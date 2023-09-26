Военное обозрение
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Глава ДНР заявил об успехах ВС РФ под Авдеевкой и в Марьинке

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Глава ДНР заявил об успехах ВС РФ под Авдеевкой и в Марьинке

В течение минувших суток Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили несколько опорных пунктов украинских формирований на Авдеевском и Марьинском участках фронта. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».


По утверждению Пушилина, там удалось расширить так называемую серую зону, то есть территорию, которая уже не контролируется в полной мере украинскими формированиями. В самой Марьинке российские войска ведут бои в городской черте, пытаясь окончательно освободить населенный пункт из-под контроля ВСУ.

Кроме того, ВС РФ активно продвигаются в районе Авдеевки. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, поскольку с его территории продолжаются обстрелы Донецка, уносящие человеческие жизни и причиняющие большие разрушения объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.

Стоит отметить, что наиболее активное продвижение российская армия демонстрирует сейчас на Купянском и Краснолиманском направлениях, оттесняя противника с занимаемых им позиций. На других направлениях российские войска отражают атаки украинских формирований, удерживая линии обороны. В результате боев украинские формирования несут большие потери как в личном составе, так и в военной технике. Наиболее масштабны они на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
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13 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:09
    +3
    Глава ДНР заявил об успехах ВС РФ под Авдеевкой и в Марьинке

    Шёл 590-й день успехов Священной Военной Операции под Авдеевкой и в Марьинке.
    З.Ы. Неужели даже там нельзя локально подавить ПВО ВФУ и перепахать ФАБами всё и вся?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:12
      +2
      Румата hi, ну тут два варианта(оба для нас плохие) либо не можем, либо нет комманды.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 11:34
        -1
        Цитата: Ропот 55
        тут два варианта(оба для нас плохие) либо не можем, либо нет комманды

        Либо не время. Количество ударных конечно, целей много... ну, как-то так, для затравки мозгов yes
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:14
      -2
      В Марьинке ни одного дома не осталось. Похоже у еврофашистов там бетонированные бункеры и подземные ходы.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:16
      -1
      Инфа по применению ФАБов.

      Весьма эффективную работу по утилизации украинских аэродромов продолжили российские ВКС в ночь на 26 сентября. На этот раз мощнейшие удары пришлись по двум аэродромам - Кульбакино в Николаевской и аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом. Уже известно об уничтожении как минимум одного Миг-29 и нескольких бомбардировщиков-носителей британских Storm Shadow - Су-24.

      Судя по словам очевидцев, атака на аэродром оказалась очень эффективной. Не исключено, что второй, «глухой» прилёт пришёлся на склады в подземных ангарах, отмечают специалисты. «Детонация была такая, что ее почувствовали люди от Октябрьского до Колоса, - написал в своём Telegram-канале предводитель николаевского ополчения Сергей Лебедев. - А значит, просто идеальное попадание. Накрыли склад с дальнобойными ракетами в том числе... Сколько погибших, не в курсе. Но по слухам, погибли иностранные летуны. Количество поврежденных и уничтоженных самолетов разнится».

      Остаётся под вопросом, чем ударили по аэродрому. Впрочем, некоторые военные эксперты не исключают, что наши летчики разгромили аэродром «полуторатонным чугунием» - планирующей авиабомбой ФАБ-1500.

      «Наконец случилось то, чего мы так долго ждали. В Николаевском области на видео попал прилёт полуторатонного чугуния. Но это уже совсем другое дело. Эти 500 кг - натуральное баловство. Дождались», - написал один из тематических Telegram-каналов.

      Что же касается потерь противника, то по некоторым данным, нам удалось уничтожить, как минимум, один вражеский Миг-29 и несколько Су-24М.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 11:25
      -1
      Цитата: Румaтa
      ...З.Ы. Неужели даже там нельзя локально подавить ПВО ВФУ и перепахать ФАБами всё и вся?

      Всё можно сделать лишь бы было желание и команда свыше.
    5. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 11:33
      -2
      Цитата: Румaтa
      Неужели даже там нельзя локально подавить ПВО ВФУ и перепахать ФАБами всё и вся?

      Неужели вы думаете, что в ГШ сидят бо́льшие недотёпы, чем, например, мы с вами? wink laughing
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:11
    -1
    А Марьинка это под Киевом или Львовом?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:19
      +1
      Вероятно,где то в провинции Альберта...
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:31
        -1
        Хм, наши легионеры видимо там разгулялись раз новость о подвижках. Ну, успехов им!
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:24
      0
      Под Нью-Йорком.Как можно это не знать?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 11:49
        0
        А мне кажется это область Альцгеймера, где-то рядом.
  3. Orca
    Orca Сегодня, 12:34
    -1
    Цитата: Ропот 55
    ну тут два варианта(оба для нас плохие) либо не можем, либо нет комманды.

    А что Вы скажете по поводу того, что в "ставке" ВС РФ до сих пор решают, как быть с Артёмовском? Т.е. музыканты покойного Пригожина(царствие ему...) Бахмут уже однажды взяли, а теперь в генштабе размышляют, как опять его взять? Так что ли? Поневоле задумаешься - не можем, или с отдающим(-щими) команды что-то не так. winked