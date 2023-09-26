За текущий месяц уничтожено свыше семнадцати тысяч человек, более двух тысяч семисот единиц вооружения и военной техники

США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим – кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой