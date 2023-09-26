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Зампред Совбеза РФ: России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

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Зампред Совбеза РФ: России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

Ряд последних событий указывает на то, что может произойти непосредственное столкновение России с Североатлантическим альянсом. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


Политик перечислил эти события, среди которых – чествование эсэсовца канадским премьер-министром Джастином Трюдо, обещанные поставки Украине танков Abrams, предполагаемая поставка ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевскому режиму.

Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера

- отметил Медведев.

По словам зампреда Совбеза РФ, результат может быть достигнут с куда большими издержками для мира, чем в 1945 году. Однако Россия готова и к такому развитию событий, подчеркнул политик.

Агрессивная политика Запада может поставить мир на грань глобального конфликта еще более страшных масштабов, чем Вторая мировая война. В этом конфликте может не быть победителей, но политические лидеры западных государств, судя по всему, о таком развитии событий просто не задумываются. Это связано, в том числе, и с общей деградацией политических элит в западных государствах.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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56 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:29
    +12
    Западным капиталистам нужны наши ресурсы на своих условиях. Наши капиталисты хотят владеть нашими ресурсами на своих условиях. Войны никто не хотел, война была неизбежна (с)
    1. Юра
      Юра Сегодня, 13:42
      +9
      Цитата: Копчёный
      Западным капиталистам нужны наши ресурсы на своих условиях. Наши капиталисты хотят владеть нашими ресурсами на своих условиях. Войны никто не хотел, война была неизбежна (с)

      Им нужны не только ресурсы, им нужно всё, но только без нас. Генеральный план Ост для них это калька с которой они спят и видят свои взаимоотношения с нами.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 13:52
        +4
        Этот план ост был давно, кто его хотел сделать получили по рогам от дедов. Вот сегодня, я, обычный человек, который хочет справедливости по жизни, но тут проблема. У обычного человека и капиталиста, в одном государстве, понятие справедливости разное, из за уровня жизни.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 14:09
          +1
          Понятие справедливость вообще сложное, это можно заметить даже в споре с соседом.
        2. Юра
          Юра Сегодня, 14:48
          0
          Цитата: Копчёный
          Вот сегодня, я, обычный человек, который хочет справедливости по жизни, но тут проблема
          Так кто же её не хочет, я тоже хочу, то же самое можно сказать и об обычных людях других стран, западных в том числе и вот здесь кроется одна вещь - большинство их обычных людей не против этой справедливости, но за наш счёт, поэтому наши взаимоотношения с нашими капиталистами это наше дело и здесь нельзя смешивать наши взаимоотношения с этими странами на основе нашего отношения к нашим капиталистам, потому что им на это наплевать, для них это инструмент использовать противоречия нашего общества в своих целях, в к которых мы то есть простые, обычные люди, лишние на нашей планете, потому что именно на них простых людях держится независимость государства и экономическая мощь.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:56
      +14
      Цитата: Копчёный
      Наши капиталисты хотят владеть нашими ресурсами на своих условиях.

      Осталось только выяснить, кто же это такой мудрый и незаменимый позволяет «нашим капиталистам» наживаться, введя им мизерные (в сравнении с мировой практикой) НДФЛ и право выводить капиталы из страны и размещать их за границей (по предположению - именно в странах НАТО), а рядовым гражданам ввёл рабскую повинность трудиться до самой могилы за недостойное вознаграждение, выматывая его плодами страховой медицины, налогами на хрен знает что и банковскими кредитами, не позволяющими ни рожать детей, ни заниматься их воспитанием...
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 14:04
        +1
        По философии фашиста Ильина, которого регулярно вспоминает наш президент в своих речах, править народом должны самоназначенные в лучшие люди страны.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 14:10
          -1
          Это так во всех т.н. демократиях, в этом смысле различий нет.
      2. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 15:22
        +1
        Да называйте уже фамилии не стесняйтесь , и так все знают . Только один единственный человек может либо разрешить либо запретить. Президент РФ Путин В.В.
        1. Dimy4
          Dimy4 Сегодня, 16:03
          0
          Да называйте уже фамилии не стесняйтесь , и так все знают . Только один единственный человек может либо разрешить либо запретить. Президент РФ Путин В.В.

