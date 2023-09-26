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Армянский дипломат теперь и Запад обвинил в неспособности обеспечить права и безопасность армян в Нагорном Карабахе

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Армянский дипломат теперь и Запад обвинил в неспособности обеспечить права и безопасность армян в Нагорном Карабахе

Нынешние армянские власти, как в действиях, так и в высказываниях все больше походят на своих киевских коллег. В Ереване почему-то тоже считают, что «им все должны», и при малейшем поводе начинают обвинять в своих неудачах партнеров.


Так, посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян недавно написал на своей странице в соцсети, что Евросоюз, США, а также международные организации, вопреки своим обещаниям, так и не сумели обеспечить безопасность и права армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Ранее подобные обвинения были выдвинуты в адрес России.

Дипломат напомнил, что на Западе неоднократно заявляли о необходимости обеспечить армянскому населению Карабаха безопасное проживание на своей земле, применив для этого международные механизмы.

Напомним, что ранее премьер Армении Никол Пашинян неоднократно обвинял Россию в том, что она не выполнила свои «союзнические обязательства» и не защитила армян, проживающих на территории Арцаха. При этом именно российские миротворцы эвакуировали мирных жителей из опасных районов непризнанной республики в ходе азербайджанской «локальной антитеррористической операции».

В то же время на фоне всех этих заявлений и обвинений возникает вопрос, почему сами армянские власти не стали защищать свой народ, проживающий, как они выражаются, на территории, принадлежащей их предкам. Более того, сам Ереван за долгие годы противостояния с Азербайджаном, так и не признал независимость Арцаха.

Наконец, сам Пашинян официально согласился с принадлежностью данной территории Азербайджану. Так кто в итоге виноват в том, что сегодня происходит на территории Нагорного Карабаха?

Получается, по логике армянских властей, безопасность и интересы армян Карабаха должны были обеспечивать все (кто угодно), но только не сами власти Армении.
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22 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:14
    +2
    Иш ты ЭДМОН! Ну так запускайте как его, тьфу ты, хеш тег что ли, жизни армян имеют значение, глядишь мир и подтянется, или нет.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:23
      +4
      Пусть дядя Ашот и его 1.5 млн. краснодарских племянников защищают Армению, хватит. За 30 лет выросло поколение которое считает, что в 1915 году их США и Евросоюз спасли, позвольте им в этом усомниться.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:27
        +1
        Silver99, там уже не одно поколение выросло которое искренне считают что Россия им ДОЛЖНА, вот где надо дать им усомниться и уже ДАВНО и не только ИМ.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:55
      0
      "А идея одна, что б светлее,
      без забот в ПЕРСПЕКТИВЕ жилось
      вам в премьеры надобно фею
      что бы это, СЕГОДНЯ сбылось".
  2. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 12:17
    0
    На очереди по части капитуляции Армения...Ну получается государство создать...
    1. Berserk23
      Berserk23 Сегодня, 12:20
      0
      НЕ получается государство создать
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:29
        +1
        Цитата: Berserk23
        НЕ получается государство создать

        После отправления сообщения его можно вызвать для редактирования. hi
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: Berserk23
        НЕ получается государство создать

        После отправления сообщения его можно вызвать для редактирования. hi
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:21
      0
      Для оппозиции получившей власть из рук постсоветских элит, кланов и тп, назовём её скажем "западной", абсолютно не важно какой кусок территории у неё останется. Они своё будущее отдают в руки "коллективного Запада" как у нас любят говорить, стать частью наднационального образования.
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:23
    0
    О еще одни с открытыми ртами.Все виноваты и только дайте,дайте.Печально ,если все останется как есть,то судьба армян не завидная.Вот глядя на соседей ,а может так и надо?Пусть пройдут свой путь очищения от заразы.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:24
    0
    В Ереване почему-то тоже считают, что «им все должны»
    Путь про проторенной Киевом дорожке - это путь даже не в тупик, а в пропасть. Но армянская власть все же пытается пойти этой дорожкой с надеждой, а вдруг прокатит.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:38
      0
      Путь про проторенной Киевом дорожке

