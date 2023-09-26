WSJ: Рождаемость на Украине может достичь самых низких показателей в мире

Вслед за политическими и экономическими проблемами, Украину настигли проблемы демографические. В недавней статье от The Wall Street Journal говорится, что рождаемость на территории нашей «западной соседки» уже в обозримом будущем может достичь самых низких показателей в мире.В своих доводах авторы материала ссылаются на исследование, проведенное украинскими экспертами. Так, согласно последнему, рождаемость в стране начала резко снижаться еще с 2013 года. В среднем спад составлял около 7% в год.Между тем только за первую половину текущего года вышеупомянутый показатель на Украине достиг целых 28%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года (данные за 2022-й не приводятся).В итоге, авторы статьи в WSJ констатировали, что если до российской СВО уровень рождаемости на Украине был самым низким в Европе, то теперь он может стать самым низким в мире. Очередное "достижение" киевского режима...Стоит отметить, приведенные выше результаты исследования не вызывают удивления.Все мы помним, что именно в 2013-14 годах в Киеве бушевал майдан, который привел к госперевороту и дальнейшим печальным для страны последствиям. Естественно, не все пары готовы заводить детей в условиях политической и экономической нестабильности.Что касается показателя текущего года, здесь и вовсе все закономерно. Ведь к еще сильнее усугубившемся экономическим проблемам добавилось массовое истребление молодых мужчин, которых Киевский режим буквально отлавливает на улице и бросает на «мясные штурмы» в угоду своим западным хозяевам.