Новейшие «патрульные ракеты» - быль или сказка?

В нескольких СМИ засветилась информация о том, что ВКС получили сразу несколько типов новых ракет. Если это так, то прекрасно, хотя, конечно, тот момент, что засекречено абсолютно все, немного напрягает, так как сразу же порождает свободу творчества у фантазии.
Вообще сами формулировки, которые лично я прочитал в материале «Известий» (ссылка в конце материала), они немного коробят. И в нашем случае, учитывая, что не так давно пришлось перелопатить приличный ворох информации по нашим крылатым ракетам, родилась идея: взять материал и прокомментировать его построчно, одновременно задавая вопросы тем, кто мог бы на них ответить, в том числе и из среды наших читателей.
Почему так? Просто есть желание разобраться в теме. После всех этих мультиков с «Посейдонами», «Буревестниками» и прочили мифическими персоналиями, к любой информации о том, что у нас появилось очередное «не имеющее…» относишься спокойно. Особенно после понимания того, что лучшее средство связи в российской армии – все еще ТА-57. Но в данном случае нет никакого желания опровергать сказанное, есть желание понять, насколько все реально.
Полетели
«Воздушно-космические силы России получили сразу несколько типов новых ракет».
И с первых строк сразу возникает вопрос: а несколько – это сколько? Два? Пять? Десять? Ведь «несколько» - это больше одного, так? Неопределенный уровень подачи информации с самого начала – и вот вам поле для фантазии. Ничего не стану предполагать, просто замечу, что озвучен был один: некий Х-БД. И все.
«Они способны скрытно патрулировать в воздухе, а по команде с земли выходить в заданный район и поражать цели, пояснили источники «Известий» в Минобороны РФ».
И «источники», видимо, поделились вот такой картинкой, за что им огромная благодарность, поскольку картинка действительно может прояснить многое.
Жаль, что «источники» не поделились информацией о том, зачем вообще вся эта движуха. Тут сразу возникает куча вопросов.
1. "Скрытное патрулирование"
Ракеты авиационного базирования, на тяжелых и стратегических бомбардировщиках. Большой минус этих машин в том, что их у нас на вооружении единицы и за ними идет постоянная слежка. Взлет Ту-95 в Энгельсе – и через 10 минут вся Украина стоит на ушах в ожидании неминуемых прилетов, потому что орбитальная группировка США видит все 24/7.
Поэтому определенная логика есть: самолет взлетел, его увидели, засекли, что он совершил пуск ракет, а вот куда они пошли и как – это уже отдельные вопросы.
Если мы говорим о стратегической и дальней авиации, это один расклад, достойный отдельного рассмотрения. Но сегодня стратегический бомбардировщик – это не средство нанесения внезапного удара, в отличие от подводной лодки. Его видно с момента начала рулежки и перехватить его не так проблемно, как ракеты, которые он запустит. Но если речь идет целях на территории Украины, то да, ракеты запускают с нашей территории.
Конечно, когда мы говорим о применении стратегов против Украины, а пока нам их больше негде применять, то получается картина не очень эффективного применения.
Фронтовая авиация – тут все сложнее, я повторю сказанное в других статьях. Су-34 отследить труднее из-за размеров раз и количества самолетов два.
И тут главный вопрос: скрытное патрулирование – это вообще, как? Из картинки стало понятно, что самолет выпускает ракеты и они начинают нарезать круги где-то в небе. Почему-то укрытые от глаз радаров. Такое, конечно, может произойти, если ракеты заберутся на высоту километров 30-40, где их не достанут ракеты ПВО. Это вполне себе вариант.
Но простите, а почему их не будет видно на радарах? Почему ракета, если брать размеры наших от Х-22 до Х-101, длиной от 7 до 12 метров и диаметром от 0,5 до 1 метра вдруг станет невидимой? Да будут их видеть. И смогут приготовиться к встрече. Конечно, если эти новые ракеты будут с такой высоты пикировать в стиле Х-32, то перехватить их будет очень непросто.
Но кто сказал, что непременно надо ожидать момента, когда ракеты камнем пойдут вниз? Это глупость несусветная. На месте противника, если бы мне доложили о том, что над Харьковом кружат такие ракеты, я бы просто поднял в воздух самолеты, которые атаковали бы эти ракеты обычными УР «Воздух-воздух» среднего радиуса действия, до 120 км, и на этом кружение бы закончилось.
Вообще в наше время невидимость – это миф. Все видят всех.
А помните ту фантазию мультяшную, про некий атомолет «Буревестник», который по замыслам авторов фильма должен был кружить где-то в верхних слоях атмосферы, недосягаемый для ракет ПВО и в случае чего рухнуть на супостатов и снести их с лица Земли лихим атомным ударом?
Видимо, идея так понравилась, что отказаться не смогли. Не смогли атомолет – сделали ракету.
