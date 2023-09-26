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Глава военного ведомства Шойгу озвучил потери украинской армии за сентябрь

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Глава военного ведомства Шойгу озвучил потери украинской армии за сентябрь

Российские войска сумели значительно расширить зону контроля в районах Синьковка и Петропавловка под Купянском. Произошло это благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии Минобороны.


Российским войскам удалось удержать линию фронта на всех направлениях, нанеся украинской армии удары, которые привели к большим потерям как в личном составе, так и в технике. По словам Шойгу, за сентябрь 2023 года ВСУ потеряли свыше 17 тысяч человек, а также более 2700 единиц вооружения. Подтвердил министр и уничтожение двух немецких ОБТ Leopard и одного британского Challenger 2, а вот про второй уничтоженный у командования информации нет. Американских БМП Bradley подбито семь, информации по Marder и Stryker нет, хотя в сводках они уже мелькали. Также большие потери ВСУ понесли в артиллерии, наши уничтожили 51 самоходную артиллерийскую установку и 77 буксируемых гаубиц, в том числе и иностранного производства.

За текущий месяц уничтожено свыше семнадцати тысяч человек, более двух тысяч семисот единиц вооружения и военной техники

- заявил Шойгу.

Министр подтвердил отсутствие каких-либо значимых результатов контрнаступления ВСУ, которое продолжается уже четвертый месяц. В то же время США и другие союзники Украины продолжают поставлять оружие ВСУ.

США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим – кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой

- добавил министр.
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30 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:52
    -6
    Зачем?
    Хорошим хвастайся, а не этим.
    Это - беда.
    Нас, как лохов, втянули в братоубийственную войну.
    Русские убивают русских за деньги общего врага.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 13:56
      +9
      Цитата: Смею_заметить_
      Зачем?
      Хорошим хвастайся, а не этим.
      Это - беда.
      Нас, как лохов, втянули в братоубийственную войну.
      Русские убивают русских за деньги общего врага.

      Это не хвастовство. Обычная статистика боевых действий. request
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:19
        +5
        Обычная статистика... это когда в одни ворота, а то что наши гибнут - молчит. Даже если наши потери в 10 раз меньше, всё равно большие потери... и нечем хвастаться.
        Это горе и слёзы.
        1. Кармела
          Кармела Сегодня, 14:31
          0
          Цитата: Egeny
          и нечем хвастаться.


          Сводка с фронта - не хвастовство, а констатация фактов.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:27
        0
        А чего у Шойгу с Конащенковым такие расхождения по уничтоженной забугорной технике?У министра потери техники более реальные
    2. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 13:59
      +1
      Ваши предложения в таком случае всё оставить как есть?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:28
        +1
        А наши предложения никого не волнуют. Есть генералы, их этому обучали в академиях... но, видимо, не все окончили с отличием.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:13
      +4
      То, как стремительно меняются события в приграничных с Россией странах, говорит о том, что никакой усталости Запада и лично США от СВО нет и в помине - включение Финляндии в НАТО, ужесточение требований к русскоязычным в Прибалтике, трагедия в Нагорном Карабахе, а также трения между Арменией и Азербайджаном с привлечением Турции в этот процесс, снова звучащие голоса в Грузии о возврате в грузинский ужас Абхазии и Южной Осетии силовым путём и окучивание США Средней Азии - и нас ждут ещё большие потрясения.

      Такой мир как сейчас на Земле любовь точно не спасёт и тот кто в это верит умоется кровью ещё ни раз.
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 15:36
        0
        То, как стремительно меняются события в приграничных с Россией странах, говорит о том, что никакой усталости Запада и лично США от СВО нет и в помине

        Ваши примеры, как раз говорят об обратном: всё приграничные страны начинают заниматься своими делами и проблемами. А если вы подразумеваете под усталостью от сво изменение отношения к России на более терпимое и уважительное, то вам нужно немного подкорректировать понятие: "усталость".
        Хотя в целом, да - особой усталости не видно. Просто ваши примеры не совсем удачные.
    4. resident_again
      resident_again Сегодня, 14:33
      +1
      Нас, как лохов, втянули в братоубийственную войну.
      Русские убивают русских за деньги общего врага.


      Какелы нам не братья. Это раз. Какелы -не русские. Это два. Хватит жевать эти либеральные сопли. Ты бы ещё армян назвал братским народом.
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 15:19
        +1
        ну про братский народ говорят властные люди наверху, поэтому ваше заключение не играют никакой роли, оно ваше.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:54
    +3
    Министр подтвердил отсутствие каких-либо значимых результатов контрнаступления ВСУ
    Сидим значит в обороне....А когда будет наш контрнаступ ?
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 14:15
      +1
      Старики говорят, стае нужен новый вожак. Этот уже не тянет.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 14:31
        +1
        Цитата: Neo-9947
        Старики говорят, стае нужен новый вожак. Этот уже не тянет.

