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На Авдеевском направлении бойцы спецподразделений «Шторм Z» активно атакуют, используя тактику «вагнеровцев»

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На Авдеевском направлении бойцы спецподразделений «Шторм Z» активно атакуют, используя тактику «вагнеровцев»

Российская армия продолжает держать активную оборону, отражая атаки врага и методично перемалывая живую силу и технику противника. Направления ударов, начатых в ходе так называемого контрнаступления ВСУ, украинский Генштаб не меняет уже почти четыре месяца. Одновременно ВС РФ контратакуют и проводят наступательные действия, в основном на Купянском направлении, хотя есть улучшение позиций и на других участках. Между тем, времени для реванша и прорыва нашей обороны хотя бы на одном из участков у Киева все меньше в силу приближающейся осенней непогоды.


Однако скоропалительные решения могут оказаться губительными для ВСУ, у которых остается все меньше боеспособных резервов. Да и западная бронетехника вовсе не оказалась тем фактором, который гарантирует успех украинским формированиям в прорыве многоуровневой российской обороны. Ожидается, что Киев может бросить в «последний и решительный бой» достаточно крупную бронегруппировку, включая вроде как уже поступившие американские танки «Абрамс», на Ореховском направлении Запорожского фронта в направлении Токмака, на чем давно настаивают в Пентагоне и НАТО.

Наша разведка сообщает о ротации подразделений ВСУ на Запорожском фронте, ведется активная разведка боем малыми группами пехоты практически без поддержки бронетехники, которую Киев экономит для того самого «решающего сражения». В ходе разведки с воздуха операторы российских БПЛА выявили скопления живой силы противника в лесопосадках у Работино. По переданным координатам наносили удары минометные расчеты и артиллерия ВС РФ.

За прошедшие сутки украинские боевики продолжили атаки на рубеже Пятихатки-Работино-Вербовое. Бойцы 1430-го, 291-го, 70-го полков и других частей ВС РФ отразили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ у Работино и Вербового. В утреннем бою, когда противник вновь попытался в составе бронегруппы прорваться к Вербовому в северной части, наши бойцы остановили наступление пехоты в стрелковом бою, бронетехника врага была поражена из ПТУР и огнем артиллерии.

Авиация ВКС РФ нанесла удары авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по скоплениям живой силы и бронетехнике противника 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино. За день боев на этом участке ВСУ потеряли до ста боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30.

Бойцы добровольческого батальона им. Павла Судоплатова ВС РФ твердо удерживают оборону в районе Жеребянок, не позволяя боевикам прорваться в сторону Токмака с северо-запада. Отражены все атаки ВСУ в районе села Урожайное к востоку от Токмака.



На Сватово-Кременном направлении идут позиционные бои в Синьковке и Петропавловке, а также в районе Новоегоровки на Карамзиновском выступе. Российская армия успешно отражает атаки боевиков в Серебрянском лесу в районе Дибровы. Намного севернее российские войска сумели занять новые позиции вблизи Кисловки. За селом проходит важная логистическая трасса Н-26, вудущая в Купянск, но перед ней высоты, которые контролируют ВСУ.



На Авдеевском направлении российские штурмовые группы провели успешные наступательные действия у Опытного, взяв несколько опорных пунктов. Военкоры сообщают, что наиболее активно здесь сражаются бойцы спецподразделений «Шторм Z», которые действуют, используя тактику «вагнеровцев», когда непрерывные атаки небольших отрядов идут до полного выполнения поставленной боевой задачи.

На Артемовском направлении ВС РФ закрепляются в Орехово-Васильевке к западу от города, все контратаки ВСУ отражены. На южном фланге продолжаются встречные бои в районе Клещеевки и Андреевки.

