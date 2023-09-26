Власти США продлят финансирование правительства, чтобы избежать так называемого «шатдауна»

Представители республиканской и демократической партий конгресса США договорились временно продлить выделение финансирования правительству, чтобы избежать так называемого "шатдауна" после 1 октября.Как сообщает американское издание Bloomberg, финансирование правительства США будет продлено не до декабря, как планировалось ранее, а на ближайшие четыре-шесть недель. При этом остается неясным, будет ли включено ли в данном законопроекте обеспечение поддержки Украины на фоне претензий со стороны республиканцев в Палате представителей.Ранее в Пентагоне заявляли, что обучение украинских военнослужащих и поставки ВСУ американских вооружений не будет прекращено в случае так называемого "шатдауна", который может наступить в случае, если в ближайшие дни не будет согласован бюджет страны на следующий финансовый год.Таким образом, запущенная властями США в 2014 году операция Atlantic Resolve, предполагающая укрепление восточного фланга НАТО и поддержку Украины в случае коллапса финансирование американского правительства может оказаться "исключенной деятельностью".Также сообщается, что решение продолжать обеспечение поддержки украинской армии даже в случае "шатдауна" было принято во время визита главы киевского режима Зеленского в Вашингтон.Термин "шатдаун" означает временную приостановку работы правительства. В начале 2019 года "шатдаун" продолжался в США на протяжении тридцати пяти дней.