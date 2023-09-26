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Командование ВСУ: Украина нуждается в аналоге российских ракет «Калибр» и Х-101

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Командование ВСУ: Украина нуждается в аналоге российских ракет «Калибр» и Х-101

В настоящее время Украина нуждается в аналоге российских ракет «Калибр» и Х-101. Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на собственный источник в командовании ВСУ.


Представитель украинского генерального штаба прокомментировал недавний удар по штабу Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Как утверждает командование ВСУ, большим прогрессом для Киева стало получение новых ракет и разведывательных данных.

В то же время, представитель украинского генштаба считает сильными сторонами российских ракет их высокую скорость, маневренность и скрытность. Что интересно, ранее украинские власти многократно заявляли о том, что они сбивают почти все выпущенные по территории страны российские ракеты. Следовательно, возникает некое противоречие между описываемыми позитивными сторонами ракет и заявлениями об их уничтожении силами ПВО ВСУ.

Пока Украина располагает такими ракетами как Storm Shadow/Scalp и модернизированная версия «Нептуна» класса «земля-земля». Кроме того, ведутся разработки новых ракет, если верить заявлениям в украинских масс-медиа.

Но как долго придется разрабатывать собственные ракеты и производить их в условиях постоянных ударов по предприятиям военно-промышленного сектора, не очень понятно. Явно, что это займет много времени и ресурсов, и без западного финансирования Украина с такими задачами вряд ли сможет справиться.
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14 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:53
    0
    какой ответ будет РФ за те ракеты которые уже дали и передадут скора ??????????
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:01
      +2
      Касаемо ответа.

      В укрнете появилась очередная печалька. На территории Одесского морвокзала метким прилетом в ночь на 25 сентября был ликвидирован уникальный ракетный комплекс «Нептун». Об этом, в частности, рассказал админ 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр».Он пишет: «Возвращаясь к прилетам по морвокзалу в Одессе и „подсветке“ от Google Maps находящейся там техники: среди техники на фото явно виден комплекс „Нептун“. Отсюда и объяснение такого количества ракет вчера именно по этому объекту. Если на тот момент хотя бы один „Нептун“ находился на территории морвокзала, то потеря весьма болезненная».


      На снимке Google Maps и впрямь, наряду с натовской техникой, виден «Нептун», выглядывающий с крыши морвокзала. Отсюда в этом районе, как строчат местные «информационные фраера», «до фига ПВО, включая немецкие IRIS-T». Их количество в ВСУ показывает, что Берлин на всю катушку помогает бандеровцам и, не исключено, передал укровермахту все свои ЗРК в ущерб национальной безопасности.Зе-боты и медиатехнологи Банковой даже не скрывают, что есть огромный разрыв между официальными и реальными поставками натовского вооружения.

      https://svpressa.ru/war21/article/388577/

       Возможно, именно с этим связаны требования Вашингтона к Киеву не бить по «исторической территории России». А вот наносить удары жовто-блакитными ракетами можно, что, по оценке киевского режима, делает «Нептун» фактически единственным «оружием возмездия».
      Естественно, натовские спецы, прежде всего британские, модернизируют «Нептун». Однако этот комплекс является штучным «товаром», поскольку на Украине отсутствуют мощные производственные линии для того, чтобы это оружие стало массовым.
      Также стало ясно, что штаб ЧФ РФ не получил серьезных разрушений, о каких ранее писали, в том числе и наши всепропальщики. Повреждена крыша исторического здания и часть верхнего этажа.Согласно инсайдерским раскладам, Банковая сильно разочарована нанесенным ущербом, который существенно меньше, чем тот, который наносит «Искандер». По оценке тамошних взрывотехников, прилет Storm Shadow с 460 кг взрывчатки привел бы к куда более сильным разрушениям. Дескать, судя по кадрам, в штабе ЧФ взорвалось не более 150 кг тротила.Кстати, примерно, столько несет медленный «Нептун», чье преимущество перед британской КР заключается в высоте полета — 3 м над поверхностью на финишном участке по сравнению с 30−40 метрами у английской ракеты. Таким образом, если наши уничтожили единственное жовто-блакитное вундерваффе, то для ВСУ это огромная потеря.
      1. Petio
        Petio Сегодня, 15:22
        +1
        На видео от прилета било именно Storm или ,SCALP что одно и то же
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:32
          0
          Возможно это и вправду были Scalp,но дело в том что у них тандемная боеголовка,по принципу как у тандемных гранатометов,первый боезаряд делает проход для второго,а второй уже взрывается внутри и то что взрывается внутри возможно имеет взрывчатое вещество не более 150 кг.
  2. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:53
    +1
    а ведь выпросят же,гадёныши,вот что значит,вовремя....."мы ещё не начинали"
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:54
    +2
    Командование ВСУ: Украина нуждается в аналоге российских ракет «Калибр» и Х-101


