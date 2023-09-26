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Глава СНБО Украины Данилов пообещал не применять ракеты ATACMS по территории России

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Глава СНБО Украины Данилов пообещал не применять ракеты ATACMS по территории России

В случае поступления оперативно-тактических ракет ATACMS на вооружение украинской армии, они не будут применяться для ударов по российской территории. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов.


В интервью испанской газете ABC Данилов заявил, что Украина очень сильно хочет получить американские дальнобойные ракеты, а применяться они будут исключительно для обороны своей территории, удары по России исключены. Как подчеркнул секретарь СНБО, на этот счет у Украины имеются определенные договоры с партнерами, которые "неукоснительно соблюдаются".

Нам бы очень хотелось иметь их (...) Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами

- заявил Данилов.

Ранее и другие представители верхушки киевского режима клялись в том, что американские ракеты ни в коем случае не полетят в сторону России. Они будут применяться для ударов по Крыму, потому что это не Россия, а "суверенная территория Украины", а также для уничтожения Крымского моста, так как он "незаконно построен".

До этого такие же клятвы звучали в отношении британских и французских крылатых ракет, да и немецких тоже. Самое главное ракеты получить, а там уже всегда отбрехаться можно.

Несколько дней назад появилась информация, что США одобрили поставку Украине небольшой партии ракет ATACMS c кассетной боевой частью. В Вашингтоне не подтвердили эти данные, но и не опровергли. Позднее ряд американских СМИ сообщил, что дальность данных ракет ограничена 140 км, чем сильно огорчили Киев. Зеленский и его клика надеялись получить ракеты с дальностью 300 км и не меньше.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:20
    +6
    Почему это вурдулак еще жив?И его тут цитируют?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:29
      +1
      Ну видимо на одну такую говорящую голову медийную, жалеют "Кинжала". Может если их где то соберётся сразу десяток тогда другое дело, а там, что он живой, что мёртвый, для ситуации безразлично.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 11:42
      0
      Верить бывшему(?) "наперсточнику"-себя не уважать.
    3. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 11:49
      0
      Глава СНБО Украины Данилов пообещал не применять ракеты ATACMS по территории России

      К большому сожалению, нет у нас сейчас современных Судоплатовых и Меркадеров с ледорубами...
  2. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 11:21
    +6
    Господи. На этом сайте постят какую то дичь. Мне уже кажется, что этот сайт уже принадлежит Ципсо - один бред и неуместные новости
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:28
      -2
      Мне уже кажется, что этот сайт уже принадлежит Ципсо - один бред и неуместные новости

      держитесь! за такие сообщения админ вас может забанить
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:21
    +1
    Зарікалася свиня... (др. нар. малорос. присказка)
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 11:50
      0
      Зарікалася свиня... (др. нар. малорос. присказка)

      В русском языке есть аналогичная пословица: "зарекалась ворона дерьма не клевать..."
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:22
    +1
    Киев, Харьков, Одесса, вообще Малороссия и Новороссия это временно оккупированная территория России.
    1. usr01
      usr01 Сегодня, 13:07
      0
      Начнем с того, что украина и украинцы - придуманные Яном Потоцким в 1794(?) слова, термины... И это надо включить в школьную программу Малороссии и Новороссии..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    0
    Данилов "пообещал"
    не применять ракеты ATACMS по территории России
    уже с первых слов видно, что откровенное вранье. Об этом даже не стоило писать.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:28
      0
      Нет не враньё, просто они не считают новые территории, Россией.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 11:28
      +1
      Почему?США видят Крым Украинским ,по нему и бьют крылатыми ракетами.
      Паркетный грозил пальцем ,что в случае ударов Западным дальнобойным оружием по Крыму "то мы им покажем,уххх"
      Показал?Данилов сидит у себя в офисе и спокойно рассказывает о следующих ударах.
      Так кто брехун?Он или паркетный? hi
    3. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:48
      -1
      недавний визит Шойгу в Иран говорит о наращивание более глубокого военно-технического сотрудничества
      думаю идет речь о передаче технологий по МБР и оборудованию для обогащению урана и еще много чего о чём США уже очень скоро пожалеют
      Северная корея создала же свой ПГРК с жидкостной МБР по нашим технологиям но на своем уровне технического оснащения (!)
      в пентагоне аналитики какие то - туповатые (!)
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:27
    0
    Естественно врет. Всё знают, что врет. Американцам его обещания до фонаря. Они для того и поставляют, что бы по нам лупили. Но ритуал соблюден и когда прижмут всё свалят на этого селюковского алкаша.
  7. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 11:37
    +5
    Похоже наши СМИ (ВО в частности) выполняют функцию донесения высказываний разнообразных деятелей Украины до российской общественности. Практически каждый день можно прочитать о том как высказался Зеленский или Буданов, или Данилов (список можно продолжить), и об их достижениях. Да, всё это подается в юмористическом ключе, но тем не менее. Вот и получается что российский читатель гораздо лучше знает то, что до него хочет донести противник, чем идеи нашего руководства по поводу сложившейся ситуации. Это касается всех, вплоть до президента, которому ИМХО лучше бы, чем кокетничать с молодежью на разнообразных форумах, честно донести до общественности свои представления (разумеется в пределах...) о том, что происходит и о том, что он намерен сделать. Может быть ему просто нечего сказать?
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 11:54
      +1
      Вот это - совершенно правильно.
      Даже во время ВОВ народу говорили страшную правду. А сейчас вместо цитирование безмозглых гадов, от которых уже в глазах рябит на разных пабликах, могли бы цитировать наших высших военных чинов, чуть не сказал "генералов победы"...
      Вот только где они эти победы и генералы победы!?
  8. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:48
    0
    Глава СНБО Украины Данилов пообещал не применять ракеты ATACMS по территории России

