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В Приморье стартовали совместные антитеррористические учения ВС России и стран Южно-Восточной Азии

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В Приморье стартовали совместные антитеррористические учения ВС России и стран Южно-Восточной Азии

В Приморье стартовали международные военные учения антитеррористической направленности с участием России и одиннадцати государств Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Согласно сообщению, военные антитеррористические учения пройдут на общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморье. Основные задачи - это отработать взаимодействие в области противодействия терроризму, а также повысить оперативное взаимодействие между Россией и странами АСЕАН и их партнерами.

Учения пройдут в два этапа, на первом будет пределен замысел и выработано решение по проведению антитеррористической операции, на втором совместный воинский контингент отработает совместные действия в рамках этой самой операции. Как подчеркивается, в основу тактических эпизодов положены варианты совместных действий ВС России, ВС Мьянмы и других государств.

На первом этапе представители органов военного управления воинских формирований государств – участников учения оперативного и тактического уровня определят замысел и выработают решение на проведение антитеррористической операции. На втором этапе воинские контингенты стран в составе многонациональной группировки войск отработают совместные практические действия в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне "Сергеевский"

- говорится в сообщении.

Россию на учения будут представлять подразделения и органы управления Восточного военного округа, в состав многонациональной группировки войск вошли оперативные группы и воинские контингенты следующих стран: Бруней, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Продлятся учения до 30 сентября 2023 года.

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2 комментария
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  1. Labrador
    Labrador Сегодня, 13:08
    +1
    автор, а "южно-восточная азия" это хде?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:16
      0
      автор, а "южно-восточная азия" это хде?
      В тексте статьи написано правильно "юго-восточной". Редакторы относятся к редактированию статей порой халатно.
      вошли оперативные группы и воинские контингенты следующих стран: Бруней, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины
      Внушительное количество принимающих участие в учениях, включая и страны тяготеющие к Сша.