          Смотрите мужики и дамы, вы поосторожнее, а то посадят вас за оскорбление Величества.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:16
      0
      Странно,а я думал что нам не оставили выбора когда натовщина кинулась толпой вооружать всук!Похоже что ведмедев живёт вчерашним днём.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:36
        +1
        ...не вчерашним, а тем годом, когда он отбывал срок президентом.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:31
    -3
    Радует, что произошло принятие реальности у элит.
    Теперь очередь за быстрыми действиями: перевод экономики на военные рельсы, национализация ЦБ, уничтожение "пятой колонны"... и...
    ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ!
    Оно само собой не рассосется...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:34
      +19
      У элит??? Это же Медведев. Он уже столько всего наговорил и... на выходе 0.
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 13:47
        -4
        С малого всё и начинается.
        И он не первый.
        Первым, думаю, будет С. Лавров.
        Его заявление на прессухе в ООН: "На поле боя, так - на поле боя. Мы готовы." дорогого стоит.
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 13:54
        +7
        17.07.2022.

        Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил руководству Украины «судным днем» без шансов на укрытие в случае нападения на Крым. По его словам, некоторые украинские политики — «экзальтированные, кровавые клоуны» — угрожают России атакой на полуостров.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:55
        -3
        Цитата: blackGRAIL
        Он уже столько всего наговорил и... на выходе 0.

        Ну почему же, вот про огромный фашистский блок, он уж верно сказал. Здесь я ему верю.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:45
      +7
      Судя по содержанию ТВ, состоянию культурной элиты и т.п., шашлычно-коньячным признакам жизни в стране, понимания у элит нет, одна риторика пока.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:56
      -2
      Смею_ заметить .Вы правы с элитами.Дерипаска от имени элит сегодня очень хорошо сказал о западных санкциях.И неделю назад он заявил, что российские бизнесмены всеми путями выводят свои активы с запада.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Радует, что произошло принятие реальности у элит.

      Что бы это значило?
      Чиновники высших эшелонов посещают их сборища (https://www.youtube.com/watch?v=tEZuweSlrg4&t=313s) или читают, как у Задорнова проповеди о борьбе с коррупцией? Может быть, позволяют «убраться нахрен за границу» или пристраивают на тёплые места и награждают званиями и почётом?
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  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:32
    +10
    России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

    Нагнетание истерики для ужесточения контроля над населением внутри страны. Сколько уже было пустой болтовни и сколько ещё будет???
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:35
      +2
      Цитата: Владимир80
      Нагнетание истерики для ужесточения контроля над населением внутри страны. Сколько уже было пустой болтовни и сколько ещё будет???

      Никогда не было такого напряженного момента в отношениях СССР/России и НАТО, даже Карибский кризис уже далеко позади по напряженности.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 14:17
        +1
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Цитата: Владимир80
        Нагнетание истерики для ужесточения контроля над населением внутри страны. Сколько уже было пустой болтовни и сколько ещё будет???

        Никогда не было такого напряженного момента в отношениях СССР/России и НАТО, даже Карибский кризис уже далеко позади по напряженности.

        Блокада западного Берлина, там Советские самолёты сбивали Западные.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:46
      -2
      Нагнетание истерики для ужесточения контроля над населением внутри страны. Сколько уже было пустой болтовни и сколько ещё будет???

      Уже давно хотелось бы побольше контроля.
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:33
    +3
    Нужно быстро наращивать количество ядерных боезарядов и средств доставки, особенно ракеты средней дальности, так как конфликт назревает в Европе.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:47
      0
      Нужно было делать уже тогда, когда пошли первые поставки тяж. вооружения.
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 13:49
      0
      У меня встречное предложение: перенести его (конфликт) сразу на Лужу!
      Европа будет рукоплескать.
      1. Житель Урала
        Житель Урала Сегодня, 14:48
        +1
        Цитата: Смею_заметить_
        У меня встречное предложение: перенести его (конфликт) сразу на Лужу!
        Европа будет рукоплескать.

