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ATACMS: какие ракеты может получить Киев от Вашингтона

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ATACMS: какие ракеты может получить Киев от Вашингтона

В последние дни в американских СМИ все чаще появляется информация о якобы готовности администрации Байдена поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.


На Украине данное оружие, уже по традиции, называют средством, которое сможет переломить ход текущего противостояния, ведь это будет самая дальнобойная ракета в распоряжении украинской армии. Но так ли это на самом деле?

Начать стоит с того, что за вооружение могут получить ВСУ.

ATACMS – это твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, первая версия которой была принята на вооружение в 1991 году.

MGM-140A ATACMS Block 1 (М39) получила инерциальную систему наведения и может поражать цели на расстоянии около 165 км. Кассетная боевая часть содержит в себе 950 суббоеприпасов. Круговое вероятное отклонение составляет 225 метров.

MGM-140B ATACMS Block 1A (М39А1 ) – это модификация вышеупомянутой ракеты, принятая на вооружение ВС США в 1998 году, которая получила дальность до 300 км и систему наведения по GPS. Однако количество суббоеприпасов в боевой части уменьшили до 275. Зато точность попадания увеличилась до 23 метров.

В 2001 году появились версии MGM-168A ATACMS Block 1A (M48) с осколочно-фугасной боевой частью, позаимствованной у противокорабельной ракеты «Гарпун». Круговое вероятное отклонение этих ракет стало десятиметровым, что дало им возможность поражать точечные цели.

Затем, в 2004 и 2017 году появились версии с осколочно-фугасной боевой частью MGM-164 ATACMS 2000 (M57) и MGM-164 ATACMS 2000 MOD (M57E1).

Стоит отметить, что на сегодняшний день ракеты ATACMS в США не производятся. Запасы выпущенных ранее боеприпасов оцениваются в 1239 ед. М39, 536 ед. М39А1, 118 ед. M48, а также по 513 и 220 ед. M57 и M57E1 соответственно.

В то же время, М39 и М39А1 планируется модернизировать до версии M57E1.

Теперь о том, что передадут Украине. Большинство американских экспертов сходятся во мнении, что Киеву передадут пробную партию М39, которых у Пентагона в запасе больше всего.

Следовательно, заявления украинских властей о том, что ATACMS станет их самой дальнобойной ракетой преувеличены. Ведь дальность поражения у данной версии не превышает 165 км. Та же британская «Штормовая тень» бьет на 275 км.

Кроме того, М39 имеет кассетную боевую часть, что может доставить немало проблем пехоте и легко бронированной технике. Но ход противостояния в пользу ВСУ данные ракеты точно не изменят.

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1 комментарий
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  1. Фактор
    Фактор Сегодня, 12:01
    +3
    Атаки укроВермахта последних недель по военным объектам России в Крыму знаменуют собой не много не мало начало битвы за Крым.

    Однако ни две атаки на Крымский мост, ни разгром позиций не имеющих аналогов систем ПВО С-300/400, ни уничтожение большого десантного корабля (БДК) и дизельной подлодки вкупе со штабом ЧФ не привели ни к чему, кроме молчания Кремля. И у этого есть весомые причины.

    Путин может сколько угодно убеждать себя и окружающих в том, что Крым «исторически» является российской территорией, однако весь остальной мир считает иначе.
    Применение ядерного оружия Россией в качестве ответа на удары по Крыму, основываясь на российской доктрине использования ядерного оружия, будет однозначно и мгновенно оценены никак иначе, чем неоправданная агрессия, а не защитой своей территории.
    Об этом уже давно было сообщено Кремлю как Западом, так и Востоком в лице Индии и Китая, а на этой неделе совершенно однозначный сигнал на этот счет поступил и от близкого друга Путина по нефтяным делам саудовского принца бен Салмана.

    То, что для атак против Крыма применяются западные ракеты, а также, вероятно, активно используются западные разведданные, говорит о том, что все табу на удары по Крыму сняты не только на словах, но и наяву.
    Передаваемые Украине ATACMS также, вероятно, предназначены в первую очередь для атак по Крыму: их кассетные боеголовки как нельзя лучше подходят для атак по расположенным там многочисленным аэродромам, складам с БК, логистическим пунктам и базам хранения техники, обеспечивая большую площадь поражения. Могут быть успешны они и при применении по кораблям ЧФ: потопить не потопят, а вот вывести из строя все внешнее радиоэлектронное оборудование более, чем способны, превратив боевые корабли в бесполезные консервные банки.

    Передача же Вашингтоном этих ракет Киеву открывает и Шольцу возможность для отправки Украине дальних немецких ракет TAURUS. Ждут решения и хранящиеся в Германии кассетные боеприпасы для систем РСЗО HIMARS, отправка которых может даться гораздо проще после передачи кассетных ATACMS. Не стоит сомневаться, что в будущем можно ожидать и передачи этих ракет и с фугасной боеголовкой с целью уничтожения заранее согласованных целей. После же появления у уКраины многоцелевых истребителей F-16 положение российской армии и Черноморского флота в Крыму еще сильнее осложнится.

    Черноморский флот менее чем за два года войны с армией, вообще не имеющей флота, умудрился потерять свой флагман Москву, aka «убийца авианосцев», два БДК, дизельную подлодку и судно «Спасатель Василий Бех» с зенитной установкой Тор на борту. И учитывая растущие возможности ВСУ наносить удары по Крыму и кораблям ЧФ, потери эти далеко не последние.

    Такова реальность. И что дальше?

    Российская армия применяет уже все имеющиеся на ее балансе виды вооружения против укроРейха, кроме ядерных.
    Но до сих пор в Киеве хунта здравствует.