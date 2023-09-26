В Приморье стартовали совместные антитеррористические учения ВС России и стран Южно-Восточной Азии

На первом этапе представители органов военного управления воинских формирований государств – участников учения оперативного и тактического уровня определят замысел и выработают решение на проведение антитеррористической операции. На втором этапе воинские контингенты стран в составе многонациональной группировки войск отработают совместные практические действия в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне "Сергеевский"

В Приморье стартовали международные военные учения антитеррористической направленности с участием России и одиннадцати государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Согласно сообщению, военные антитеррористические учения пройдут на общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморье. Основные задачи - это отработать взаимодействие в области противодействия терроризму, а также повысить оперативное взаимодействие между Россией и странами АСЕАН и их партнерами.Учения пройдут в два этапа, на первом будет пределен замысел и выработано решение по проведению антитеррористической операции, на втором совместный воинский контингент отработает совместные действия в рамках этой самой операции. Как подчеркивается, в основу тактических эпизодов положены варианты совместных действий ВС России, ВС Мьянмы и других государств.- говорится в сообщении.Россию на учения будут представлять подразделения и органы управления Восточного военного округа, в состав многонациональной группировки войск вошли оперативные группы и воинские контингенты следующих стран: Бруней, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Продлятся учения до 30 сентября 2023 года.