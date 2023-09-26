«Это не для ВСУ»: Германия планирует закупить в Швейцарии танки Leopard 2 немецкого производства

Вслед за Национальным советом (верхняя палата швейцарского парламента) Совет кантонов (нижняя палата) выступил за снятие с вооружения армии 25 ранее законсервированных танков Leopard 2. Их передадут немецкой компании Rheinmetall, которая занимается производством такой бронетехники.
Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Покупатель пообещал не отправлять эти танки на Украину.
Германия планирует закупить в Швейцарии танки Leopard 2 немецкого производства, чтобы поставит их на вооружение бундесвера. Тем самым будут возмещены запасы армии ФРГ, истощившиеся в ходе оказания военной помощи киевскому режиму. По крайней мере, так гласит официальная версия.
В итоге ВСУ, вероятно, смогут получить более старые танки, которые бундесвер заместит прибывшими из Швейцарии.
Впрочем, не исключено, что немцы поставят на Украину точно такие же Leopard 2, какие она получит от швейцарской стороны. Такую сделку можно посчитать бессмысленной, если не учитывать законы Швейцарии. Дело в том, что эта страна, гордящаяся своим нейтральным статусом, юридически не имеет право поставлять оружие участником конфликтов ни прямо, ни через государства-посредники. Поэтому можно допустить, что поставка танков ФРГ является своеобразной уловкой швейцарцев, чтобы оказать помощь киевскому режиму в обход собственных законодательных ограничений. Дескать, это поставка не для ВСУ, а для немецкой армии.
Танки Leopard 2 стоят на вооружении 20 армий мира. Немецкая компания Rheinmttall выпускает их с 1975 года. За это время она успела произвести примерно 3,5 тысячи этих боевых машин.
Основным вооружением Leopard 2 является гладкоствольная пушка калибра 120 мм. Длина ее ствола составляет 55 калибров. Машину обслуживает экипаж из четырех человек.