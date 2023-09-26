На Авдеевском направлении бойцы спецподразделений «Шторм Z» активно атакуют, используя тактику «вагнеровцев»

Российская армия продолжает держать активную оборону, отражая атаки врага и методично перемалывая живую силу и технику противника. Направления ударов, начатых в ходе так называемого контрнаступления ВСУ, украинский Генштаб не меняет уже почти четыре месяца. Одновременно ВС РФ контратакуют и проводят наступательные действия, в основном на Купянском направлении, хотя есть улучшение позиций и на других участках. Между тем, времени для реванша и прорыва нашей обороны хотя бы на одном из участков у Киева все меньше в силу приближающейся осенней непогоды.
Однако скоропалительные решения могут оказаться губительными для ВСУ, у которых остается все меньше боеспособных резервов. Да и западная бронетехника вовсе не оказалась тем фактором, который гарантирует успех украинским формированиям в прорыве многоуровневой российской обороны. Ожидается, что Киев может бросить в «последний и решительный бой» достаточно крупную бронегруппировку, включая вроде как уже поступившие американские танки «Абрамс», на Ореховском направлении Запорожского фронта в направлении Токмака, на чем давно настаивают в Пентагоне и НАТО.
Наша разведка сообщает о ротации подразделений ВСУ на Запорожском фронте, ведется активная разведка боем малыми группами пехоты практически без поддержки бронетехники, которую Киев экономит для того самого «решающего сражения». В ходе разведки с воздуха операторы российских БПЛА выявили скопления живой силы противника в лесопосадках у Работино. По переданным координатам наносили удары минометные расчеты и артиллерия ВС РФ.
За прошедшие сутки украинские боевики продолжили атаки на рубеже Пятихатки-Работино-Вербовое. Бойцы 1430-го, 291-го, 70-го полков и других частей ВС РФ отразили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ у Работино и Вербового. В утреннем бою, когда противник вновь попытался в составе бронегруппы прорваться к Вербовому в северной части, наши бойцы остановили наступление пехоты в стрелковом бою, бронетехника врага была поражена из ПТУР и огнем артиллерии.
Авиация ВКС РФ нанесла удары авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по скоплениям живой силы и бронетехнике противника 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино. За день боев на этом участке ВСУ потеряли до ста боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30.
Бойцы добровольческого батальона им. Павла Судоплатова ВС РФ твердо удерживают оборону в районе Жеребянок, не позволяя боевикам прорваться в сторону Токмака с северо-запада. Отражены все атаки ВСУ в районе села Урожайное к востоку от Токмака.
На Сватово-Кременном направлении идут позиционные бои в Синьковке и Петропавловке, а также в районе Новоегоровки на Карамзиновском выступе. Российская армия успешно отражает атаки боевиков в Серебрянском лесу в районе Дибровы. Намного севернее российские войска сумели занять новые позиции вблизи Кисловки. За селом проходит важная логистическая трасса Н-26, вудущая в Купянск, но перед ней высоты, которые контролируют ВСУ.
На Авдеевском направлении российские штурмовые группы провели успешные наступательные действия у Опытного, взяв несколько опорных пунктов. Военкоры сообщают, что наиболее активно здесь сражаются бойцы спецподразделений «Шторм Z», которые действуют, используя тактику «вагнеровцев», когда непрерывные атаки небольших отрядов идут до полного выполнения поставленной боевой задачи.
На Артемовском направлении ВС РФ закрепляются в Орехово-Васильевке к западу от города, все контратаки ВСУ отражены. На южном фланге продолжаются встречные бои в районе Клещеевки и Андреевки.
На Херсонском фронте продолжается борьба за острова, противник не оставляет попыток за счет переброски дополнительных десантных групп закрепиться и расширить ранее взятые плацдармы на левом берегу Днепра. Идет активная артиллерийская работа с обеих сторон. Российские ВКС увеличили интенсивность ударов авиабомбами по позициям противника на правобережье.