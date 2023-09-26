Упавшая в прошлом году на территории Польши зенитная управляемая ракета от комплекса С-300 была украинской, а не российской. К такому выводу пришла польская прокуратура, завершившая расследование инцидента, сообщает Rzeczpospolita.Расследование инцидента с падением ракеты С-300 в ноябре прошлого года в районе села Пшеводув под Люблином, что привело к гибели двух мирных граждан, завершено. Как заявили в прокуратуре, заключение по делу уже готово, но оно носит закрытый характер. Однако, как сообщает польское издание со ссылкой на источники, было установлено, что данная ракета принадлежит Украине, а не России, как пытались представить в Киеве.Польским следователям пришлось самостоятельно расследовать случай с падением ракеты, со стороны Украины никакой помощи не было, Киев отказался предоставлять какие-либо материалы, касающиеся пуска ракеты в ноябре 2022 года. При этом звучали голословные заявления о том, что это была российская ракета. В Киеве продолжают утверждать, что Россия якобы наносит удары по Украине зенитными ракетами С-300, хотя никаких доказательств предоставить до сих пор не могут. Зато прекрасно выдают за российские собственные ракеты, которые из-за длительных сроков хранения уже не летают и падают на жилые дома.Напомним, что 15 ноября в районе села Пшеводув под Люблином прогремел взрыв, в результате которого погибли два местных жителя. Как было установлено, это оказалась украинская зенитная ракета комплекса С-300, промахнувшаяся мимо цели и упавшая в Польше. Хотя позднее украинское происхождение ракеты подтвердили Джо Байден, Анджей Дуда и Йенс Столтенберг, Зеленский продолжал утверждать, что "она российская". Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал предоставить доказательства "российского удара" по Польше, но так и не предоставил. Видимо, все еще ищет.