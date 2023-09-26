"США и НАТО в три раза увеличили количество полётов разведывательной авиации в районе Крыма"

Западная антироссийская коалиция, возглавляемая США, резко нарастила количество полетов разведывательной авиации в районе Крыма. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
США и их союзники активизировались в районе Крымского полуострова, за последнюю неделю количество вылетов разведывательной авиации коалиции, включая беспилотную, выросло в три раза по сравнению с началом года и даже весной. Если ранее в районе полуострова авиация альянса выполняла один полет в среднем в день, то сейчас их количество выросло до трех.
(...) с 18 по 24 сентября американские самолеты-разведчики и стратегические беспилотники, а также разведывательные самолеты НАТО выполнили 21 полет в районе полуострова
- говорится в сообщении.
Возросшее количество полетов авиации США и НАТО связывают с активизацией украинских ударов по Крыму, которые наносятся в тесной координации с "западными союзниками". Давно известно, что США предоставляют Украине самую свежую разведывательную информацию, получаемую не только от авиации, но и от спутников. Не исключено, что самолеты ВВС США наводят украинские ракеты и фиксируют результаты ударов. Не зря же в дни ракетных нападений на Крым, у побережья кружат разведывательные самолеты.
Кроме того, во всех случаях нападений на российские корабли, а также Крымский мост с помощью безэкипажных катеров, зафиксировано присутствие в воздухе разведывательных беспилотников ВВС США, которые выступают ретрансляторами сигналов. При этом они находятся в нейтральном воздушном пространстве, никак не нарушая российской границы.