      Не это круче. В принципе и то и другое путь в прошлое.
      НО
      Путь киева путь в холопы к полякам.
      Путь еревана путь в турецкий геноцид.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 12:25
    0
    Надо срочно звонить Соросу. Сорос поможет. Он всем помогает. В Еревае его сотрудников хватит дивизию укомплектовать.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 12:26
    0
    Вот придут турки, они то и"обеспечат безопасность"...у турок богатый опыт по этой части....
    Неужели армянские деятели этого не понимают?? Сказочные дятлы.......
  7. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:27
    +2
    Все у них виноваты, кроме самих армян. По существе не надо России опять туда лезть и наступать на грабли постоянно, терять своих сынов, коих и так немного. Если армянам не нужна Армения, то нам зачем распыляться? request
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:30
    +2
    А почему армяне из России не едут защищать Арцах ? Не вижу вереницы автобусов в Армению .Русский Ваня должен положить голову за то , от чего отказались даже правители Армении .............
  9. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:33
    0
    Чо из пустого в порожнее лить ? Сдал пашинян Арцах , сдаст и Армению . И когда армяне это ощутят в полной мере - будет поздно , больно и обидно . Станете вилайетом Турции , кто будет против, тех вырежут- опыт у оксманов есть .
  10. bk316
    bk316 Сегодня, 12:35
    0
    Что за глупые выпады, то в сторону РФ, то в сторону ЕС?
    ВСЕ ВОПРОСЫ К ВАШЕМУ ПАШИНЯНУ.
    Он же признал Карабах частью Азербайджана.
    Дальше все автоматически вытекает.
    Вооруженные , в том числе и тяжелым оружием люди на территории государства воюющие с властью есть террористы, а население их поддерживающее есть пособники террористов.
    Единственный способ сохранить жизнь - сложить оружие, но поскольку с обеих сторон погибло за эти годы немало людей, то и он не сильно надежный.

    Сдал пашинян карабахских армян на милость айзерам, ну так и нечего к РФ и ЕС обращаться падай в ноги к Алиеву проси милости.
    Но это так прелюдия, теперь вопрос о самой Армении.
    Хватит армянам ума скинуть предателя и воевать или опять за печеньками в очередь выстроятся?
  11. alystan
    alystan Сегодня, 12:40
    0
    Не так быстро. Надо потерпеть, в смысле пострадать. А Запад помощь вам обязательно окажет, даже если "постмортум". Только в какой форме предсказать сложно, такие уж они непредсказуемые и необязательные. Могут пообещать одно, а подсунут совсем другое...
  12. Magellan
    Magellan Сегодня, 12:46
    0
    Получается, по логике армянских властей, безопасность и интересы армян Карабаха должны были обеспечивать все (кто угодно), но только не сами власти Армении.

    Они и сами-то НКР не признавали, а ещё жалуются
  13. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 12:54
    0
    Очередная "бывшая республика" показывает свою полную несостоятельность как независимое государство...
    Всем им надо к кому то "прильнуть", чтоб их кормили, спонсировали, защищали...
  14. dump22
    dump22 Сегодня, 13:05
    0
    возникает вопрос, почему сами армянские власти не стали защищать свой народ, проживающий, как они выражаются, на территории, принадлежащей их предкам


    Совершенно верно!
    Есть 2 очень похожие ситуации:

    1. Фактически независимый Карабах, но формально принадлежащий Азербайджану, что признавала и Армения.
    2. Фактически независимые Л/ДНР, но формально принадлежащие Украине, что признавала и Россия до 21 февраля 2022.

    И какое мы видим поведение России и Армении в этих двух ситуациях?
    Почему Армения не признала независимость НКР и не начала первая наступление на Баку?
    Почему не решились?
    Азербайджанской армии испугались?
    Осуждения в ООН, международных санкций испугались?
    Иностранной военной помощи от стран НАТО Азербайджану испугались?

    Вот Россия в данной ситуации ничего не испугалась, а первая начала СВО и решительно пошла на Киев.
    Так что берите армяне с нас пример.