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WSJ: Рождаемость на Украине может достичь самых низких показателей в мире

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WSJ: Рождаемость на Украине может достичь самых низких показателей в мире

Вслед за политическими и экономическими проблемами, Украину настигли проблемы демографические. В недавней статье от The Wall Street Journal говорится, что рождаемость на территории нашей «западной соседки» уже в обозримом будущем может достичь самых низких показателей в мире.


В своих доводах авторы материала ссылаются на исследование, проведенное украинскими экспертами. Так, согласно последнему, рождаемость в стране начала резко снижаться еще с 2013 года. В среднем спад составлял около 7% в год.

Между тем только за первую половину текущего года вышеупомянутый показатель на Украине достиг целых 28%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года (данные за 2022-й не приводятся).

В итоге, авторы статьи в WSJ констатировали, что если до российской СВО уровень рождаемости на Украине был самым низким в Европе, то теперь он может стать самым низким в мире. Очередное "достижение" киевского режима...

Стоит отметить, приведенные выше результаты исследования не вызывают удивления.

Все мы помним, что именно в 2013-14 годах в Киеве бушевал майдан, который привел к госперевороту и дальнейшим печальным для страны последствиям. Естественно, не все пары готовы заводить детей в условиях политической и экономической нестабильности.

Что касается показателя текущего года, здесь и вовсе все закономерно. Ведь к еще сильнее усугубившемся экономическим проблемам добавилось массовое истребление молодых мужчин, которых Киевский режим буквально отлавливает на улице и бросает на «мясные штурмы» в угоду своим западным хозяевам.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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13 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:18
    +6
    Давайте не будем о грустном-у нас самих смертность давно превысила рождаемость!Убыль ежегодно в сотни тысяч человек,!Что нам после этого демография ук-роины?
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 14:48
      0
      так это не мы говорим,а The Wall Street Journal....те ещё славянофобы
  2. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 14:20
    0
    Волны впалых годов явно бьются о берег бывшей Украины.
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 14:20
    +3
    Зато в России идет отрицательный рост рождаемости, говоря иезуитским, официальным в отчетах языком. Бревно и глаз.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:23
    0
    На Украине население уполовинили за эти годы. Была хорошая статья на Военной хронике, где на цифрах расписали все показатели. Там и без войны беда была, а теперь и вовсе не о чем говорить, тысячами гибнут.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:24
    0
    WSJ: Рождаемость на Украине может достичь самых низких показателей в мире
    . Понятно, что зелебобики всю дееспособную молодёжь могилизируют во славу... чего то там.
    Так что, детей и прочее делать будем некому.
  6. Иван Северский
    Иван Северский Сегодня, 14:34
    0
    В отдельных субъектах ЦФО пятая часть новорожденных - таджикияне. Мамаши приехали жить на пособия и маткапитал получать. Папаши от военкоматах на стройплощадках и дачах укрываются, есть и те, кто на историческую родину уехал. А жены с детьми здесь живут. Никто не работает, естественно.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:53
      -1
      Цитата: Иван Северский
      В отдельных субъектах ЦФО.....

      за полгода с Узбекистана приехало без малого 1900 000 чел., с Таджикистана 1300 000 чел.. - мало в стране городов с таким количеством населения - как ремарка... Плюсом Казахстан, Киргизия - только Средняя Азия дает 4млн. за полгода 2023г. !!! Фронт в тылу уже готов!
      Дошло до того, что приезжает делегация высокопоставленная из Таджикистана проверять, как в России живут мигранты из Таджикистана!!! В Таджикистане сами не смогли создать людям условия, приехали проверять как Россия им условия создает!!!! нормально так!!!??

      Да, и тем то минусит - зайдите на сайт МВД все цифры есть - информация выложена
      https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/40034334/
      Ищите колоночку в таблице - Число ИГ и ЛБГ, поставленных на миграционный учет

      ИГ - иностранные граждане
      ЛБГ - лица без гражданства
  7. Roust
    Roust Сегодня, 14:56
    -2
    Может быть, рождаемость в России не такая как хотелось бы, однако, наши женщины, в меру жизненных возможностей, рожают в России и от Россиян. А от кого и где будут рожать женщины вымирающего недогосударства?
  8. N-W
    N-W Сегодня, 15:01
    0
    Рождаемость среди людей падает от стремления жить "как люди". У тех, кто хочет походить на "белых людей", она ещё ниже.
  9. Иван Северский
    Иван Северский Сегодня, 15:05
    -1
    Цитата: Курильщик
    Цитата: Иван Северский
    В отдельных субъектах ЦФО.....

    за полгода с Узбекистана приехало без малого 1900 000 чел., с Таджикистана 1300 000 чел.. - мало в стране городов с таким количеством населения - как ремарка... Плюсом Казахстан, Киргизия - только Средняя Азия дает 4млн. за полгода 2023г. !!! Фронт в тылу уже готов!


    Это число регистрационных действий с мигрантами.
    Реально у нас около 3,5 млн. «Трудовых» мигрантов постоянно находятся.
    + около 3 млн. мусульман-мигрантов имеющих гражданство, РВП и ВНЖ, из них 40 % таджики. За первые полгода 2023 г. уже 87 тыс. таджико-россиян прибавилось, 2 из 5 новых граждан - таджики. .

    P.S. из Казахстана только русские едут, во всяком случае в ЦФО - там уровень жизни как у нас, казахам нет смысла сюда переезжать, да и по культуре они мягко говоря выше таджиков.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:15
      +1
      Цитата: Иван Северский
      Реально у нас около 3,5 млн. «Трудовых» мигрантов постоянно находятся.

      то есть постоянно живут !!! и вряд ли уедут к себе belay Хотя, еще совсем недавно от них исходило: "Езжай своя Россия!"

      Цитата: Иван Северский

      + около 3 млн. мусульман-мигрантов имеющих гражданство, РВП и ВНЖ
  10. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 16:10
    0
    Можно подумать у нас или в европе до войны с рождаемостью всё хорошо было, тоже в минус если мигрантов/беженцев не считать.