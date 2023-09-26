Глава ДНР заявил об успехах ВС РФ под Авдеевкой и в Марьинке

В течение минувших суток Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили несколько опорных пунктов украинских формирований на Авдеевском и Марьинском участках фронта. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».По утверждению Пушилина, там удалось расширить так называемую серую зону, то есть территорию, которая уже не контролируется в полной мере украинскими формированиями. В самой Марьинке российские войска ведут бои в городской черте, пытаясь окончательно освободить населенный пункт из-под контроля ВСУ.Кроме того, ВС РФ активно продвигаются в районе Авдеевки. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, поскольку с его территории продолжаются обстрелы Донецка, уносящие человеческие жизни и причиняющие большие разрушения объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.Стоит отметить, что наиболее активное продвижение российская армия демонстрирует сейчас на Купянском и Краснолиманском направлениях, оттесняя противника с занимаемых им позиций. На других направлениях российские войска отражают атаки украинских формирований, удерживая линии обороны. В результате боев украинские формирования несут большие потери как в личном составе, так и в военной технике. Наиболее масштабны они на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.