Но сама по себе идея барражирования на большой высоте довольно интересна тем, что ЗРК ПВО точно не достанут. Можно вывести в район большое количество таких ракет (ну, скажем, 20-30) и одновременно «опустить». И пусть ПВО противника сходит с ума.
Если же речь идет о барражировании на малых (ниже 20 км) высотах, то это идея так себе. Точно так же увидят и собьют, только это сделают ЗРК и самолеты. Конечно, если мы говорим о превосходстве в воздухе… Но в плане Украины мы о нем не говорим, поскольку его не имеем.
2. Сложный полет
«Также ракеты могут выполнять полет по сложным маршрутам и при атаке на цель несколько раз менять направления боевого захода. Их очень сложно обнаружить или перехватить. Запускаясь с самолетов, они могут не сразу поражать цель, а выходить в заданный район и там выполнять полет в режиме ожидания. Заходят на цель они лишь по команде, получив ее координаты. Причем могут несколько раз менять свой курс».
На самом деле, ничего тут нового нет. Крылатые ракеты еще с момента своего появления могли летать по сложным траекториям, с огибанием рельефа местности, на малых и сверхмалых высотах. Несколько раз изменить курс – ничего сложного. Все давно придумано.
Действительно, такую маневрирующую на всем пути ракету обнаружить и перехватить сложнее, чем обычную, летящую по прямолинейной траектории. Это видно из сообщений украинских телеграмм-каналов, когда сперва пишут, что ракеты пошли на Николаев, а в итоге они прилетели в Одессу. Однако не стоит думать, что это такая сильная сторона, потому что есть вторая часть. Это скорость.
Дозвуковые ракеты летят дальше и дольше, чем сверхзвуковые. Здесь приходится выбирать, либо у нас Х-101, которая может пролететь 5 500 км со скоростью 900 км/ч, либо Х-32, которая летит со скоростью 4 500 км/ч, но на 1 000 км или на 600, если надо маневрировать.
И еще долгое время конструкторы будут идти именно по этим двум направлениям: скорость или дальность. Увы, пока такие расклады диктует наша физика. Возможно, при появлении новых двигателей что-то изменится, но пока только так.
3. А кто будет наводить?
Вот очень сложный вопрос. Еще одна цитата, от Дмитрия Корнева из Militaryrussia, приведенная в той статье.
«У таких ракет с современной системой управления можно запрограммировать практически весь полет. К примеру, дать команду находиться в зоне ожидания, после этого дать команду нанести удар по той или иной цели. К этому стремились очень многие годы — давать целеуказание после запуска ракет. Если работает разведывательно-ударный комплекс, то иногда обнаруженная цель имеет очень короткое время для поражения. Например, с самолета обнаружили установку HIMARS. Для ее поражения есть буквально 5–10 минут. И вот тут есть возможность оперативно передать информацию о появившейся цели в зоне действия той или иной барражирующей ракеты».
Не хотел бы выдавать тонну совершенно лишнего сарказма, но 5-10 минут для современной российской армии – недостижимый срок. Даже если летчик более-менее приблизительно определит координаты цели и передаст их на аэродром, пока на аэродроме передадут в штаб соединения, пока там примут решение, пока его согласуют с дивизионным командованием, пока дивизионное командование отдаст приказ тем, кто управляет ракетами… Ракету, может быть, в то место и уронят. Но «Хаймарса» там точно не будет. И об этом уже сказано было столько, особенно в плане контрбатарейной борьбы, столько людей пострадало, но воз все там же.
И потом, ну сколько будет в районе висеть ракета? Давайте посчитаем на примере Х-101, есть мнение, что Х-БД делали из нее.
Х-101 весит две с половиной тонны. Из этого веса 1 250 кг – топливо. Этого топлива хватает, чтобы пролететь 5 000 км со скоростью около 900 км/ч. То есть, 5-6 часов полетного времени. О новой ракете сказали, что она может пролететь 6 000 км. Скорость неизвестна, но примем такую же, дозвуковую. Можно уменьшить БЧ ракеты и долить топлива, можно оборудовать ракету внешними конформными баками. И добавить еще 1-2 часа полета.
Прекрасно, то есть, по самому плохому раскладу ракета сможет висеть в каком-то районе (точнее, нарезать круги) около 7 часов. Это весьма приличная цифра. Но одно дело идти 7 часов над водами Атлантики или Тихого океана, где можно лететь и не встретить ни одного корабля легко и непринужденно, и другое дело – кружить над Украиной, где все еще достаточно радаров. Так что сомнительно, что ракету не увидят и не попытаются ее сбить. И сделать это будет даже легче, чем с маневрирующей на малой высоте крылатой ракетой.
Зачем надо вообще подвешивать ракету над районом?
