Главы России и Белоруссии обсудили строительство железной дороги из Минска в Санкт-Петербург и совместное производство самолетов

Мы это можем сделать. Это очень большой кусок работы

Россия и Белоруссия продолжают тесное сотрудничество в самых разных сферах, а на фоне западного давления страны ещё более сблизились.Как сообщил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, он обсудил со своими российским коллегой Владимиром Путиным два важных проекта, касающихся железнодорожного строительства и производства самолётов.Лукашенко сказал об этом сегодня в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. По словам белорусского лидера, накануне у него был телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили совместное производство самолетов небольшой вместимости, которые, как отметил Лукашенко, очень востребованы и нужны в России.Кроме того, рассматривался вопрос производства отдельных комплектующих для пассажирских самолётов Ил-96 в Белоруссии и возможность их обслуживания там.- сказал Лукашенко.Ещё одним крупным совместным проектом, о котором говорили главы двух государств, было строительство второй железнодорожной ветки, соединяющей Беларусь с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Реализация этого проекта позволит значительно увеличить объемы перевозки грузов.Лукашенко также добавил, что более детально эти проекты он обсудит с Путиным на встрече в Кыргызстане, где в середине октября должен пройти саммит глав государств СНГ.