Кандидат в президенты США предложил ввести войска в Мексику для борьбы с наркокартелями

Американские политики не исключают проведение силовой военной операции на мексиканской территории. Так, кандидат в президенты США Рон Десантис предложил ввести войска в Мексику для борьбы с местными наркокартелями.Об этом сообщает британская газета Daily Mail.В материале издания отмечается, что сегодня Америка столкнулась с беспрецедентным наплывом нелегальных мигрантов, подавляющее большинство которых прибывает с южного направления – из Мексики. Они пересекают американскую границу пешком или по железной дороге. До конца года количество нелегалов в Соединенных Штатах может достичь 2,5 миллиона человек.Для решения данной проблемы некоторые американские политические деятели предлагают использовать силовые методы. Среди них и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис. Он считает одними из главных виновников наплыва мигрантов в Америку мексиканские наркокартели, поэтому предлагает использовать против них американскую армию на территории Мексики.Следует также учесть, что миграционный кризис в Соединенных Штатах в значительной степени подрывает авторитет администрации Белого Дома, которая демонстрирует неспособность решить данную проблему.Конечно, для России ее наличие также имеет значение. Ведь чем больше у Вашингтона проблем, тем меньше у него возможностей и желания вмешиваться в процессы, происходящие на значительном удалении от Американского континента, в том числе на Украине.