин беженцам. Причина взрыва не установлена, официальных заявлений пока не прозвучало.

На данный момент известно о 20 погибших, 7 из которых скончались в больнице, тела 13 человек не опознаны, их оправили в бюро судебно-медицинской экспертизы. Очень большое количество пострадавших с различными ожогами, большинство из них в тяжелом состоянии. Местные медицинские учреждения не справляются, да и нет у них специализированного оборудования для этого, поэтому требуется срочная эвакуация особо тяжелых пациентов.

В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13 не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии

- говорится в сообщении.

Большую помощь пострадавшим оказывают врачи российского миротворческого контингента, наиболее тяжелых раненых переправляют в медицинский отряд специального назначения.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 10:50
    0
    Если не техногенная авария , то упыри кто это совершил.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:50
      0
      Говорили что взорвался топливозаправщик, заправлявший машины уезжающих. Может воспламениться от отсутствия его заземления.
  2. Jackyun
    Jackyun Сегодня, 10:52
    +5
    Пускай низко поклонятся Пашиняну и очку Сороса. И, главное, пускай продолжают скакать. Судьба свинарни их ничему не научила.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:53
    +3
    На несчастный случай мало похоже, хотя при знаменитом кавказском бардаке всё может быть. Азербайджану вроде бы устраивать теракт нет никакого смысла. По крайней мере я его не вижу от слова вааще.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 10:57
      +1
      а местным тем более нет смысла убивать своих
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 11:03
        0
        Азербайджану вроде бы устраивать теракт нет никакого смысла. По крайней мере я его не вижу от слова вааще.
        а местным тем более нет смысла убивать своих
        Зато есть смысл всяким выкормышам Запада в широком смысле. Нормализация ситуации на Кавказе не в их планах/интересах. Им надо любой ценой чтобы там все заполыхало. Желательно надолго, как в Афганистане или Сомали.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 11:31
      0
      Мне "местный"родственник одного из пострадавших сказал,что взорвался бензовоз..
      Если так,то это уже другая ситуация.
  4. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:58
    -6
    Министерство здравоохранения непризнанной Нагорно-Карабахской республики

    нет чтобы написать Карабах.....пишут РЕСПУБЛИКА. Автор РЕДИСКА!
    Придётся Калининград называть также по немецки, может дойдет до автора. А потом все будут говорить, почему Азербайджанцы с турками то с теми то с другими.

    Уважаемые форумчане, вам бы понравилось если вашу землю будут называть как называют сепаратисты? Противно тут сидеть видит Бог противно!
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 12:55
      0
      *Уважаемые форумчане, вам бы понравилось если вашу землю будут называть как называют сепаратисты? Противно тут сидеть видит Бог противно!*
      Ну, у нас называют спокойно в СМИ республика Татарстан, или республика Башкортостан.
      Никого это не цепляет особо, государственное устройство страны Федера́ция (лат. fœderātiō — союз, объединение[
  5. Seal
    Seal Сегодня, 11:25
    +1
    Цитата: Грац
    а местным тем более нет смысла убивать своих
    Может быть просто не предполагали таких масштабов, когда поджигали хранилище ? Ну те, кто действовал по принципу "Скоро сюда придут азербайджанецы. И что, отдать наше топливо азербайджанцам ? Да никогда !!! Если не нам, так не доставайся же ты никому".
    Мы уже ранее видели, как армяне сжигали дома. вырубали плодовые деревья. Этот случай также в полной мере укладывается в эту канву.