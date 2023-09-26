ВС РФ показали свое не только тактическое, но и технологическое превосходство, поскольку их вооружения и военная техника превзошли западные варианты по надёжности и полевой эффективности.

Вооруженный конфликт на Украине является демонстрацией изменений в современных тактиках ведения боевых действий. Западные вооружения оказались неэффективными и не помогли ВСУ отбить подконтрольные России территории.

Поражение ВСУ в вооруженном конфликте на Украине наглядно продемонстрирует неспособность Запада быстро и успешно справиться с Россией.Как утверждается в опубликованной в издании Asia Times статье, текущих успехов Украины со значительной долей вероятности будет недостаточно, чтобы развеять превалирующее в мире ощущение того, что украинский кризис заходит в глубокий тупик. Западные союзники начали уставать от украинского президента Зеленского, и начинают разными способами демонстрировать, что вопрос Украины не является для них первоочередным.Ранее в размещенной в этом издании публикации отмечалось, что успешные военные маневры российской армии в ходе вооруженного конфликта на Украине продемонстрировали наличие уязвимостей Североатлантического альянса. Мало того, что альянс был застигнут врасплох, так ещё и спустя более полутора лет при тотальной военной помощи Украине, включая разведывательную, ВСУ не смогли добиться и десятой доли заявленных перед контрнаступлением целей.Автор продолжает:По мнению экспертов, одним из итогов украинского кризиса станет демонстрация неспособности стран НАТО в случае вооруженного конфликта защитить даже свои собственные территории. А потому любой вооружённый конфликт для НАТО может стать чрезвычайно затяжным.