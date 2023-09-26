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Американская пресса: Украинские власти признают, что поставки танков Abrams не смогут изменить ситуацию на поле боя

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Американская пресса: Украинские власти признают, что поставки танков Abrams не смогут изменить ситуацию на поле боя

Украинское руководство признает, что поставки ВСУ американских танков Abrams вряд ли способны как-то повлиять на ситуацию на поле боя.


Как сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских должностных лиц, на Украине сомневаются, что поставки Западом новых видов военной техники в течение следующих четырех месяцев способны коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

Издание отмечает, что в американском Минобороны ранее неоднократно предупреждали, что никакие поставки вооружений не смогут повлиять на ход боевых действий в силу высокой интенсивности конфликта.

Американские военные аналитики также отмечают, что положение на поле боя также в ближайшее время может быть осложнено наступлением периода осенних дождей, после чего наступит сезонная распутица, что существенно затруднит возможность маневрирования тяжелой бронетехники.

Накануне американское издание The New York Times сообщило, что первая партия поставленных США танков Abrams доставлена на Украину раньше запланированного срока. Количество прибывших на Украину американских танков в настоящее время не уточняется, однако известно, что ранее власти США одобрили поставку украинской армии 31 танка Abrams. Предполагается, что остальные обещанные Киеву американские танки прибудут на Украину в ближайшее время.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских танков и передачу их в украинскую армию.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Lance Cpl. Jonathan Boynes
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9 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:24
    0
    "Украинское руководство признает, что поставки ВСУ американских танков Abrams вряд ли способны как-то повлиять на ситуацию на поле боя."
    Зато как круто будет к Зеле на совещания ездить?!
    1. Borik
      Borik Сегодня, 11:45
      +1
      Теперь уконацики будут держать их подальше от фронта чтоб не портить имидж америкоской непревзойдённой техники. А то сколько неприятных разговоров было после того как их БМП М-2"Брэдли" красиво горели на полях Украины. Так и эти "Абрамсы" могут сгореть. И не дай бог ещё и попадут экспонатом в танковый музей.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    +1
    на Украине сомневаются, что поставки Западом новых видов военной техники в течение следующих четырех месяцев способны коренным образом изменить ситуацию на поле боя
    А с февраля изменят? Или надеются сидя в обороне подкопить силенок, запастись западной техникой, а по весне начать сначала?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:33
    +1
    Американская пресса: Украинские власти признают, что поставки танков Abrams не смогут изменить ситуацию на поле боя
    Да ладно ... а как же-ж вечное, что новая вундервафля приедет\прилетит и всех ПОБЕДЮ?
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:35
    +1
    десяток танков поставляют для оценки эффективности и сделав выводы примут какие-то решения
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:05
      0
      Эффективность чего? Этому железу в обед будет полсотни лет. Какие выводы и решения? Пик их наступа уже прошел, а будет ли следующий под вопросом.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:50
    0
    Так или иначе, но ЛЮБОЕ оружие, поставленное в ВФУ это дополнительные проблемы, неприятности, потери ЛС, расход боеприпасов ВС РФ.
  6. 22 dmdc
    22 dmdc Сегодня, 11:59
    0
    А сколько объявлена награда за первый уничтоженный Abrams?
    1. Borik
      Borik Сегодня, 12:43
      0
      Я не думаю что цена превысит Германца или Брита. Или вы думаете что Абрамс круче. Такое же железо и оно неплохо так горело в ИРАКЕ и тут будет гореть. Можно прибавить к прежним ценам ещё рубль за эксклюзивность.