    Свежо предание, но вериться с трудом. Да, и вообще не вериться. Эти деятели лгут как гадят...
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:49
    0
    Главное что бы у нас не было ограничений по дальности. И чтобы прилетело в форточку к этому Данилову. От него даже мать публично отказалась. soldier
  10. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:52
    +1
    Пообещал волк не трогать козу! Однако тут же и передумал!
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:55
    0
    Случись, что тот же кирби скажет, что оружие передали, а цели выбирает окраина. Было это уже с кассетниками по Брянской области. Здесь нужен "договорняк", вы окраине некие ракеты, мы Ирану и КНДР некие технологии....Будем дальше по поцански меряться хозяйством?
  12. Фактор
    Фактор Сегодня, 12:06
    +1
    Атаки укроВермахта последних недель по военным объектам России в Крыму знаменуют собой не много не мало начало битвы за Крым.

    Однако ни две атаки на Крымский мост, ни разгром позиций не имеющих аналогов систем ПВО С-300/400, ни уничтожение большого десантного корабля (БДК) и дизельной подлодки вкупе со штабом ЧФ не привели ни к чему, кроме молчания Кремля. И у этого есть весомые причины.

    Путин может сколько угодно убеждать себя и окружающих в том, что Крым «исторически» является российской территорией, однако весь остальной мир считает иначе.
    Применение ядерного оружия Россией в качестве ответа на удары по Крыму, основываясь на российской доктрине использования ядерного оружия, будет однозначно и мгновенно оценены никак иначе, чем неоправданная агрессия, а не защитой своей территории.
    Об этом уже давно было сообщено Кремлю как Западом, так и Востоком в лице Индии и Китая, а на этой неделе совершенно однозначный сигнал на этот счет поступил и от близкого друга Путина по нефтяным делам саудовского принца бен Салмана.

    То, что для атак против Крыма применяются западные ракеты, а также, вероятно, активно используются западные разведданные, говорит о том, что все табу на удары по Крыму сняты не только на словах, но и наяву.
    Передаваемые Украине ATACMS также, вероятно, предназначены в первую очередь для атак по Крыму: их кассетные боеголовки как нельзя лучше подходят для атак по расположенным там многочисленным аэродромам, складам с БК, логистическим пунктам и базам хранения техники, обеспечивая большую площадь поражения. Могут быть успешны они и при применении по кораблям ЧФ: потопить не потопят, а вот вывести из строя все внешнее радиоэлектронное оборудование более, чем способны, превратив боевые корабли в бесполезные консервные банки.

    Передача же Вашингтоном этих ракет Киеву открывает и Шольцу возможность для отправки Украине дальних немецких ракет TAURUS. Ждут решения и хранящиеся в Германии кассетные боеприпасы для систем РСЗО HIMARS, отправка которых может даться гораздо проще после передачи кассетных ATACMS. Не стоит сомневаться, что в будущем можно ожидать и передачи этих ракет и с фугасной боеголовкой с целью уничтожения заранее согласованных целей. После же появления у уКраины многоцелевых истребителей F-16 положение российской армии и Черноморского флота в Крыму еще сильнее осложнится.

    Черноморский флот менее чем за два года войны с армией, вообще не имеющей флота, умудрился потерять свой флагман Москву, aka «убийца авианосцев», два БДК, дизельную подлодку и судно «Спасатель Василий Бех» с зенитной установкой Тор на борту. И учитывая растущие возможности ВСУ наносить удары по Крыму и кораблям ЧФ, потери эти далеко не последние.

    Такова реальность. И что дальше?

    Российская армия применяет уже все имеющиеся на ее балансе виды вооружения против укроРейха, кроме ядерных.
    Но до сих пор в Киеве хунта здравствует.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:13
    -1
    Глава СНБО Украины Данилов пообещал не применять ракеты ATACMS по территории России

    Наивные. Никто вас не допустит до загрузки полетного задания в ракету ATACMS .А куда загрузят ,туда и полетит .
  14. alystan
    alystan Сегодня, 12:46
    0
    Амеры ведь подтвердили, что передадут украм эти ракеты, но с дальностью до 140 км.
    Данилов наверное песню запел свою в расчете добиться ракет ATACMS большей дальности?