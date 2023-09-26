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Власти США продлят финансирование правительства, чтобы избежать так называемого «шатдауна»

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Власти США продлят финансирование правительства, чтобы избежать так называемого «шатдауна»

Представители республиканской и демократической партий конгресса США договорились временно продлить выделение финансирования правительству, чтобы избежать так называемого "шатдауна" после 1 октября.


Как сообщает американское издание Bloomberg, финансирование правительства США будет продлено не до декабря, как планировалось ранее, а на ближайшие четыре-шесть недель. При этом остается неясным, будет ли включено ли в данном законопроекте обеспечение поддержки Украины на фоне претензий со стороны республиканцев в Палате представителей.

Ранее в Пентагоне заявляли, что обучение украинских военнослужащих и поставки ВСУ американских вооружений не будет прекращено в случае так называемого "шатдауна", который может наступить в случае, если в ближайшие дни не будет согласован бюджет страны на следующий финансовый год.

Таким образом, запущенная властями США в 2014 году операция Atlantic Resolve, предполагающая укрепление восточного фланга НАТО и поддержку Украины в случае коллапса финансирование американского правительства может оказаться "исключенной деятельностью".

Также сообщается, что решение продолжать обеспечение поддержки украинской армии даже в случае "шатдауна" было принято во время визита главы киевского режима Зеленского в Вашингтон.

Термин "шатдаун" означает временную приостановку работы правительства. В начале 2019 года "шатдаун" продолжался в США на протяжении тридцати пяти дней.
Использованы фотографии:
Pixabay
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5 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:25
    +1
    Украина уже вступила ,но не в НАТО ,а прямо в США. Американцы будут финансировать Украину даже в случае отсутствия средств на основной бюджет страны .
    Американцы готовитесь ,вы скоро Зелибобу в аэропорту на коленях встречать будете !!!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:40
      0
      Термин "шатдаун" означает временную приостановку работы правительства
      Но печатный станок останавливать не собираются !
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 12:45
        0
        Не выключать печатный станок тоже опасно. Недавно достигнут рекорд - госдолг 33 трл. $. А за пять дней, к этой цифре прибавилось еще 100 лярдов. Даже в Умерике уже многие начинают понимать, что дальше так нельзя. Надо что менять.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:31
    0
    обучение украинских военнослужащих и поставки ВСУ американских вооружений не будет прекращено в случае так называемого "шатдауна"
    Слишком много вложили в Украину и это не только финансы с оружием, но и большие надежды на "победу над Россией". Поэтому пока готовы на все ради достижения своей цели.
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 12:38
    0
    При этом остается неясным, будет ли включено ли в данном законопроекте обеспечение поддержки Украины на фоне претензий со стороны республиканцев в Палате представителей.

    Пока дон Бидон в Белом Доме, по любому продавят