        Что ж... интересное предложение, действуйте, майор!
    3. dump22
      dump22 Сегодня, 14:09
      0
      И обязательно так же ускоренное строительство бомбоубежищ...
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 13:34
    -2
    Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле ... Однако Россия готова и к такому развитию событий, подчеркнул политик.


    Не совсем тут его понял.
    Он угрожает нашей готовностью к танковому маршу на Прибалтику? Или может сразу вторжением в Польшу из Калининграда? Или может новой "финской войной"?

    политические лидеры западных государств, судя по всему, о таком развитии событий просто не задумываются. Это связано, в том числе, и с общей деградацией политических элит в западных государствах


    А вот он не деградировал и поэтому думает о таком развитии событий постоянно.
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 13:39
      +5
      *Я правильно все понял?
      Он угрожает танковым маршем на Прибалтику? Или может сразу вторжением в Польшу из Калининграда? Или может новой "финской войной"?*
      рисует очередную красную линию. так что примите валерьянки и идите спать.
      ничего нового не произошло.
      ну нет сейчас в кремле тех, кого запад воспринимает всерьез. такую уж репутацию кремлины себе заслужили.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:36
    +7
    По словам зампреда Совбеза РФ, результат может быть достигнут с куда большими издержками для мира, чем в 1945 году. Однако Россия готова и к такому развитию событий, подчеркнул политик

    Да не боятся они ваших бла-бла-бла!
    Внешняя угроза должна нивелироваться сразу, а не китайскими предупреждениями!
  7. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 13:40
    +3
    Час когда это начнется они узнают быстро...Нарусова у них часто в гостях бывает...
  8. Адрей
    Адрей Сегодня, 13:41
    +2
    ДАМ исподволь готовит нас к ядерной войне? belay
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:42
    +5
    Ряд последних событий указывает на то, что может произойти непосредственное столкновение России с Североатлантическим альянсом.

    Жевание сена на тему красных линий делает большой конфликт неизбежным. Найдите в себе смелость хотя бы приземлять беспилотники нато в нейтральной зоне черного моря.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:43
    +5
    Ряд последних событий указывает на то, что может произойти непосредственное столкновение России с Североатлантическим альянсом...
    По словам зампреда Совбеза РФ, результат может быть достигнут с куда большими издержками для мира, чем в 1945 году. Однако Россия готова и к такому развитию событий, подчеркнул политик.

    А мы давно видим эту готовность и то, как живущие в странах НАТО российские буржуи продолжают наживаться на российских ресурсах, и то, как сенаторы ездят проведать «спрятанное наворованное», и то, как клятый Запад продолжает убивать страну, оказывая влияние на опухшую от безделья пятую колонну...
    Может быть, мы перестали видеть врагов в своём Отечестве? Примерно, как здесь (c 1:30):
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    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:54
      +3
      Причем неприкасаемость госпожи сенатора обеспечена тем же господином, что собирался у.к.р.о.р.е.йх денацифицировать. Эта двойственность, смесь государственника и горбачевца, проявляющаяся в режиме кота Шредингера, напрягает многих граждан РФ и радует "уважаемых партнеров". И он,что называется, один из лучших там.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 13:55
      +3
      как сенаторы ездят проведать «спрятанное наворованное»

      Это тайные агенты, ездят на лазурные пляжи проверять ,готовы ли эти самые пляжи к высадке десанта с моря laughing
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 14:00
        0
        Вы комментируете в редко, но всегда, как говориться, не в бровь, а между ног. hi
  11. turbina2367
    turbina2367 Сегодня, 13:56
    +1
    Два ущербных карлика из славного города Путинбурга поделили между собой власть и обворовали всю страну, а теперь усиленно пичкают своей пропагандой умы безмозглых "путриотов", подводя вплотную к осознанию неизбежности ядерной войны.
    Очнитесь, люди!!!
    Вы кого слушаете???
    1. N-W
      N-W Сегодня, 14:38
      -2
      Показала в кармане (внутреннем) фигу Путину и уже видишь себя трибуном? Ей-богу, простота хуже воровства.
  12. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:58
    +3
    Надеюсь Дмитрий Анатольевич как настоящий командир в "прямом конфликте с НАТО" будет лично вести всех в бой на лихом коне с автоматом Калашникова в руках али из бункера будет руководить?
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:02
    0
    Дмитрий Анатольевич -командир, Дмитрий Олегович - замполит, Валентина Ивановна - санитарка&боевая подруга, депутаты госдумы-рядовые, сенаторы-сержанты и все вместе
  14. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:07
    +3
    По пьяни много чего можно наговорить. Но это не отменяет старческий маразм в Кремле.

    А что реально происходит в верхах власти? Кому решать, что должна делать Россия? Кто Гарант безопасности россиян?

    Путину в октябре исполнится 71 год. На фоне других ещё "молодой".

    Совет Федерации в очередной раз по представлению Президента России назначил Валерия Зорькина главой Конституционного суда РФ.

    Констатируем некоторые факты: Председателю Конституционного суда Зорькину - 80 лет, Председателю Верховного суда Лебедеву - 80 лет, Председателю Совфеда Матвиенко - 74 года, Министру иностранных дел Лаврову - 73 года, Директору ФСБ Бортникову - 71 год (в ноябре исполнится 72), Председателю СК России Бастрыкину - 70 лет, Министру обороны РФ Сергею Шойгу, НГШ Вооружённых Сил Валерию Герасимову и главе СВР Сергею Нарышкину - по 68 лет.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:09
      +2
      Помните 90-е с их сказками для населения, в том числе такая прикольная как "кремлёвская таблетка". Ну вот это наверно она )))))))))))))))))))))))
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:23
      +1
      И при этом говорили что в СССР старики были у власти.
    3. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 14:42
      -2
      Ну... хохломе тоже старики не нравились.
      Единокопытно выбрали себе молодого... креативного... успешного...
      Учитесь на чужих ошибках!
      Пока есть возможность.
    4. N-W
      N-W Сегодня, 14:49
      -1
      Маразм? Не употребляйте не к месту непонятных вам терминов. Если вы про "когнитивные проблемы", то эта тема становится актуальной ближе к 80. Что не отменяет целесообразности замены большинства из названных вами персонажей. Но по другим причинам.
  15. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 14:13
    +1
    Национализируйте богатства России, сделайте богатым свое коренное население!!! А потом делайте миллиардные подарки всем остальным африкам, присоединенным, мигрировавшим... Если народ будет знать, что будет защищать свое, а не олигархическое и чиновничье, то будет совсем другое отношение к государству, грабящему пока только своих! Верните своих родственников и детей с Запада, чтобы у вас самих хватило смелости воевать с НАТО, прекратите концерты и развлекаловку по всем СМИ, это смотрится как шабаш ведьм на крови... А война, в том числе ядерная, действительно неизбежна((( Но тот, кто ударит первым, будет в значительно более выгодном положении!!! Ответный или ответно-встречные удары - это бить по хвостам...
  16. guest
    guest Сегодня, 14:31
    +2
    обещанные поставки Украине танков Abrams

    Это уже не обещание, танки уже прибыли на Украину.
  17. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:41
    0
    нудк запад и начал не проста так все это ! а так проста надо предупреждать и делать а не так предупреждать и не чего не делать ясен пень противник после этого думает что РФ не чего не сделает !
  18. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:01
    +1
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Никогда не было такого напряженного момента в отношениях СССР/России и НАТО, даже Карибский кризис уже далеко позади

    Это всё сказки, которыми пугают неокрепшие умы. Летают вместе в космос, продают сша уран и титан... Отдают туда свои деньги и своих детей. Сегодняшние башни ничем не опасны для Запада, потому что они его рабы во всех смыслах. Более того, эти башни удобны западу, он даже до некоторой степени их защищает (не допускает ударов хох.лов по либеральным полянам в РФ)
  19. Vlatko_Radovic
    Vlatko_Radovic Сегодня, 15:09
    +1
    Вчера мы были ошарашены «Победой» в супер тупейшей статьёй Пред.ГД , https://topwar.ru/226764-spiker-gosdumy-ssha-i-es-proigrali-vojnu-na-istoschenie-protiv-rossii.html «США и ЕС проиграли «войну на истощение против России» по который, как оказалось,- он вообще не понимает ситуацию СВО. А теперь Д.Медведев считает, что:- «чествование эсэсовца канадским премьер-министром Джастином Трюдо, обещанные поставки Украине танков Abrams, предполагаемая поставка ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевскому режиму» - это Повод начать войну с НАТО? И что: «результат может быть достигнут с куда большими издержками для мира, чем в 1945 году. Однако Россия готова и к такому развитию событий», - подчеркнул политик». Да, после таких выражений обоих законников, нужна проверка Интеллектуальных способностей- IQ, перед назначением их на хоть какие-то должности. Если первую ХУЦПУ Д.Медведева голодным пенсионерам Крыма: «Денег нет, но вы держитесь!», страна с удивлением «проглотила», то его призывы к конфликту с НАТО(население около одного миллиарда человек) и самая передовая экономика и потенциал в мире. Полное господство в космическом пространстве, и решающее по контролю воздушного пространства, по самолётам ДРЛО, дальнобойной артиллерии, самолётам и БПЛА, ВМФ и т.д. Он что, хочет уничтожить РФ, руками врагов? Часть территории РФ он уже продал,- отдав враждебной Норвегии 80 тысяч кв.км морской территории РФ с запасами шлейфовых углеводородов на 30 миллиардов евро. https://svpressa.ru/politic/article/382585/ И если претендент на победу, на Новых выборах, опять будет предлагать в свою команду такие недозревшие IQ…? Эти воинствующие кадры осуждали Е.В.Пригожина, а он своего сына Павла воспитал мужчиной, защитником РФ, в составе армии «Вагнера»! А каких уклонистов воспитали Министр МО – С.Шойгу, или тот же оратор Д.Медведев? Сейчас РФ в тяжелейшем противоборстве с полудохлой Украиной. Топчется в позиционном противостоянии, без возможности завоевать господство в воздушном пространстве. И главный Фактор «Время»,- работает против нас. Петушиные призывы одиозной личности совершенно не к месту! Да и как называют тех, у кого осенью наблюдается ежегодное обострение?
  20. SHURAVI
    SHURAVI Сегодня, 15:14
    -1
    "...Если драки не избежать, то надо бить первым...". Чьи это слова? Не помните ? Конечно мы, обычные обыватели, не владеем полной информацией как Высшее политическое и военное руководство России. Но на мой личный взгляд, пора уже сбивать самолёты-разведчики НАТО или их глушить по полной, нанести превентивные удары обычным, неядерным, вооружением по "банковской", по всем переходам-переездам, по которым поставляются вооружения для всу, по базам в Польше, Германии. Думаю, что США не будут полностью влезать в конфликт для поддержки стран НАТО.
  21. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:20
    +1
    Так а как медвежонок то хотел ? Слабых бьют... Это еще с детства любой шпанёнок знает . Армии не дают воевать с полную силу , государство не хочет национализировать отрасли оторвав их от олигархата. Вот и получается что безнаказанность рождает вседозволеность .
  22. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:11
    0
    Но самое обидное, что все эти горе руководители, доведщие страну и народ на грань уничтожения в ядерном конфликте, для себя любимых подготовили комфортные бункера с запасами и обслугой и их не коснется боль и страдания