Kapitalis: Единственным «победителем» в украинском конфликте являются ВПК США и Великобритании

Очевидно, что украинский конфликт открыл второе дыхание для военно-промышленной отрасли ведущих западных стран, которые, помимо того, что сбыли все свое устаревшее оружие, еще и наживаются на продаже нового.
Как пишет тунисское издание Kapitalis, ссылаясь на экс-посла Туниса в Германии Элиса Касри, особенно сильно выиграли на украинском конфликте военно-промышленные комплексы Соединенных Штатов и Великобритании, получающие огромные прибыли.
Единственным «победителем» в конфликте на Украине является ВПК США и Великобритании
- сказал Касри.
По словам бывшего посла, хотя на данный момент американские власти сбавляют темпы поставок оружия Украине под давлением республиканцев и общественности, неизвестно, что могут выкинуть киевские власти совместно с западными ВПК.
Касри отметил, что с подачи американского и британского ВПК режим Зеленского может пойти на военные провокации, свалив всю вину на Москву, вплоть до того, чтобы вынудить Россию применить ядерное оружие, что приведет к прямому военному вмешательству в конфликт НАТО.
Они (ВПК США и Великобритании) уже заработали баснословную сумму на Украине и ни в коем случае не хотят расставаться с золотой жилой
- предупреждает Касри.