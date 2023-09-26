Глава СНБО Украины Данилов пообещал не применять ракеты ATACMS по территории России

Нам бы очень хотелось иметь их (...) Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами

В случае поступления оперативно-тактических ракет ATACMS на вооружение украинской армии, они не будут применяться для ударов по российской территории. Об этом заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов.В интервью испанской газете ABC Данилов заявил, что Украина очень сильно хочет получить американские дальнобойные ракеты, а применяться они будут исключительно для обороны своей территории, удары по России исключены. Как подчеркнул секретарь СНБО, на этот счет у Украины имеются определенные договоры с партнерами, которые "неукоснительно соблюдаются".- заявил Данилов.Ранее и другие представители верхушки киевского режима клялись в том, что американские ракеты ни в коем случае не полетят в сторону России. Они будут применяться для ударов по Крыму, потому что это не Россия, а "суверенная территория Украины", а также для уничтожения Крымского моста, так как он "незаконно построен".До этого такие же клятвы звучали в отношении британских и французских крылатых ракет, да и немецких тоже. Самое главное ракеты получить, а там уже всегда отбрехаться можно.Несколько дней назад появилась информация, что США одобрили поставку Украине небольшой партии ракет ATACMS c кассетной боевой частью. В Вашингтоне не подтвердили эти данные, но и не опровергли. Позднее ряд американских СМИ сообщил, что дальность данных ракет ограничена 140 км, чем сильно огорчили Киев. Зеленский и его клика надеялись получить ракеты с дальностью 300 км и не меньше.