Президент Турции заявил о возможности железнодорожного маршрута из Карабаха через Иран, если Армения не откроет Зангезурский коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Ирана позитивно отнеслись к возможному участию в создании железнодорожных маршрутов через территорию Нагорного Карабаха.Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, Эрдоган призвал армянское правительство обеспечить "маршруты мира" через Зангезурский и Лачинский коридоры. Турецкий лидер также заявил, что если Ереван откажется участвовать в железнодорожном сообщении из Турции в Карабах и далее в Баку, маршрут может пройти через территорию Ирана. По его словам, Тегеран позитивно относится к возможности обеспечить транспортное сообщение Турции с Азербайджаном.Эрдоган также отметил, что военная операция армии Азербайджана в Нагорном Карабахе позволит создать новые мирные коридоры на Южном Кавказе и призвал власти Армении не затягивать этот процесс.Президент Турции также подчеркнул, что прогресс в азербайджано-армянском процессе должен быть направлен на региональную нормализацию, которую может значительно укрепить создание прямого железнодорожного и автомобильного сообщения между Нахичеванью и другими регионами Азербайджана.Ранее в ходе своего выступления на Генассамблее ООН Эрдоган заявил о поддержке операции азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и выступил за совместное мирное проживание в этом регионе этнических армян и азербайджанцев. Президент Турции добавил, что ожидает реализации данных ранее руководством Армении обещаний, касающихся открытия Зангезурского коридора.