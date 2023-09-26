Армянский дипломат теперь и Запад обвинил в неспособности обеспечить права и безопасность армян в Нагорном Карабахе

Нынешние армянские власти, как в действиях, так и в высказываниях все больше походят на своих киевских коллег. В Ереване почему-то тоже считают, что «им все должны», и при малейшем поводе начинают обвинять в своих неудачах партнеров.Так, посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян недавно написал на своей странице в соцсети, что Евросоюз, США, а также международные организации, вопреки своим обещаниям, так и не сумели обеспечить безопасность и права армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Ранее подобные обвинения были выдвинуты в адрес России.Дипломат напомнил, что на Западе неоднократно заявляли о необходимости обеспечить армянскому населению Карабаха безопасное проживание на своей земле, применив для этого международные механизмы.Напомним, что ранее премьер Армении Никол Пашинян неоднократно обвинял Россию в том, что она не выполнила свои «союзнические обязательства» и не защитила армян, проживающих на территории Арцаха. При этом именно российские миротворцы эвакуировали мирных жителей из опасных районов непризнанной республики в ходе азербайджанской «локальной антитеррористической операции».В то же время на фоне всех этих заявлений и обвинений возникает вопрос, почему сами армянские власти не стали защищать свой народ, проживающий, как они выражаются, на территории, принадлежащей их предкам. Более того, сам Ереван за долгие годы противостояния с Азербайджаном, так и не признал независимость Арцаха.Наконец, сам Пашинян официально согласился с принадлежностью данной территории Азербайджану. Так кто в итоге виноват в том, что сегодня происходит на территории Нагорного Карабаха?Получается, по логике армянских властей, безопасность и интересы армян Карабаха должны были обеспечивать все (кто угодно), но только не сами власти Армении.