Новейшие «патрульные ракеты» - быль или сказка?

Полетели

«Воздушно-космические силы России получили сразу несколько типов новых ракет»

«Они способны скрытно патрулировать в воздухе, а по команде с земли выходить в заданный район и поражать цели, пояснили источники «Известий» в Минобороны РФ»

«Также ракеты могут выполнять полет по сложным маршрутам и при атаке на цель несколько раз менять направления боевого захода. Их очень сложно обнаружить или перехватить. Запускаясь с самолетов, они могут не сразу поражать цель, а выходить в заданный район и там выполнять полет в режиме ожидания. Заходят на цель они лишь по команде, получив ее координаты. Причем могут несколько раз менять свой курс».

«У таких ракет с современной системой управления можно запрограммировать практически весь полет. К примеру, дать команду находиться в зоне ожидания, после этого дать команду нанести удар по той или иной цели. К этому стремились очень многие годы — давать целеуказание после запуска ракет. Если работает разведывательно-ударный комплекс, то иногда обнаруженная цель имеет очень короткое время для поражения. Например, с самолета обнаружили установку HIMARS. Для ее поражения есть буквально 5–10 минут. И вот тут есть возможность оперативно передать информацию о появившейся цели в зоне действия той или иной барражирующей ракеты».

Зачем надо вообще подвешивать ракету над районом?