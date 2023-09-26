ATACMS: какие ракеты может получить Киев от Вашингтона

В последние дни в американских СМИ все чаще появляется информация о якобы готовности администрации Байдена поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.
На Украине данное оружие, уже по традиции, называют средством, которое сможет переломить ход текущего противостояния, ведь это будет самая дальнобойная ракета в распоряжении украинской армии. Но так ли это на самом деле?
Начать стоит с того, что за вооружение могут получить ВСУ.
ATACMS – это твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, первая версия которой была принята на вооружение в 1991 году.
MGM-140A ATACMS Block 1 (М39) получила инерциальную систему наведения и может поражать цели на расстоянии около 165 км. Кассетная боевая часть содержит в себе 950 суббоеприпасов. Круговое вероятное отклонение составляет 225 метров.
MGM-140B ATACMS Block 1A (М39А1 ) – это модификация вышеупомянутой ракеты, принятая на вооружение ВС США в 1998 году, которая получила дальность до 300 км и систему наведения по GPS. Однако количество суббоеприпасов в боевой части уменьшили до 275. Зато точность попадания увеличилась до 23 метров.
В 2001 году появились версии MGM-168A ATACMS Block 1A (M48) с осколочно-фугасной боевой частью, позаимствованной у противокорабельной ракеты «Гарпун». Круговое вероятное отклонение этих ракет стало десятиметровым, что дало им возможность поражать точечные цели.
Затем, в 2004 и 2017 году появились версии с осколочно-фугасной боевой частью MGM-164 ATACMS 2000 (M57) и MGM-164 ATACMS 2000 MOD (M57E1).
Стоит отметить, что на сегодняшний день ракеты ATACMS в США не производятся. Запасы выпущенных ранее боеприпасов оцениваются в 1239 ед. М39, 536 ед. М39А1, 118 ед. M48, а также по 513 и 220 ед. M57 и M57E1 соответственно.
В то же время, М39 и М39А1 планируется модернизировать до версии M57E1.
Теперь о том, что передадут Украине. Большинство американских экспертов сходятся во мнении, что Киеву передадут пробную партию М39, которых у Пентагона в запасе больше всего.
Следовательно, заявления украинских властей о том, что ATACMS станет их самой дальнобойной ракетой преувеличены. Ведь дальность поражения у данной версии не превышает 165 км. Та же британская «Штормовая тень» бьет на 275 км.
Кроме того, М39 имеет кассетную боевую часть, что может доставить немало проблем пехоте и легко бронированной технике. Но ход противостояния в пользу ВСУ данные ракеты точно не изменят.