Командующий Черноморским флотом, о якобы гибели которого заявляли украинские СМИ, присутствовал сегодня на коллегии Минобороны РФ

Сегодня вскрылась очередная ложь киевского режима. Командующий Черноморским флотом Военно-морского флота России адмирал Виктор Соколов присутствовал на заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Между тем, совсем недавно украинские СМИ заявляли, что адмирал погиб во время ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. Диверсия была спланирована силами спецопераций Украины. Но, вероятно, что-то пошло не так.
Информация о гибели адмирала пошла от сил спецопераций Украины. Их заявление начали тиражировать украинские медиа, после чего информация проникла и в российскую прессу. Минобороны РФ данное сообщение не подтверждало, а сегодня адмирал появился на коллегии военного ведомства.
Пример этой истории показывает нам, что нельзя верить украинской и западной пропаганде, которая часто распространяет откровенную ложь. Например, ранее украинские и западные СМИ «хоронили» министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и много лет утверждают, что президент России якобы смертельно болен онкологическим заболеванием.
Подобные лживые сообщения призваны оказывать психологическое воздействие на российских граждан, их дезориентировать и деморализовать. Собственно, поэтому в России после начала спецоперации и была введена ответственность за распространение фейковой информации о действиях наших войск.