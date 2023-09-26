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«Это не для ВСУ»: Германия планирует закупить в Швейцарии танки Leopard 2 немецкого производства

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«Это не для ВСУ»: Германия планирует закупить в Швейцарии танки Leopard 2 немецкого производства

Вслед за Национальным советом (верхняя палата швейцарского парламента) Совет кантонов (нижняя палата) выступил за снятие с вооружения армии 25 ранее законсервированных танков Leopard 2. Их передадут немецкой компании Rheinmetall, которая занимается производством такой бронетехники.


Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Покупатель пообещал не отправлять эти танки на Украину.

Германия планирует закупить в Швейцарии танки Leopard 2 немецкого производства, чтобы поставит их на вооружение бундесвера. Тем самым будут возмещены запасы армии ФРГ, истощившиеся в ходе оказания военной помощи киевскому режиму. По крайней мере, так гласит официальная версия.

В итоге ВСУ, вероятно, смогут получить более старые танки, которые бундесвер заместит прибывшими из Швейцарии.

Впрочем, не исключено, что немцы поставят на Украину точно такие же Leopard 2, какие она получит от швейцарской стороны. Такую сделку можно посчитать бессмысленной, если не учитывать законы Швейцарии. Дело в том, что эта страна, гордящаяся своим нейтральным статусом, юридически не имеет право поставлять оружие участником конфликтов ни прямо, ни через государства-посредники. Поэтому можно допустить, что поставка танков ФРГ является своеобразной уловкой швейцарцев, чтобы оказать помощь киевскому режиму в обход собственных законодательных ограничений. Дескать, это поставка не для ВСУ, а для немецкой армии.

Танки Leopard 2 стоят на вооружении 20 армий мира. Немецкая компания Rheinmttall выпускает их с 1975 года. За это время она успела произвести примерно 3,5 тысячи этих боевых машин.

Основным вооружением Leopard 2 является гладкоствольная пушка калибра 120 мм. Длина ее ствола составляет 55 калибров. Машину обслуживает экипаж из четырех человек.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/Veppar
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7 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 15:03
    0
    Не отправят эти, так отправят другие.
    Немецкие и украинские фашисты - братья навсегда. am
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:07
      0
      швейцарский "нейтралитет" это мировой бренд двурушничества smile , всю вторую мировую поставляли Германии 88 мм зенитные орудия, кстати считавшиеся лучшими в своей категории, да и банки Швейцарии активно финансировали нацистов.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:03
    0
    Как всё у швейцарцев завуалировано.... Снимают с вооружения, передают компании, а потом..... опаньки, и все переданные Лео на Украине. И никакого мошенничества.

    Самое главное - это не мы, швейцарцы нейтральные, это немецкая компания всё передала.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:12
    +1
    Так как все жители стран ЕС произошли от древних укров, в хитросделанности они своим предкам не уступают, а кое где и превосходят... Они даже в свою ложь научились верить, ну а двойными и даже тройными стандартами их вообще не удивишь... Заставить воевать целую страну за свои интересы, всего лишь пообещав когда-нибудь допустить в свой "Райский сад", это братцы уметь надо... Вот только они забыли украм сказать, что в саду и навоз необходим... А впрочем те и так на перегной своих мужиков тысячами гонят... Так что, чем - чем, а навозом "Райский сад" будет обеспечен...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:12
    0
    «Это не для ВСУ»: Германия планирует закупить в Швейцарии танки Leopard 2 немецкого производства
    . Мутят, крутят... один фиг, там одни вражины окопались и ждать от них следует только очередной поляки. Так теперь есть, это надо учитывать.
  5. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 15:37
    +1
    Германия планирует закупить в Швейцарии танки Leopard 2 немецкого производства, чтобы поставит их на вооружение бундесвера. Тем самым будут возмещены запасы армии ФРГ, истощившиеся в ходе оказания военной помощи киевскому режиму. По крайней мере, так гласит официальная версия.

    На самом деле это вполне возможный сценарий. Ибо предыдущая программа перевооружения и увеличения численности панцерваффе закончилась тем, что у KMW не оказалось на площадке хранения достаточного количества танков под модернизацию, и пришлось выкупать Лео 2А4 и 2А6 у шведов и голландцев (это всё равно оказалось дешевле, чем делать танк с нуля).
    В мае 2017 года KMW (как головной подрядчик) и группа Rheinmetall получили от германского оборонного закупочного ведомства BAAINBw контракт стоимостью 760 млн евро на проведение модернизации для германской армии в новую модификацию Leopard 2A7V 104 танков семейства Leopard 2, с окончанием поставок в 2023 году. По контракту модернизации в вариант Leopard 2A7V подлежали 68 машин Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 и 20 танков Leopard 2A7. При этом только последние 20 танков Leopard 2A7 находятся в составе Бундесвера, еще 68 машин Leopard 2A4 были выкуплены для модернизации из наличия шведской армии, а 16 танков Leopard 2A6 аналогично приобретены из наличия голландской армии.
    © bmpd
  6. alystan
    alystan Сегодня, 15:40
    0
    Верим, конечно же это просто такой бизнес по-немецки.