На Херсонском фронте продолжается борьба за острова, противник не оставляет попыток за счет переброски дополнительных десантных групп закрепиться и расширить ранее взятые плацдармы на левом берегу Днепра. Идет активная артиллерийская работа с обеих сторон. Российские ВКС увеличили интенсивность ударов авиабомбами по позициям противника на правобережье.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:09
    0
    Если тактика и приёмы РАБОЧИЕ почему их не использовать. Нужно брать лучшее и не важно свои придумали или противник, фраза Бей Врага Его же оружием актуальная во все времена.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:16
      +3
      Тактика "вагнеровцев" изначально строилась на тех людях, которых туда массово набирали за деньги и отправили их на штурмовку, чтобы население не раздражать большими потерями обычных солдат. При всём уважении к данной компании, но до них хватало тактик ДШБ, проблема чаще всего в общем руководстве и взаимодействии частей на местах нашей армии.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:47
        +2
        Читаю, смотрю на первую карту с обозначенным с. Урожайное с востока от Токмака и понимаю, что скоро мы перестанем отличать Иран от Ирака и с трудом находить на карте Украину. Интересно, у автора самого, ничего не шевельнулось в голове, когда он писал об успешном отражении атаки под с. Вербовое и тут же "запустил врага" в пригород Токмака в с. Урожайное.
        А в Алтайском Крае тоже есть Урожайное.... автор, ты следующий раз не сдавай его пожалуйста! request На всякий случай подскажу, с. Урожайное есть и в Донецкой области
    2. JD1979
      JD1979 Сегодня, 12:35
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Если тактика и приёмы РАБОЧИЕ почему их не использовать.

      Да вопросов нет, конечно надо, а ты уже готов к осенне-весеннему сезону?))) 20к+ двухсотых на один непонятный город за несколько месяцев рабочая тема!
  2. Roust
    Roust Сегодня, 12:21
    0
    Любая наша удачная тактика на поле боя - это шаг к Победе.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 12:39
      +1
      Тактика эффективна до тех пор пока враг не приспособился.Успех "Вагнера"как раз и заключался в постоянном поиске и приминении новых и неожиданных решений.Вспомните последний штурм высоток.Ни кто не ожидал ,что вдарят в самый центр обороны и в результате "разрежут"оборону по частям.Пленные украинцы говорили для них это был шок.
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:21
    +3
    деза какая то,
    имелось ввиду Урожайное не у Токмака - а у Великой Новоселки (!)
    а фронт у Работино-Вербовое стабилен - и до нижнего Урожайного у Токмака еще как до Китая и 2 линии обороны стоят не тронутые
    а то что появилось новое подразделение Шторм Z оно же старое чвк вагнер - просто контракты напрямую теперь с минобороны
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:29
    +2
    Мое мнение, надо все ФАБ 1500 закидать, методично и нужным целеуказанием, через месяц некого будет штурмовать am
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:35
      +1
      Применительно к этим "укрепрайонам" типа Марьинки и Авдеевки, тоже не понимаю чего так долго при всех военных игрушках в наличии. Это же не бункеры времён ВМВ с армированными бетонными стенами, да и даже тогда когда немцы к примеру для своих подводных лодок, подземных заводов, делали стены по 10 метров толщиной, их пробивали сверхтяжёлыми бомбами. Уж для ДОТа или ДЗОТа, эта самая бомба в 1500кг должно быть за глаза.
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:40
      -3
      это как в х/ф Грозовые ворота: Просто решило наше командование большую рыбу поймать. А чтоб ее поймать, ее что? Ее подманить надо, правильно?
      а вот потом можно и ФАБами -1500
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:03
      0
      надо все ФАБ 1500 закидать, методично

      air wolf (Дима), мне иногда такие камлания с надеждой на какое-нибудь вундерваффе, напоминают камлания укров на Байрактары, с Джавелинами. Остается начать давать имена своим новорожденным, типа ФАБ с приставкой веса младенца. Но я донесу ваше мнение до Герасима, пусть уже утопит Му-му, а то ему жалко беднягу. lol laughing
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:35
    0
    Смотрел виде от наших бойцов,как раз отразивших очередной штурм.Трупов много,но поразило другое,эти трупы лежат всего в 2-5 метрах от наших окопов.Как же нужно наглататься наркоты ,чтобы без чувства переть на смерть?украинец совсем ополоумел.И все это под названием боевые психотропные препараты.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:38
      +1
      Эта народная молва пошла с ВМВ, а именно немцев в Африке. Англичане тогда захватили немецкие склады где было множество таблеток с витаминами, но пропаганда объявила это боевыми препаратами.
      21 век на дворе, берёте труп, делаете анализ крови, показываете общественности. Вопрос будет закрыт раз навсегда.
      Ну и надо помнить классику: Умирать страшно в одиночку. Скопом — пустяки, даже пошутить можно...(с) Семнадцать мгновений весны.