Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера

Ряд последних событий указывает на то, что может произойти непосредственное столкновение России с Североатлантическим альянсом. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Политик перечислил эти события, среди которых – чествование эсэсовца канадским премьер-министром Джастином Трюдо, обещанные поставки Украине танков Abrams, предполагаемая поставка ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевскому режиму.- отметил Медведев.По словам зампреда Совбеза РФ, результат может быть достигнут с куда большими издержками для мира, чем в 1945 году. Однако Россия готова и к такому развитию событий, подчеркнул политик.Агрессивная политика Запада может поставить мир на грань глобального конфликта еще более страшных масштабов, чем Вторая мировая война. В этом конфликте может не быть победителей, но политические лидеры западных государств, судя по всему, о таком развитии событий просто не задумываются. Это связано, в том числе, и с общей деградацией политических элит в западных государствах.