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В Польше завершили расследование инцидента с упавшей ракетой С-300, подтвердив её украинскую принадлежность

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В Польше завершили расследование инцидента с упавшей ракетой С-300, подтвердив её украинскую принадлежность

Упавшая в прошлом году на территории Польши зенитная управляемая ракета от комплекса С-300 была украинской, а не российской. К такому выводу пришла польская прокуратура, завершившая расследование инцидента, сообщает Rzeczpospolita.


Расследование инцидента с падением ракеты С-300 в ноябре прошлого года в районе села Пшеводув под Люблином, что привело к гибели двух мирных граждан, завершено. Как заявили в прокуратуре, заключение по делу уже готово, но оно носит закрытый характер. Однако, как сообщает польское издание со ссылкой на источники, было установлено, что данная ракета принадлежит Украине, а не России, как пытались представить в Киеве.

Польским следователям пришлось самостоятельно расследовать случай с падением ракеты, со стороны Украины никакой помощи не было, Киев отказался предоставлять какие-либо материалы, касающиеся пуска ракеты в ноябре 2022 года. При этом звучали голословные заявления о том, что это была российская ракета. В Киеве продолжают утверждать, что Россия якобы наносит удары по Украине зенитными ракетами С-300, хотя никаких доказательств предоставить до сих пор не могут. Зато прекрасно выдают за российские собственные ракеты, которые из-за длительных сроков хранения уже не летают и падают на жилые дома.

Напомним, что 15 ноября в районе села Пшеводув под Люблином прогремел взрыв, в результате которого погибли два местных жителя. Как было установлено, это оказалась украинская зенитная ракета комплекса С-300, промахнувшаяся мимо цели и упавшая в Польше. Хотя позднее украинское происхождение ракеты подтвердили Джо Байден, Анджей Дуда и Йенс Столтенберг, Зеленский продолжал утверждать, что "она российская". Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал предоставить доказательства "российского удара" по Польше, но так и не предоставил. Видимо, все еще ищет.
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:02
    +3
    Иш ты "дружба" поплохела))) и сразу выводы правильные пошли, политика-с.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:04
      +1
      это их дружбаны с украины пытались так костерок войны разжечь, Германия так вторую мировую с провокации на польской границе начала, их наследники еще те провокаторы.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:03
    +1
    управляемая ракета от комплекса С-300 была украинской, а не российской.
    И для того, чтобы это определить потребовалось десять месяцев? А если бы Киев не полез в бутылку в отношении Польши по зерну, то наверное расследование продолжалось еще столько же, после чего тихо ушло в архив.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:29
      0
      rotmistr60 hi, а сколько дело об крушении MH-17 мурыжат?
  3. ValeraKrasovski
    ValeraKrasovski Сегодня, 12:09
    0
    Давайте называть все своими именами. Нет уже украинцев среди принимающих решение на Украине, а есть нацисты с украинскими корнями полностью ставших холопами панов из США и Западной Европы.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 12:15
    0
    Где крики о нападении на страну наты и о пятой статье устава?
    Или как сказал кто-то из президентов пин дос сии: он конечно "плохие" "сс), но они наши "плохие"(сс)! laughing
  5. Stoler
    Stoler Сегодня, 12:28
    0
    Я так понимаю -"Россия за это ответит!"? laughing
  6. alystan
    alystan Сегодня, 12:43
    0
    Как же долго они выгораживали своих друзей-плохишей?!
  7. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:45
    0
    Это нападение на страну НАТО? Буковки для смысла