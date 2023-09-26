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США и НАТО в три раза увеличили количество полётов разведывательной авиации в районе Крыма

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США и НАТО в три раза увеличили количество полётов разведывательной авиации в районе Крыма

Западная антироссийская коалиция, возглавляемая США, резко нарастила количество полетов разведывательной авиации в районе Крыма. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.


США и их союзники активизировались в районе Крымского полуострова, за последнюю неделю количество вылетов разведывательной авиации коалиции, включая беспилотную, выросло в три раза по сравнению с началом года и даже весной. Если ранее в районе полуострова авиация альянса выполняла один полет в среднем в день, то сейчас их количество выросло до трех.

(...) с 18 по 24 сентября американские самолеты-разведчики и стратегические беспилотники, а также разведывательные самолеты НАТО выполнили 21 полет в районе полуострова

- говорится в сообщении.

Возросшее количество полетов авиации США и НАТО связывают с активизацией украинских ударов по Крыму, которые наносятся в тесной координации с "западными союзниками". Давно известно, что США предоставляют Украине самую свежую разведывательную информацию, получаемую не только от авиации, но и от спутников. Не исключено, что самолеты ВВС США наводят украинские ракеты и фиксируют результаты ударов. Не зря же в дни ракетных нападений на Крым, у побережья кружат разведывательные самолеты.

Кроме того, во всех случаях нападений на российские корабли, а также Крымский мост с помощью безэкипажных катеров, зафиксировано присутствие в воздухе разведывательных беспилотников ВВС США, которые выступают ретрансляторами сигналов. При этом они находятся в нейтральном воздушном пространстве, никак не нарушая российской границы.
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:42
    +1
    Решили Крым кошмарить, хотят чтоб начался массовый исход жителей им нужна картинка, им нужна хоть какая-то победа.
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 12:43
    +5
    Кроме того, во всех случаях нападений на российские корабли, а также Крымский мост с помощью безэкипажных катеров, зафиксировано присутствие в воздухе разведывательных беспилотников ВВС США, которые выступают ретрансляторами сигналов.

    Может таки проучить их наконец? От сбития беспилотников к глобальному конфликту они перейти не решатся. Сделать ЧМ бесполётной зоной.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:07
      0
      можно и Пасейдон бахнуть, ракета ПВО мол не штатно сошла с курса на украинский безпилотник нацеленная..
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:44
    +3
    "США и НАТО в три раза увеличили количество полётов разведывательной авиации в районе Крыма"
    Стесняюсь спросить...
    Это констатация или жалоба?
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 12:48
      +2
      Если жалоба, то Всевышнему. На верховного надежды немного
  4. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 12:45
    +1
    А чего США и НАТО опасаться? Озабоченностей и протестов нашего МИДа?
    Будут и дальше наглеть, если чувствуют свою безнаказанность
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    0
    Пару - тройку БПЛА сбить в наглую и предупредить, что с бортами будет тоже самое, если не уберетесь. Из-за этих железяк третья не начнется, стоптанный в очередной раз руки заломит, этим все и кончится. Зато мы знаем чем закончилось в 1941 не поддаваться на провокации.
  6. VicVic
    VicVic Сегодня, 12:52
    0
    Вот думаю, возможно ли сопровождать в нейтральном пространстве разведывательные аппараты врага своими беспилотниками и глушить и создавать помехи разведывательной деятельности таким образом.
  7. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 12:53
    0
    Это решит только время. Мы сейчас слабы, Африку готовить в союзники, отвлечь туда вражьи силы.
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:57
    0
    Вот вам и путь развития бпла.Имею ввиду отечественных.Ставить глушилки на бпла и противодействовать действиям врага.Корабли и базы то же уже давно пора закрыть системами противодействия.Можно и одно-два ЧП спровоцировать .Ракета ПВО "сомалась"и выбрала не ту цель во время отражения атаки бпла хохла .Не ожиданно возникщее припятствие в виде "твердого предмета вдруг отваливщегося от нашего самолета".Кошмаритьь необходимо и кошмарить с подвохом.Ну а потом уже выразить очередную озабоченность.