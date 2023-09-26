Марочко: на Донецкое направление украинские военные перебросили РСЗО «Град» с оборудованием Starlink

На Донецкое направление в район Артемовска украинские военные перебросили РСЗО БМ-21 «Град» с оборудованием Starlink. Модернизированные установки поступили на вооружение артиллерийских подразделений ВСУ совсем недавно.
Об этом агентству РИА Новости сообщил военный эксперт – подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что в район Часова Яра под Артемовском (украинское название – Бахмут) прибыл украинский дивизион реактивной артиллерии 53-й ОМБр. У него на вооружении стоят новые «Грады» на шасси автомобилей «Урал». Технику сопровождали боевики запрещенного в России экстремистского вооруженного формирования «Айдар» (запрещён в России).
В кабинах автомобилей установлен планшет для расчетов целенаведения
- сообщил офицер.
Он добавил, что на каждой машине дивизиона установлено оборудование Starlink.
Появление модернизированной артиллерии под Донецком должно обеспокоить не только российских военных, но и мирных жителей Донбасса. Дело в том, что реактивные установки «Град» Вооруженные силы Украины с 2014 года активно применяют для обстрелов жилых кварталов населенных пунктов ДНР и ЛНР, а также гражданской инфраструктуры республик.
Система спутниковой связи Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет из любого места на планете. На данный момент в ее распоряжении находится более четырех тысяч космических аппаратов, запущенных на орбиту.