Военное обозрение
Войти Регистрация

Kapitalis: Единственным «победителем» в украинском конфликте являются ВПК США и Великобритании

14
Kapitalis: Единственным «победителем» в украинском конфликте являются ВПК США и Великобритании

Очевидно, что украинский конфликт открыл второе дыхание для военно-промышленной отрасли ведущих западных стран, которые, помимо того, что сбыли все свое устаревшее оружие, еще и наживаются на продаже нового.


Как пишет тунисское издание Kapitalis, ссылаясь на экс-посла Туниса в Германии Элиса Касри, особенно сильно выиграли на украинском конфликте военно-промышленные комплексы Соединенных Штатов и Великобритании, получающие огромные прибыли.

Единственным «победителем» в конфликте на Украине является ВПК США и Великобритании

- сказал Касри.

По словам бывшего посла, хотя на данный момент американские власти сбавляют темпы поставок оружия Украине под давлением республиканцев и общественности, неизвестно, что могут выкинуть киевские власти совместно с западными ВПК.

Касри отметил, что с подачи американского и британского ВПК режим Зеленского может пойти на военные провокации, свалив всю вину на Москву, вплоть до того, чтобы вынудить Россию применить ядерное оружие, что приведет к прямому военному вмешательству в конфликт НАТО.

Они (ВПК США и Великобритании) уже заработали баснословную сумму на Украине и ни в коем случае не хотят расставаться с золотой жилой

- предупреждает Касри.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:33
    +5
    Ну кто бы мог подумать, вот ведь как оказывается. А мы то думали что в победителях будет эта как ее демократия, свобода выбора, слова и т. д. и т. п. А тут всё так прозаично и можно сказать пошло)))
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:37
      +3
      Они (ВПК США и Великобритании) уже заработали баснословную сумму на Украине
      Кому война, а кому мать родна ! Наши аллигархи тоже неплохо поживились !
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:40
        0
        Uncle Lee hi, не знаю как и кто но я уже давно не делю эту категорию на их и наших.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:59
          +1
          украинский конфликт открыл второе дыхание для военно-промышленной отрасли ведущих западных стран, которые, помимо того, что сбыли все свое устаревшее оружие, еще и наживаются на продаже нового.
          Немалую роль в этом играет лично Йенс Столтенберг (54 года) — премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО (с 1 октября 2014 года). При этом именно Столтенберг призвал США обеспечить «победу Украины» в конфликте с Россией, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на Китае.

          СПРАВКА
          Столтенберг – не простая политическая фигура.
          Во-первых, он отпрыск одного из самых влиятельных семейств Норвегии, которых в прессе уже много десятилетий именуют как "норвежские Кеннеди". Отец Йенса — Торвалд Столтенберг — был лидером правящей Народной РАБОЧЕЙ партии Норвегии, входил в парламент, несколько раз получал министерские посты — от министра обороны до шефа МИД. Его мать Карин тоже работала в правительстве и одно время руководила внешней торговлей Норвегии, потом курировала работу Министерства по социальной политике. Другой член клана — министр-многостаночник Йохан Хольст, руководивший и военным ведомством, и полицией, и внешней политикой.
          Но главный секрет могущества "норвежских Кеннеди" кроется в их жёнах: сёстры Карина (мать Йенса Столтенберга) и Марианна являются представителями богатейшего в стране семейства Хейберг, банкиров и промышленников.

          Звезда Хейбергов взошла во время ВМВ, когда в Норвегии установился лояльный Третьему рейху режим Видкуна Квислинга. Аксель Хейберг Стенг, один из ближайших советников Квислинга. Именно благодаря Квислингу все заводы, шахты и рудники, принадлежавшие членам клана, были обеспечены бесплатной рабочей силой — узниками норвежских концентрационных лагерей, как правило советскими военнопленными.
          Норвежские шахты в годы ВМВ работали в 3 смены, ведь военной машине вермахта позарез были нужны железная руда, медь, никель, цветные металлы, сера. И цена бесперебойной работы шахт — 13 тысяч погибших от непосильной работы пленных красноармейцев (всего же, по данным наших историков, в нацистских концлагерях Норвегии содержалось до 75 тысяч советских военнопленных).

          Во-вторых, несмотря на всё это богатство «Норвежских Кеннеди», Йенс Столтенберг - по примеру папочки тоже по молодости сначала связался в политике с левым движением и по собственной инициативе предложил свои услуги КГБ – и в результате оказался бывшим агентом КГБ по кличке «Стеклов», которого выдал, в частности, советский предатель Родины и перебежчик Гордиевский, но Йенс - в отличие от своих сторонников и последователей – категорически отказался от своих лево-пролетарских политических взглядов и с лёгкостью вышел в этой разоблачительно-разведывательной заварушке перебежчика Гордиевского, как и положено богатеньким отпрыскам, «сухим из воды».

          ИТОГО. И теперь Йенс Столтенберг (со своим скелетом в шкафу) ВЕРОЙ и ПРАВДОЙ служит не просто своему семейному клану ВПК в Норвегии, но и своим новым хозяевам в США.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:41
      +2
      Как бы с этими "победителями" Землю в радиоактивный пепел не превратить am Одно дело играться с кольтом как в первую и вторую мировую, а сейчас все доллары нажитые непосильным трудом на продаже оружия могут не пригодится.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 12:43
      0
      -Единственным «победителем» в конфликте
      Можно добавить продавцов сжиженного газа в Европу.
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 12:34
    +1
    Так это было ясно давно , концерны производящие оружие , редко проигрывают . Чем больше конфликт , чем чаще конфликты , тем толще кошелек у них .
    1. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 12:56
      +1
      Единственным «победителем» в конфликте на Украине является ВПК США и Великобритании

      А единственными проигравшими в этом конфликте - это народы Украины и России.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    0
    украинский конфликт открыл второе дыхание для военно-промышленной отрасли ведущих западных стран
    Ни добавить, ни прибавить. Американский и британский ВПК, как Скрудж Макдак купаются в деньгах чему естественно очень рады. Если бы по какой-то причине не случился этот конфликт, то нужно было придумать другой и такой же масштабный.
  4. Magellan
    Magellan Сегодня, 12:36
    0
    Kapitalis: Единственным «победителем» в украинском конфликте являются ВПК США и Великобритании

    Всё так. Как говорили римляне, "qui prodest?"
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:39
    0
    особенно сильно выиграли на украинском конфликте военно-промышленные комплексы Соединенных Штатов и Великобритании, получающие огромные прибыли.

    Ничего нового.
    Они ещё во время 2МВ эти механизмы отладили.
  6. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 12:46
    0
    Полностью согласен,еще бы добавил сюда газ поставляемый американцами вместо России,полную зависимость Европы от США,в связи с потерей экономических связей с Россией,не говоря о геополитическом выигрыше:подрыв демографии и промышленности России,разрыв существовавших кооперативных цепочек с Европой,,возрастание военной угрозы для России в связи с принятием в НАТО Швеции и Финляндии.России только остается все силы бросить на нетрадиционные методы противодействия ангосаксам,"асимметричный" ответ на новых физических,психологических и военных принципах,а лучше и без всяких принципов,только исходя из собственной выгоды.Надеюсь ,такие люди в России имеются,близкие по сути к Суворову,Ушакову.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:52
    0
    При том, что армия США и сами США - ощутимо проигрывают wink Вообще-то их и развели на бабки в первую очередь
  8. vet
    vet Сегодня, 13:10
    +1
    Это точно. Укры бесплатно утилизируют старье, армии НАТО получают новейшее оружие.