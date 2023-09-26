Глава СНБО Украины Данилов пообещал не применять ракеты ATACMS по территории России

В случае поступления оперативно-тактических ракет ATACMS на вооружение украинской армии, они не будут применяться для ударов по российской территории. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов.
В интервью испанской газете ABC Данилов заявил, что Украина очень сильно хочет получить американские дальнобойные ракеты, а применяться они будут исключительно для обороны своей территории, удары по России исключены. Как подчеркнул секретарь СНБО, на этот счет у Украины имеются определенные договоры с партнерами, которые "неукоснительно соблюдаются".
Нам бы очень хотелось иметь их (...) Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами
- заявил Данилов.
Ранее и другие представители верхушки киевского режима клялись в том, что американские ракеты ни в коем случае не полетят в сторону России. Они будут применяться для ударов по Крыму, потому что это не Россия, а "суверенная территория Украины", а также для уничтожения Крымского моста, так как он "незаконно построен".
До этого такие же клятвы звучали в отношении британских и французских крылатых ракет, да и немецких тоже. Самое главное ракеты получить, а там уже всегда отбрехаться можно.
Несколько дней назад появилась информация, что США одобрили поставку Украине небольшой партии ракет ATACMS c кассетной боевой частью. В Вашингтоне не подтвердили эти данные, но и не опровергли. Позднее ряд американских СМИ сообщил, что дальность данных ракет ограничена 140 км, чем сильно огорчили Киев. Зеленский и его клика надеялись получить ракеты с дальностью 300 км и не меньше.