    Намёк на то что Украине нужны аналоги российских носителей КР Калибр и Х-101. Нужны эсминцы и В-52? laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:58
      0
      А прикиньте, вдруг какелам дадут B-52? belay 3 штуки дадут, а?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:14
        -2
        Станут лёгкими мишенями эти В-52.Особенно на земле.Так что нет смысла,тем более когда КР могут нести Су-24М и Су-27 ВСУ.Те же Taurus урезают по дальности поражения до 300 км для передачи ВСУ.А аналоги Калибра и Х-101 ВСУшникам никто не даст,если даже Taurus кастрируют для передачи.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:56
    -1
    Нуждается? И что дальше...??? По мне, так пусть и дальше нуждается... А может попрошайка президент Путина попросит взаймы дать... Наркошам и бомжам обычно всё равно у кого клянчить... А он конкретный бомж - Украина никогда не была ему Родиной... С Родиной так не поступают и в огонь войны за чужие интересы её вот так не бросают...
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:04
    +2
    Мне глубоко пофиг, в чем они нуждаются-за тем пусть по нужде и ходят.

    А Россия явно нуждается в возрождении угробленных нами же СС 20 и калибра пушек более 200 мм. Которые не производит после 1991.
    Предательство ельцинское отнюдь не преодолено.

    В освобождении от воров и предателей Россия нуждается. А hohlam "все дадут" - именно за их предательство. Вот оно-главнейшее противоречие русской жизни.
    Что Украине - жизнь, то России - смерть.
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:14
    0
    Целый день о каких-то чудесах нам рассказывают... С какого носителя х-101 украинец будет запускать??? Про Калибры я вообще промолчу, это из области психиатрии вопрос...
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:39
    0
    Командование ВСУ: Украина нуждается в аналоге российских ракет «Калибр» и Х-101

    Пусть попробуют в Сев. Корее купить. Там такие есть.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:40
      0
      Иран на свои Су-24М ставит ракеты Asef,созданные на основе Х-55.

      В прошлом месяце Институт международных и стратегических исследований (IISS) сообщил, что Иран продемонстрировал ракету крылатую ракету большой дальности Asef на штурмовике Су-24. Документ утверждает, что она похожа на советскую ракету Х-55, которую Россия использует в Сирии и в специальной военной операции на Украине.Хотя Иран смог изготовить планер Х-55, пишут эксперты IISS, он не смог изготовить турбовентиляторный двигатель ракеты - довольно сложную технологию, требующую значительных знаний в области металлургии и точного машиностроения.


      В отчете IISS говорится, что благодаря боевому радиусу Су-24М в 560 км и возможной дальности стрельбы Asef в 1000-1500 км максимальная дальность удара нового боеприпаса превысит 2000 км, что позволит Ирану наносить удары по всей территории Израиля.

      https://overclockers.ru/blog/amv212/show/87320/iranskaya-krylataya-raketa-asef-sposobna-unichtozhit-ves-izrail-asia-times
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:43
    0
    А откуда аналоги болезный? Ты, что с дуба рухнул?