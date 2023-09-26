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Кандидат в президенты США предложил ввести войска в Мексику для борьбы с наркокартелями

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Кандидат в президенты США предложил ввести войска в Мексику для борьбы с наркокартелями

Американские политики не исключают проведение силовой военной операции на мексиканской территории. Так, кандидат в президенты США Рон Десантис предложил ввести войска в Мексику для борьбы с местными наркокартелями.


Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В материале издания отмечается, что сегодня Америка столкнулась с беспрецедентным наплывом нелегальных мигрантов, подавляющее большинство которых прибывает с южного направления – из Мексики. Они пересекают американскую границу пешком или по железной дороге. До конца года количество нелегалов в Соединенных Штатах может достичь 2,5 миллиона человек.

Для решения данной проблемы некоторые американские политические деятели предлагают использовать силовые методы. Среди них и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис. Он считает одними из главных виновников наплыва мигрантов в Америку мексиканские наркокартели, поэтому предлагает использовать против них американскую армию на территории Мексики.

Следует также учесть, что миграционный кризис в Соединенных Штатах в значительной степени подрывает авторитет администрации Белого Дома, которая демонстрирует неспособность решить данную проблему.

Конечно, для России ее наличие также имеет значение. Ведь чем больше у Вашингтона проблем, тем меньше у него возможностей и желания вмешиваться в процессы, происходящие на значительном удалении от Американского континента, в том числе на Украине.
Использованы фотографии:
https://www.ice.gov/
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:01
    +1
    В ответ Мексика спокойно может оккупировать пару десятков городов США, потому что все наркокартели давно уже там)
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:06
      +1
      Просто янкесов не устраивает действующий президент Мексики.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:02
    +1
    Предвыборный бред. Не более. Им нынче только этого и не хватает для полного счастья.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 13:08
      0
      Брад, не бред, но если их ВПК сочтет дело прибыльным, то "Маленькой Победоносной Войне" (с) быть!
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:02
    +1
    Это будет, во многих книжках про будущее, война в США на территории Мексики регулярно упоминается.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:07
    +1
    кандидат в президенты США Рон Десантис предложил ввести войска в Мексику для борьбы с местными наркокартелями.
    Как все просто у американцев. В предвыборном запале можно предложить еще и раздолбать пару стран, чтобы другие нюх не теряли перед "гегемоном". Интересно, какая уже часть населения Мексики переместилась в Сша и в основном нелегально? На армию наберется?
  5. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 13:09
    0
    Ведь чем больше у Вашингтона проблем, тем меньше у него возможностей и желания вмешиваться в процессы, происходящие на значительном удалении от Американского континента, в том числе на Украине.
    Ерунда. Это абсолютно параллельные процессы. Как говорится, одно другому не мешает. Тем более что не полезут амеры в Мексику. Язык без костей, перед выборами чего только не наобещаешь.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:12
    0
    Я только за СВО полосатых! Тогда точно ни один Зингер не заштопает штаны матрасни, быстро у них там не получится. В данном случае ЕС введет санкции в отношении агрессора?