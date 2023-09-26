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Марочко: на Донецкое направление украинские военные перебросили РСЗО «Град» с оборудованием Starlink

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Марочко: на Донецкое направление украинские военные перебросили РСЗО «Град» с оборудованием Starlink

На Донецкое направление в район Артемовска украинские военные перебросили РСЗО БМ-21 «Град» с оборудованием Starlink. Модернизированные установки поступили на вооружение артиллерийских подразделений ВСУ совсем недавно.


Об этом агентству РИА Новости сообщил военный эксперт – подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что в район Часова Яра под Артемовском (украинское название – Бахмут) прибыл украинский дивизион реактивной артиллерии 53-й ОМБр. У него на вооружении стоят новые «Грады» на шасси автомобилей «Урал». Технику сопровождали боевики запрещенного в России экстремистского вооруженного формирования «Айдар» (запрещён в России).

В кабинах автомобилей установлен планшет для расчетов целенаведения

- сообщил офицер.

Он добавил, что на каждой машине дивизиона установлено оборудование Starlink.

Появление модернизированной артиллерии под Донецком должно обеспокоить не только российских военных, но и мирных жителей Донбасса. Дело в том, что реактивные установки «Град» Вооруженные силы Украины с 2014 года активно применяют для обстрелов жилых кварталов населенных пунктов ДНР и ЛНР, а также гражданской инфраструктуры республик.

Система спутниковой связи Starlink предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет из любого места на планете. На данный момент в ее распоряжении находится более четырех тысяч космических аппаратов, запущенных на орбиту.
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13 комментариев
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  1. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 11:42
    +7
    Откуда у них новые установки град на шасси Урала? Рособоронэкспорт недавно на выставке продал?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:00
      -1
      Можно ли считать страну поставляющую разведданные и наводящую ракеты на территорию России агрессором ? Думаю да ! Как минимум сбивать, как превентивная мера удары по инфраструктуре. Это я про страны которые не верят, что Россия может ответить.
      1. AlexVas44
        AlexVas44 Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: Silver99
        Это я про страны которые не верят, что Россия может ответить.

        Что там какие-то страны, мы сами-то верим?
  2. Roust
    Roust Сегодня, 11:46
    +3
    Хочу написать плохое в адрес нациков, но не получается. Побольше землицы им, - 2x2. Жаль "Урал" ы наши осквернили. Работайте, Братья!, - Чтобы ад казался им раем.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:48
    -1
    Советское оружие у ВФУ уже 590-й день никак не закончится.(((
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:48
    +1
    Как-то вспоминается ФБ...

    Я к тому, что матрасы жаловались, что им Химеры глушат, потому точность ни в дугу, со Старлинком та же лабуда))) Тут на сайте такие статьи тоже были от них. Не панацея, просто карго-культ в лохлах - неистребим
    1. Архивариус Вася
      Архивариус Вася Сегодня, 12:03
      +1
      У летунов, особенно вертикальных, сейчас большой популярностью пользуются часы Гармин (серий 5-7 Фениксы и Форанеры) с возможностью навигации и загрузки полетного маршрута, а не бумажные карты и формулы. Естественно с правильной настройкой, то есть отключения их функции в качестве передатчика, только как приемник. Уже полтора года войны они работают, как ни странно, в то время как бортовая аппаратура тухнет от РЭБ.
    2. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 12:12
      0
      На всей линии фронта не заглушишь, только очень важные объекты прикрывают.
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:49
    0
    Утроить производство Ланцетов и др ударных Дронов am
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:55
      +2
      Утроить производство Ланцетов и др ударных Дронов am
      Утроить потребление лангустов и бездарных дряней - пожелали в ответ наши олигархи. lol
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:57
    0
    Как только не изгаляются над Донецком. Что нет полководца чтобы отбросил бандеровцев от города?
    Может потому что дончане самые русские из русских? Никому не сдаются. soldier
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    0
    Модернизированные установки поступили на вооружение артиллерийских подразделений ВСУ совсем недавно.
    Значит у них еще достаточно мест где можно проводить модернизацию, что-то новое клепать, ремонтировать. А это все цели для наших ударов и цели важные.
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 12:13
      -1
      В любом гараже можно модернизировать. Предлагаете каждый частный крупный гараж бомбить?