Если есть статические цели, то их можно поразить и без этого шоу. Если есть динамические, то вот тут есть сомнения по полной, потому что ракета сама цель не обнаружит, это должен будет сделать кто-то другой. Как? Большой вопрос.
Для того, чтобы навести ракеты на цель, цель сперва необходимо обнаружить, взять координаты и направить в тот район ракету, которая по мере приближения задействует свою АГСН, и сама «увидит» цель.
То есть, в районе необходимо присутствие либо разведывательных дронов, либо самолета ДРЛО. С разведывательными аппаратами у нас сами знаете, как обстоит дело, что касается А-50 – да, но тоже демаскирующий фактор, пусть даже этот самолет и будет летать на безопасном расстоянии. Учитывая, что в распоряжении ВКС РФ менее десятка таких самолетов, их действительно надо беречь.
Покрыть всю территорию Украины не получится. Дальность работы А-50 по наземным целям – до 300 км, так что даже летая в воздушном пространстве Белоруссии или над Черным морем, все равно, центральные районы Украины останутся неохваченными вниманием.
Что касается возможностей российской спутниковой группировки в вопросах обнаружения и целеуказания, то в данный момент этот вопрос мы рассматривать просто не станем. Причина проста: это довольно медленная система, которая работать в таких временных отрезках, как минуты, просто не сможет. Да и «Хаймарс» не станет ждать, пока спутник над ним пройдет. Так что получается, что для работы по динамическим целям остаются БПЛА и в отдельных случаях самолеты ДРЛО.
Целеуказание – сложный вопрос. Но есть еще один нюанс. А что будет, если ракеты выведут на «патрулирование», а, скажем, противник отследит старт и не будет предпринимать никаких действий? Вот так, команда «замри» для «Хаймарсов» и прочей дорогостоящей техники? И целей просто не будет. А ракеты, весьма дорогостоящие, уже в воздухе. «Ронять» хоть куда-то? Опять по энергетической инфраструктуре? Сомнительное использование столь дорогого вооружения.
В общем, вопросов больше, чем даже подобий ответов. Идея, может, и неплохая, но как видим, реализация ее вызывает некоторые сложности, особенно в плане целеуказания. Ведь такую ракету просто нельзя использовать запросто по любым целям.
4. А что там за ракеты вообще?
Линейку новых «патрульных» ракет, конечно же, не показали. Даже названия секретны, обсуждать не станем, там виднее, что можно рассказывать, что нет. Увидим лет через несколько.
Но вот то, что показано было лидеру Северной Кореи – ракеты Х-БД, которые, как сказал командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш, имеют дальность полета до 6 500 км.
Верим? Конечно. На снимках можно увидеть, что там подвешено в отсеке у Ту-160. Явно производная от Х-101. Х-32 сразу отметаем, сверхзвуковая ракета, способная пролететь 6500 км – это будет нечто в плане размеров. Х-55/Х-555 не обладала такой дальностью, которую можно было увеличивать до таких величин.
Остается Х-101. Изначально ракета обладала весьма большой дальностью полета, а фото прекрасно иллюстрирует, за счет чего была увеличена дальность полета. За счет внешних конформных баков, которые прекрасно видны на снимке. И вот в таком исполнении ракета запросто пролетит 6 500 км, а будучи запущена из района острова Врангеля или некоей точки Берингова моря (хотя и вариант Шпицбергена тоже вполне смотрится) сможет нанести визит практически в любую точку на территории США.
Да, это дозвуковая ракета, которую перехватить легче, чем сверхзвуковую. Но как стратегическое оружие она вполне прекрасна, искать такую иголку над акваторией Тихого или Северного Ледовитого океанов – та еще задача. И вот в таком ракурсе новая ракета выглядит увесисто.
Применение же таких ракет в качестве оперативно-тактического оружия в СВО выглядит не столь уверенно. Дозвуковые ракеты сегодня прекрасно перехватываются и средствами ПВО, и авиацией. И новаторское «патрулирование» вполне возможно, вызовет удивление и недопонимание по причинам, которые были здесь озвучены.
Хотя решение проблемы смены цели в полете весьма полезно, поскольку цели могут действительно быть уничтожены другими участниками, и в этой ситуации быстрая смена цели не приведет к бесполезному расходу дорогостоящего вооружения. Но применение стратегических ракет дальнего действия в качестве оперативно-тактических, а именно об этом и говорит нарисованная схема, в реалиях СВО (стрельба в упор) не смотрится чем-то прорывным.
Так что с одной стороны, вполне возможно, что Х-БД действительно шаг вперед в оснащении дальней и стратегической авиации, но, конечно, хотелось бы больше информации о этой «линейке» из «нескольких» новых ракет. Нам же интересно, чем и как нас планируют защищать в будущем.
По материалам: В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»