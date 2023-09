Американская пресса: Украинские власти признают, что поставки танков Abrams не смогут изменить ситуацию на поле боя

Украинское руководство признает, что поставки ВСУ американских танков Abrams вряд ли способны как-то повлиять на ситуацию на поле боя.Как сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских должностных лиц, на Украине сомневаются, что поставки Западом новых видов военной техники в течение следующих четырех месяцев способны коренным образом изменить ситуацию на поле боя.Издание отмечает, что в американском Минобороны ранее неоднократно предупреждали, что никакие поставки вооружений не смогут повлиять на ход боевых действий в силу высокой интенсивности конфликта.Американские военные аналитики также отмечают, что положение на поле боя также в ближайшее время может быть осложнено наступлением периода осенних дождей, после чего наступит сезонная распутица, что существенно затруднит возможность маневрирования тяжелой бронетехники.Накануне американское издание The New York Times сообщило, что первая партия поставленных США танков Abrams доставлена на Украину раньше запланированного срока. Количество прибывших на Украину американских танков в настоящее время не уточняется, однако известно, что ранее власти США одобрили поставку украинской армии 31 танка Abrams. Предполагается, что остальные обещанные Киеву американские танки прибудут на Украину в ближайшее время.Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских танков и передачу их в украинскую армию.