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Главы России и Белоруссии обсудили строительство железной дороги из Минска в Санкт-Петербург и совместное производство самолетов

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Главы России и Белоруссии обсудили строительство железной дороги из Минска в Санкт-Петербург и совместное производство самолетов

Россия и Белоруссия продолжают тесное сотрудничество в самых разных сферах, а на фоне западного давления страны ещё более сблизились.


Как сообщил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, он обсудил со своими российским коллегой Владимиром Путиным два важных проекта, касающихся железнодорожного строительства и производства самолётов.

Лукашенко сказал об этом сегодня в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. По словам белорусского лидера, накануне у него был телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили совместное производство самолетов небольшой вместимости, которые, как отметил Лукашенко, очень востребованы и нужны в России.

Кроме того, рассматривался вопрос производства отдельных комплектующих для пассажирских самолётов Ил-96 в Белоруссии и возможность их обслуживания там.

Мы это можем сделать. Это очень большой кусок работы

- сказал Лукашенко.

Ещё одним крупным совместным проектом, о котором говорили главы двух государств, было строительство второй железнодорожной ветки, соединяющей Беларусь с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Реализация этого проекта позволит значительно увеличить объемы перевозки грузов.

Лукашенко также добавил, что более детально эти проекты он обсудит с Путиным на встрече в Кыргызстане, где в середине октября должен пройти саммит глав государств СНГ.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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21 комментарий
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:21
    +3
    Ну хорошо хоть батька есть.
    У руководства Белоруссии хватило мозгов не уничтожать промышленность.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:35
      +3
      Ну там тоже всё не так однозначно как хотелось бы.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 14:41
        +1
        В Беларуси конечно проблем хватает. Но там ни кому из чиновников и в голову не придет "забивать" на поручения Лукашенко. Там не возможны чубайсы, рогозины, шойги...., по крайне мере разговор с ними короткий.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 14:48
          0
          Рогозин то здесь пр чем, он точно не в компании с чубайсом.
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 14:56
            +1
            Как это Рогозин не причем? Он отвечал сначала за оборонку будучи вице-премьером, рулил Роскосмосом..... За свою "работу", у Лукашенко точно бы уже "нары полировал", а не сенатором был бы.
            1. ИванИванов
              ИванИванов Сегодня, 14:58
              +1
              Он с 18 года рулил, при этом денег на программы, несмотря на попытки, так и не добился, о чем откровенно рассказывал в интервью.
              1. Владимир М
                Владимир М Сегодня, 15:07
                +1
                Видел я интервью его, где он "откровенно" рассказывал, как он с помощью друзей с Роскосмоса вычислил номер пушки, которая ему заднее место поцарапала и обещал отомстить... Такой бред нес...
        2. Нейтрон Запаздывающий
          Нейтрон Запаздывающий Сегодня, 14:57
          -3
          Цитата: Владимир М
          Там не возможны чубайсы, рогозины, шойги....,

          В одну компанию умудрился засунуть беглого воришку и Министра Обороны воюющей страны.
          Да вы, батенька, ципсошный провокатор.
        3. RockerMan
          RockerMan Сегодня, 14:59
          +1
          Там тоже есть неприкасаемые - сыновья и афилированный с ними бизнес.
        4. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 15:12
          +1
          Батька умеет "перетрахивать")))

          Поэтому промышленность и сохранилась.
          1. свой1970
            свой1970 Сегодня, 15:42
            0
            Цитата: Ilya-spb
            Батька умеет "перетрахивать")))

            Поэтому промышленность и сохранилась.

            Ну так то и у них чисто государственной - 1.5 завода.Все остальное так же как и у нас - частно - государственная в массе
        5. свой1970
          свой1970 Сегодня, 15:40
          -1
          Цитата: Владимир М
          В Беларуси конечно проблем хватает. Но там ни кому из чиновников и в голову не придет "забивать" на поручения Лукашенко. Там не возможны чубайсы, рогозины, шойги...., по крайне мере разговор с ними короткий.

          Это так вам кажется- потому что мы далеко от их новостей
      2. Грица
        Грица Сегодня, 14:49
        +2
        Как приятно ласкают слух бывших пацанов из бывшего СССР такие названия как "Минск", "Восход", Иж-"Планета", Иж-"Юпитер", "Урал" и "Днепр"... Причем с отечественными двигателями и отечественными фарами.
        Эх, куда это все ушло и неужели так сложно все возродить?
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 16:08
          0
          Цитата: Грица
          Как приятно ласкают слух бывших пацанов из бывшего СССР такие названия как "Минск", "Восход", Иж-"Планета", Иж-"Юпитер", "Урал" и "Днепр"... Причем с отечественными двигателями и отечественными фарами.
          Эх, куда это все ушло и неужели так сложно все возродить?

          Много лет был владельцем Урала. А сынишке на 16-летие купили Минск. Что могу сказать.
          Советское - значит отличное! good
        2. faiver
          faiver Сегодня, 16:15
          0
          заранее можно дать название возрожденным мотоциклам - "Космос", это исходя из будушей цены
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:43
    0
    Тема дороги хороша, тема кооперации по ИЛ96 еще лучше, но все это планирование легко обратиться в пыть с горбачевцем в Кремле и рыхлыми обязательствами союзников. Песков в очередной раз прошевелит усами в стиле "ну мы не можем быть большими армянами, белорусами, осетинами.." и т.п. чем сами коренные народы.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:44
    +1
    Обсуждать это мы умеем,мёдом не корми,дай только тему для обсуждения. А каков результат?,Вот в России к примеру поняли что обсуждать "программы-трупы:типа почившего в обозе "импортозамещения "ввиду его полного провала даже и близко не стоит!Вопрос,что у нас за 23 года кремль такое полезное для обывателя сварганил,что это можно было обсуждать?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Бережливый
      Вопрос,что у нас за 23 года кремль такое полезное для обывателя сварганил,что это можно было обсуждать?

      Если я напишу что в 4 районах нашей области построили 4 новых больницы и строят пятую с новым оборудованием, а также поменяли в куче райцентров области провода на СИП,что сразу прекратило аварийные отключения света практически в ноль- это будет считаться полезным для обывателя?
  4. Нейтрон Запаздывающий
    Нейтрон Запаздывающий Сегодня, 14:48
    0
    Автомобильную дорогу надо строить из Петербурга в Белоруссию. То что есть через Псков до Витебска это позорище.
  5. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 14:56
    -2
    У Луки проблема с экспортом единственно валютного продукта, с солью. Всю жизнь, до СВО, клялся и божился о дружбе, но весь экспорт вёл через лабусов, не через нас. А как те закрыли вентиль, прибежал просить вторую ветку.
  6. Vlatko_Radovic
    Vlatko_Radovic Сегодня, 15:39
    0
    Договариваться пока не с кем. 25 февраля 2024 г., на выборах президента Белоруссии, может произойти то, чего не ожидают в РФ. Наученная горьким опытом выборов 2020 г. - нахальной подменой и фальсификацией выборов, общественность Беларуссии, теперь более жёстко, вновь станет предъявлять свои права на свободу Выбора.