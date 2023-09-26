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Илон Маск прокомментировал попытки премьера Канады оправдать чествование эсэсовца

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Илон Маск прокомментировал попытки премьера Канады оправдать чествование эсэсовца

В минувшую пятницу в парламенте Канады чествовали 98-летнего участника Второй мировой войны, который, как впоследствии оказалось, служил в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытался оправдать произошедшее «российской дезинформацией».


По словам главы канадского правительства, выступавший уже понял свою ошибку, после чего принес свои публичные извинения.

Но это то, что сильно позорит парламент Канады и даже всех канадцев. Особенно я думаю о еврейских депутатах и членах еврейского сообщества по всей стране. Я считаю, что это важно для всех нас — дать отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжать нашу стабильную, четкую помощь Украине

- сказал Трюдо.

Однако в скандальную ситуацию вмешался американский миллиардер Илон Маск. По словам Маска, Трюдо, как только его застукали за аплодисментами эсэсовцу, начал «болтать о российской дезинформации».

Видите, как западные элиты используют Россию для обвинения во всех своих неудачах?Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией

- подчеркнул Илон Маск.

Таким образом, бизнесмен высмеял канадского премьер-министра, в очередной раз продемонстрировав лицемерие современных западных политиков, особенно в отношении российского государства.
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20 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:58
    0
    неудачах?Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией
    - подчеркнул Илон Маск.

    Ага. Чутошная такая вероятность. Процентов 90...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:02
      +2
      Может нам вмешаться в выборы и избрать Маска президентом США ? Малый вроде не глупый , и хуже не будет.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:04
        +1
        Silver99, до выборов и перед ними они ВСЕ вроде хорошие, а после инаугурации туши свет.
      2. Stoler
        Stoler Сегодня, 12:26
        0
        мы уже радовались избранию нигера, потом трампа, да и о "мощном старике"не забывайте laughingилон маск это конечно другое? laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:03
      -2
      Цитата: Васян1971
      Ага. Чутошная такая вероятность. Процентов 90...

      Если бы Маск сказал такое, то есть правду, то он уже сегодня бы сидел в Гуантанамо.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:18
        -1
        МИД Польши потребовал уйти в отставку спикера палаты общин Канады ,после нацистского шабаша.Вот как надо делать заявления.И это ещё не всё от поляков на сегодня.
  2. Alemax
    Alemax Сегодня, 11:58
    +3
    Похоже Илон настроен на большую политику.
    1. rait
      rait Сегодня, 12:17
      0
      Илон владеет одной из самых популярных соцсетей в мире, он уже в большой политике. В том числе от его решений уже зависят итоги выбора президентов в США.

      Поэтому демократическая партия взвыла когда поняла что Twitter теперь не в руках демократической партии, а в руках республикански настроенного Маска.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:00
    0
    Моника Селянски пригласила эсесовца Гунько на Окраину, чтоб вместе плюнуть на могилу деда-фронтовика
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:07
      +1
      Bingo hi, а чего и бы ему опасаться??? Запад поддержит, местные нацики одобрят, партизан нет, подполья нет, аппозиции нет, так чего не "резвиться" то, России он не боится почему-то, так что как говаривали в свое время МОГУ ПОЗВОЛИТЬ.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:08
    0
    Илон -наш!
    Нормальной ориентации и монотеистических ценностей.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:12
      +1
      faterdom hi, не спешите петь диферамбы в адрес Маска, слишком часто такие персонажи до и после становятся разными людьми.
    2. эльбрус
      эльбрус Сегодня, 13:13
      0
      ага, но стар-линк продолжает помогать всу в войне против нас
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:09
    +1
    19 февраля 1942 года, во время Второй мировой войны, в городе Виннипег, провинция Манитоба, Канада, и прилегающих к нему районах, в шесть утра самолеты с нацисткой свастикой приземлились на аэродроме Селкирка, высадился немецкий десант. В это же время немецкие военные патрули появились на улицах Виннипега.
    В 9:30 утра город сдался. Небольшие городки в окрестности капитулировали. Нацисты останавливали автобусы и обыскивали пассажиров.
    По всему городу были разбросаны листовки, развешаны прокламации с новыми правилами поведения горожан.
    А в 17 часов дня оккупация Виннипега закончилась. Это был ненастоящий десант и оккупация тоже была ненастоящая. If Day (дословно "Если однажды") - мероприятие, проведённое 19 февраля 1942 года, во время Второй мировой войны, в городе Виннипег, провинция Манитоба, Канада, и прилегающих к нему районах.
    Мнимая оккупация закончилась вечером общим парадом всех участников захвата и защитников под громкие лозунги "Это не должно случиться здесь!", "Покупай облигации для победы!" Да! Да! Да! Все это было организовано искусственно, чтобы создать атмосферу, близкую к Европе тех дней, дать почувствовать людям. что такое нацизм.

    У этого мероприятия была неприятная особенность, о которой старались не вспоминать. Начались постановочные аресты людей (местные горожане этого не знали), перемещение их в концлагерь (его создали в здании гольф-клуба). Задержали не только руководителей города, но и приехавшего к ним посла Норвегии. Один из членов городского совета убежал и спрятался. Его выдала "новым властям" одна домохозяйка, позвонила в комендатуру и сообщила где он прячется. В "комендатуру" являлись горожане готовые сотрудничать с "новыми властями", интересовались зарплатой, несли списки "неблагонадежных лиц" и горожан-евреев.
    Местных жителей, которые несли списки "неблагонадежных" и евреев в "комендатуру", выдавали скрывавшихся, канадские власти не наказали.
  6. Roust
    Roust Сегодня, 12:10
    +2
    Эх жаль, что Дедам нашим НЕ ДАЛИ добить этих мразей. Теперь наше поколение, а, может, и последующее будет исправлять эту ошибку.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:10
    +1
    Какой интересный парламент в Канаде . Чествовать фашиста могут открыто ,а потом никто не знает ,кто его пригласил ..............чудеса
    1. Sancheas
      Sancheas Сегодня, 12:15
      0
      Как это никто не знает? Трюдо прямо сказал, российская пропаганда. Лично Путин и пригласил. Ясно же
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:11
    0
    Трюдо вообще-то с головой дружит? Переложив вину на спикера парламента тут же провякал
    Я считаю, что это важно для всех нас — дать отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжать нашу стабильную, четкую помощь Украине
    Значит приглашение в парламент эсэсовца и его чествование бурными аплодисментами это ответ России? А Маск сказал прямо, что думает
    не все является российской дезинформацией
    правда с небольшой оговоркой "есть небольшая вероятность". Ему сегодня в Сша просто необходимо делать такие оговорки, что бы не так быстро попасть под властный каток.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:14
    0
    А чего вы ожидали от заднеприводного канадца? Там настоящие мужики может еще и остались, так в хоккее, может быть..... Фигурное катание, особенно парное уже не то в канаде (ударение на последнюю гласную), видел пару голубых на льду - стошнило.
  10. turembo
    turembo Сегодня, 12:33
    0
    Маски давно слетели на западе, но попытки их натянуть на место выглядит неловко.