Командир американской ПЛАРБ «Алабама» отстранён от должности с формулировкой «неуверенность в способности командовать»

Командир ПЛАРБ "Алабама" отстранен от должности с формулировкой "неуверенность в способности командовать".
Очень "кучно" пошло в этом году. От командования ранее были отстранены командир УДК, три командира эсминцев и теперь уже командир стратегической ракетной подлодки. Командующий 9-й группой подводных лодок освободил от должности командира атомной подводной лодки с баллистическими ракетами USS Alabama (SSBN-731). При учёте того, что командиры ПЛАРБ - это "штучный товар", причины снятия с должности должны быть достаточно весомыми. Субмарина находилась в это время в Бангоре, на ремонте. Неизвестно, успела они перейти в категорию боеготовых или еще находится в статусе "не активная".
Итак, контр-адмирал Николас Тилбрук снял с должности капитана 2-го ранга Майкла Лайла.
И.о.командира назначен капитан 2-го ранга Ларри Арбакл, заместитель начальника штаба группы ПЛ. Послужной список опального коммандера достаточно обычный. Ранее он служил на ПЛА USS Houston (SSN-713) в качестве офицера дивизии, на USS Buffalo (SSN-715) в качестве офицера по вооружению и на ПЛАРБ USS Louisiana (SSBN-743) в качестве старшего офицера. Он также служил оперативным офицером (N3) оперативной группы 69. По данным ВМС, он принял командование "Алабамой" 19 августа 2022 года. О его дальнейшем назначении ничего не говорится. Почему-то все досрочные отставки случаются с офицерами в звании капитан 1-го или 2-го ранга. Возможно, руководство флота не считает достаточно важными, офицеров в звании "кап три", чтобы озвучивать их отставки. Это звание в ВМС США считается этапным. Для очень многих офицеров на этой ступеньке флотская служба заканчивается. Тем более непонятно, как "случайный" коммандер оказался на мостике ПЛАРБ.
Стоит пояснить систему кадровой работы в ВМС США. Хотя до конца эту систему понять не сможет, пожалуй, никто. Не случайно в ВМС, Навигационное бюро, в которое входит Управление кадров, называют "Дворец головоломок".
Во флоте всячески культивируется конкуренция, она начинается с первого дня поступления в Аннаполис. По итогам обучения составляется список успеваемости, который потом корректируется с годами и местами службы, но в целом, мало изменяется. "Верхняя часть" списка - перспективные кадры, "нижняя" - не очень. Можете, кому интересно, посмотреть список выдающихся американских адмиралов, практически все они, из "верхней" части. Эрнст Кинг, выпуск 1901 года, четвертый в списке, Уильям Пай - 34-й. Выпуск 1905 года - Ройял Ингерсолл - 4, Феерфакс Лири - 5, Нимитц - 7 из 114 выпускников. Из этих "стройных рядов" выбиваются личности неординарные - Билл Хэлси, 43-й из 62, Томас Кинкейд, 136-й из 201, выпуск 1908 года. Ну и так далее. Поэтому, достаточно большое число американских "кап три" из "нижней части" списка увольняются с флота, поскольку дальнейшая карьера им особых перспектив не сулит. Вероятность продвижения практически нулевая. Но если офицер смог пройти весьма придирчивую комиссию и получить нашивки коммандера, это означает, что руководство считает такого офицера перспективным. Он считается вдвойне перспективным, поскольку командует одной из немногих ПЛАРБ, даже с учетом того, что на каждой из них по два экипажа. Судя по послужному списку "кап два", его служба в основном проходила на подводных лодках, хотя флотское руководство старается, чтобы офицеры были разносторонне подготовлены. т. е. имели опыт службы и на надводных кораблях, и в авиации. Командиром авианосца может стать только летчик. Нашивки контр-адмирала можно получить только после командования большим кораблем.
Так что, отставка достаточно странная, хотя в этой череде отставок уже не очень понятно, с чем связан такой "звездопад".