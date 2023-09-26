Но это то, что сильно позорит парламент Канады и даже всех канадцев. Особенно я думаю о еврейских депутатах и членах еврейского сообщества по всей стране. Я считаю, что это важно для всех нас — дать отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжать нашу стабильную, четкую помощь Украине

Видите, как западные элиты используют Россию для обвинения во всех своих неудачах?Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией

В минувшую пятницу в парламенте Канады чествовали 98-летнего участника Второй мировой войны, который, как впоследствии оказалось, служил в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо попытался оправдать произошедшее «российской дезинформацией».По словам главы канадского правительства, выступавший уже понял свою ошибку, после чего принес свои публичные извинения.- сказал Трюдо.Однако в скандальную ситуацию вмешался американский миллиардер Илон Маск. По словам Маска, Трюдо, как только его застукали за аплодисментами эсэсовцу, начал «болтать о российской дезинформации».- подчеркнул Илон Маск.Таким образом, бизнесмен высмеял канадского премьер-министра, в очередной раз продемонстрировав лицемерие современных западных политиков, особенно в отношении российского государства.