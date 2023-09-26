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Президент Турции заявил о возможности железнодорожного маршрута из Карабаха через Иран, если Армения не откроет Зангезурский коридор

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Президент Турции заявил о возможности железнодорожного маршрута из Карабаха через Иран, если Армения не откроет Зангезурский коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Ирана позитивно отнеслись к возможному участию в создании железнодорожных маршрутов через территорию Нагорного Карабаха.


Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, Эрдоган призвал армянское правительство обеспечить "маршруты мира" через Зангезурский и Лачинский коридоры. Турецкий лидер также заявил, что если Ереван откажется участвовать в железнодорожном сообщении из Турции в Карабах и далее в Баку, маршрут может пройти через территорию Ирана. По его словам, Тегеран позитивно относится к возможности обеспечить транспортное сообщение Турции с Азербайджаном.

Эрдоган также отметил, что военная операция армии Азербайджана в Нагорном Карабахе позволит создать новые мирные коридоры на Южном Кавказе и призвал власти Армении не затягивать этот процесс.

Президент Турции также подчеркнул, что прогресс в азербайджано-армянском процессе должен быть направлен на региональную нормализацию, которую может значительно укрепить создание прямого железнодорожного и автомобильного сообщения между Нахичеванью и другими регионами Азербайджана.

Ранее в ходе своего выступления на Генассамблее ООН Эрдоган заявил о поддержке операции азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и выступил за совместное мирное проживание в этом регионе этнических армян и азербайджанцев. Президент Турции добавил, что ожидает реализации данных ранее руководством Армении обещаний, касающихся открытия Зангезурского коридора.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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23 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:48
    -1
    Самый больной вопрос сейчас это проживание армян в карабахе. Или,их попытка остаться там жить. Надолго ли хватит терпения армян чтобы не уйти оттуда навсегда?
    1. Edward
      Edward Сегодня, 14:51
      +1
      Не переживайте, скоро они в Россию попрутся. Хотя сначала паспорта рвали и кричали: "россия вон",
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:02
        -2
        [
        Цитата: Edward
        Не переживайте, скоро они в Россию попрутся. Хотя сначала паспорта рвали и кричали: "россия вон",


        Карабахские "россия вон" вряд ли кричали. А теперь да, проблемы, благодаря активным действиям "партнеров" и нашему бездействию
        1. Комментарий был удален.
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:20
          0
          Вам рассказать какой товарооборот между Россией и Турцией?А Армения сама что говорит?А говорит она устами Пашиняна что Карабах это Азербайджан и вообще Армении с Россией не по пути.Так какого действия вы хотели от России в этих условиях и на каких юридических основаниях?
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 15:59
            0
            А Армения сама что говорит?А говорит она устами Пашиняна что Карабах это Азербайджан

            Нам должно быть все равно что "говорит армения". Сегодня говорит одно, завтра - другое. Важен только один вопрос - что в наших интересах турецкий/натовский Карабах?
      2. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 15:19
        +1
        Почему скоро? Они уже здесь и теперь их приедет еще больше...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 15:21
      0
      С Ираном ясно:
      -получает прибыль от транзита;
      -дополнительный рычаг воздействия на Баку,если он"забалует"
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:27
        +1
        Президент Турции заявил о возможности железнодорожного маршрута из Карабаха через Иран, если Армения не откроет Зангезурский коридор


        Это реальный выход из клинча Армении с Азербайджаном.Одни уступают Карабах ,другие получают транспортный коридор,но через Иран.
      2. MAESTRO_33
        MAESTRO_33 Сегодня, 15:40
        0
        Совершенно нет! Из Нахичевани до Баку грузо и пассажиро перевозки были всегда и есть на данный момент. Прибыль от транзита иранская сторона от этой логистики и так получает. Здесь дело в расширении этой логистики за счёт подключения России, Турции и самой Армении. Так что Азербайджану это в принципе по барабану. Путь через грузию тоже есть, хотя на 500 км дольше, но это не беда. Азербайджан от этого в профите не будет, но и не потеряет.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:52
          0
          Так чем же недоволен Азербайджан и что он хочет?
  2. Seal
    Seal Сегодня, 14:49
    +1
    Турецкий лидер также заявил, что если Ереван откажется участвовать в железнодорожном сообщении из Турции в Карабах и далее в Баку, маршрут может пройти через территорию Ирана. По его словам, Тегеран позитивно относится к возможности обеспечить транспортное сообщение Турции с Азербайджаном.
    С учетом того, что Иран активно участвует в проекте "Северный поток" , частью которого является железнодорожный маршрут из Ирана в Россию через территорию Азербайджана, то почему бы Ирану не поучаствовать еще и в это транспортном проекте ?
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 14:55
      +2
      С учетом того, что Иран активно участвует в проекте "Северный поток" ,

      в МТК Север-Юг они участвуют
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:57
    +2
    Мне очень нравится как в современной политике, нечто, подают как "мир". Этот "маршрут мира", у Зеленского "формула мира". Мы могли бы полякам предложить "коридор мира" в Калиниград :)
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:04
      +1
      Особенно радует когда все это наши сми дружно цитируют, искажая картину
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:05
        0
        Других сми с их персоналом, для нас, увы нет. Зумеры чтоб их.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:01
    -7
    П.р.о.к.а.к.али мы Армению, теперь будем ежедневно выгребать новости освоения кавказа турецким партнером.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:03
      +2
      Мы не Армению прокакали, а СССР с общей идей жизни в одном государстве. Турки могут пока обеспечивать свою идею с пантюркизмом, но тоже не вечно это.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:54
        0
        Мы не Армению прокакали, а СССР с общей идей жизни в одном государстве. Турки могут пока обеспечивать свою идею с пантюркизмом, но тоже не вечно это.

        Пока нет идеи глобальной, идея экономического развития + гарантий безопасности в обмен на лояльность не так и плоха. Чтоб никаких Пашнянов и левых раздутых посольств там и близко не лежало. Иначе, шаг за шагом, повинуясь привнесенному кем-то "выбору народа", свернемся до размеров московского княжества.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:18
      +2
      П.р.о.к.а.к.али мы Армению

      Мы П.р.о.к.а.к.али Армению в 1991 году.
      А в 2023 году это Армения стремительно теряет своего единственного союзника -Россию. Ну и бог с ними. Насильно мил не будешь.
      p.s. В 1977 году в московском метрополитене произошел первый теракт. От взрыва погибло 7 человек и 37 было ранено. Кроме этого произошло еще 2 взрыва.
      А устроили эти теракты трое армян, фамилии которых называть противно, из «Национальной объединённой партии Армении». Так что не всем в Армении нравилось и нравится, что когда-то Россия спасла их от геноцида.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:47
        0
        В 91-м как республику, затем как потенциального союзника. В случае с политикой, очень даже будешь, имея в виду опыт партнеров. Создавать нужно лояльность внутри гос-ва, а не полагаться на "волю народа", которая меняется с курсом закачанного туда доллара.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:17
    0
    Никогда этого не будет! Иран не даст Турции туда влезть. Более того, азербайджанецы доиграются и с Ираном сцепятся, вот тогда их страна узнает что такое серьезный противник и реальная война. Иран им размочалит всю их армию за месяц.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:40
      0
      Ещё Сирия показала как стремительно могут поменяться расклады в политике какого либо региона. Поживём увидим.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 15:57
    0
    По его словам, Тегеран позитивно относится к возможности обеспечить транспортное сообщение Турции с Азербайджаном.
    Иран пойдет на встречу Турции????? Чудны дела...