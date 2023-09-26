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Командующий Черноморским флотом, о якобы гибели которого заявляли украинские СМИ, присутствовал сегодня на коллегии Минобороны РФ

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Командующий Черноморским флотом, о якобы гибели которого заявляли украинские СМИ, присутствовал сегодня на коллегии Минобороны РФ

Сегодня вскрылась очередная ложь киевского режима. Командующий Черноморским флотом Военно-морского флота России адмирал Виктор Соколов присутствовал на заседании коллегии Министерства обороны РФ.


Между тем, совсем недавно украинские СМИ заявляли, что адмирал погиб во время ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. Диверсия была спланирована силами спецопераций Украины. Но, вероятно, что-то пошло не так.

Информация о гибели адмирала пошла от сил спецопераций Украины. Их заявление начали тиражировать украинские медиа, после чего информация проникла и в российскую прессу. Минобороны РФ данное сообщение не подтверждало, а сегодня адмирал появился на коллегии военного ведомства.


Пример этой истории показывает нам, что нельзя верить украинской и западной пропаганде, которая часто распространяет откровенную ложь. Например, ранее украинские и западные СМИ «хоронили» министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и много лет утверждают, что президент России якобы смертельно болен онкологическим заболеванием.

Подобные лживые сообщения призваны оказывать психологическое воздействие на российских граждан, их дезориентировать и деморализовать. Собственно, поэтому в России после начала спецоперации и была введена ответственность за распространение фейковой информации о действиях наших войск.
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18 комментариев
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  1. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 13:54
    +2
    Перефразируя старую поговорку: Ночью в куплете - утром в газете. smile
    Цитата: Mедвежонок
    Украинские источники сообщили, о чем уже сообщают все службы Европы, что в результате атаки погибли командующий Черноморским флотом и еще 34 офицера. Сообщалось, что была использована боевая часть BROACH и что это произошло благодаря разведке НАТО. Если это действия ЦИПсО, Россия должна быстро отреагировать и показать командиру по телевизору, чтобы пресечь домыслы, доказывая, как враг врет, между тем странная тишина, и отсутствие реакции - худшее решение.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 14:03
      +8
      Шарий уже пошел в хозяйственный за веревкой и мылом... Он больше всех вопил, что командующего убили. Я вот поражаюсь, как этого инфоцыгана русские люди слушают...
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 14:48
        0
        Будет ли гибель Шария от шаровой молнии смертью "на шару"?
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 16:04
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        Я вот поражаюсь, как этого инфоцыгана русские люди слушают...

        Они всё ожидают от него видео как он со своей собачкой любовью занимался... Он же обещал...
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:56
    +2
    Таки не понятно, нам что теперь каждый раз за каждый корявый вброс отчитываться надо?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:00
      +6
      Цитата: Аркадий007
      Таки не понятно, нам что теперь каждый раз за каждый корявый вброс отчитываться надо?

      Если хотите, чтобы верили российским СМИ, люди России, то придется отчитываться, если Россия этого не сделает, то сделают западные СМИ.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:39
      0
      Весь смысл статьи в её заголовке! И всё! А расписались-то авторы! Зуд в пальцах? tongue
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: Аркадий007
      Таки не понятно, нам что теперь каждый раз за каждый корявый вброс отчитываться надо?

      А кто и когда отчитывался?????
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:59
    +1
    На войне врут все, smile и чтобы не попасть просак на веру ничего не стоит воспринимать...здравый смысл спасает от лжи со всех сторон.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:35
      0
      Все дело в том,что надо думать головой ,а не слушать речевки с обеих сторон.Идут боевые действия,и командующий флотом явно должен находится в защищенном месте,на том же ЗКП ,а не в историческом здании в центре Севастополя
  4. spirit
    spirit Сегодня, 14:03
    +7
    Пример этой истории показывает нам, что нельзя верить украинской и западной пропаганде,

    Пример этой истории говорит что пропаганда везде одинаковая, и верить нельзя никому."Покойного" Буданова тут тоже хоронили всем коллективом,смакуя это событие.Но это же другое, верно? hi
    1. solar
      solar Сегодня, 15:20
      +1
      Буданов, кстати, ничего о якобы гибели Соколова не говорил.
  5. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:05
    +2
    Подобные лживые сообщения призваны оказывать психологическое воздействие на российских граждан, их дезориентировать и деморализовать.

    Помнится, сходный вброс еще с генералом Мордвичёвым был.
  6. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 14:06
    +4
    На войне врут все. В свое время много писали про мертвых Буданова и Залужного
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:06
    +1
    Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни.
    Слухи о моей смерти сильно преувеличены
    (М.Твен)
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:09
    0
    На фото командующий не тот lol У того которого ук-,руинцы ",убили "росли огромные усы на затылке lol
  9. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 14:45
    0
    А почему такой психологический прессинг не проводят наши спецслужбы в их тылу и европе? Почему нет МИРОВОЙ медийной шумихи (разгона медийной волны) по поводу успешного поражения укровских объектов? Почему они гонят информволну, а мы нет? Причём даже наши СМИ подхватывают их волны. Почему нет служб противодействия ципсодидам...они в каждом паблике пасутся, а в приграничных областях так от них отбоя нету, а админы вообще их даже не банят. Почему наше население не защищают он этой нервотрёпной негативной инфы!!!? Даже на этом сайте я считаю что посты с удачными выпадами/операциями врагов нужно закрывать коменты, чтобы не видеть негатив и нытьё своих...укры ведь этим упиваются. И вообще в совр обстановке, человек упивающийся удачами врага заслуживает админ наказания и осуждения..правду ему блин подавай-а тебе что в кайф слышать о наших погибших людях и разрушенных объектах, ты после этого спокойно спишь? Из наших ошибок должны делать выводы соотв органы и исправлять ошибки эти, а обычных людей это не касается. Я не говорю про жизнь в розовых очках, но и негатив не должен преобладать в суммарной информ строке (тв, сми, радио, инет).
  10. Altmann
    Altmann Сегодня, 15:00
    0
    Почти вся чешская пресса с радостью сообщила о смерти господина генерала. Я искал правду. Знаете, для нас, чехов, это сообщения, хотя мы боимся, что они могут быть правдой. Я очень рад, что это неправда и что генерал жив. Слава