        Акела все чаще стал промахиваться
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:18
      +4
      Цитата: Uncle Lee
      Сидим значит в обороне....А когда будет наш контрнаступ ?

      Вы про какой? Если в сторону нацистов, то тут мобилизацией 300 000 человек, пожалуй, не ограничиться, да и с вооружением на новых физических принципах и старых методах, основанных на процессе взаимодействия атомного ядра с другим ядром или элементарной частицей, который может сопровождаться изменением состава и строения ядра, или уже опробованном на противнике, ПОКА не всё гладко...
      А, если вы о весне 2024 года, то там поляна зачищена, и в перспективе достойных людей не видно...
      * * *
      Придётся волочь хомут, пока подковы не станут сдирать...
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:55
    0
    Шел бы он уже в Минфин бы вместе с Конашенковым... Все считают и болтают...
  4. Комментарий был удален.
  5. Деревенский я......
    Деревенский я...... Сегодня, 13:59
    +1
    Пусть озвучит процент своего рейтинга.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:24
      +1
      Цитата: Деревенский я......
      Пусть озвучит процент своего рейтинга.

      Среди россиян или среди товарищей по партии?! belay
      Его рейтинг, как у ТАВКРа «Адмирал Кузнецов»...По виду - страшно грозный, а на деле...
      * * *
      Вот бы нам в министры обороны того дяденьку, к которому он недавно ездил на поклон...
  6. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 13:59
    +1
    Чему радоваться то? Гибнут холопы, паны сидят и радуются
  7. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 14:01
    +5
    А наших пацанов сколько погибло? Зачем нам бравурные победные марши и уничтоженные тысячи вчерашних братьев?? Где правда?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:12
      -1
      Раньше было принято считать как 1 к 3 при наступательном бое, в случае нашей оборонительной линии, ИМХО, ну скажем будет 1 к 10.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:40
      +2
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Зачем нам бравурные победные марши и уничтоженные тысячи вчерашних братьев??

      Затем же, зачем биатлоны и парады несуществующего оружия...Братья, говорите? Это не те, которые жгли и безнаказанно убивали русскоязычных людей? Братья тоже могут стать врагами, как тут:
       Показать / Скрыть текст

      Цитата: Андрей Андреев_2
      Где правда?

      А кому нужна эта правда? Смотрите в воскресенье в программе «Россия 1» в 22:00 фильм «1993 год. Перелом» и мы можем после побеседовать, что там правда, а что «быль» и какой фильм «Час негодяев» спрятал хрен знает куда С. Говорухин...
      * * *
      Утром в газетном ларьке:
      - «Правда» есть?
      - «Правды» нет... «Россия» продана. Остался «Труд» за 3 копейки. А «Комсомолка» -
      за углом висит.
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:08
    +1
    Хочется понять наши цели - стояние/выжидание новых вундерваффе, которые мы конечно же "пощелкаем"?
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:12
    +1
    Тем не менее даже эти плохообучннные солдаты всу задерживают наше движение вперёд и наносят нам ущерб в живой силе и технике.
    1. ALARI
      ALARI Сегодня, 14:39
      0
      Задерживают? А мы сами то хотим вперед? Да и куда к Киеву-мы там были, Сумы, Чернигов-тоже. Нахрапом даже Мариуполь взять не получилось-пришлось почти полностью сносить. Как брать города миллионники?
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 15:16
        +1
        Да никто их брать не собирается .. И наступать никто не собирается. И Херсон возвращать тоже. В телефоне до сих пор храню фото банеров рекламных с Херсона Россия здесь навсегда и Русские своих не бросают . Русские то может и не бросают , а вот московские кинули
  10. ALARI
    ALARI Сегодня, 14:18
    +3
    Это все напоминает войны 18 века, когда две армии выстраивались друг против друга и расстреливали себя в линейном бою. Выигрывал тот кто тупо больше ловцов пуль и ядер выставлял. На лицо деградация военной мысли.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 14:37
      +3
      Цитата: ALARI
      На лицо деградация военной мысли.

      Налицо деградация силы воли и желания победить. И самое обидное, что такая деградация именно с нашей стороны. Поскольку вражеская сторона не чурается никаких методов и приемов, применяет все что в ее силах.
      Они - хотят, но не могут. Мы - можем, но не хотим
      1. Семен Семенов_2
        Семен Семенов_2 Сегодня, 15:08
        -1
        Идёт обыкновенное затягивание конфликта до начала выборов президента. Типа коней на переправе и т.д.. Страх оказаться не в кресле, вот весь ответ.
  11. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:13
    +1
    Генералиссимусу от стойбища верить себя не уважать . Если суммировать все бравурные заявления его и его корнишонкова то укрорейх потерял личного состава по количеству половины земного шара а техники как за все время существования блока нато. Неужели кто то еще верит этим личностям ? Недавно приезжали в отпуск два соседа мобика, один по ранению. Понарассказали много чего весьма интересного про то что там происходит на лбс. Я кремлевским сидельцам боле вообще не верю