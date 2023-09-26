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В Киеве заявили о планах развернуть на Украине производство универсальной боевой платформы ASCOD

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В Киеве заявили о планах развернуть на Украине производство универсальной боевой платформы ASCOD

Украина намерена развернуть на своей территории производство западной бронетехники, в частности, боевых машин пехоты. В настоящее время Киев ищет себе союзника в этом начинании, рассматривая различные варианты. Как сообщили в компании "Украинская бронетехника", делегация Украины добралась до Испании.


В Киеве рассматривают вариант лицензионного выпуска боевой машины пехоты на платформе ASCOD совместно с европейским отделением американской корпорации General Dynamics и холдинговой компанией Czechoslovak Group. Ну как рассматривают? В общем, представители Украины приехали в Испанию, где им на предприятии показали БМП ASCOD. После этого и прозвучало заявление.

Как подчеркнули в "Украинской бронетехнике", они вместе с военнослужащими ВСУ "пощупали" машину, покатались на ней и сравнили с уже стоящими на вооружении украинской армии образцами бронетехники, в том числе иностранного производства. После этого поняли, что данная платформа гораздо лучше того старья, которое Запад выдает за "современное вооружение" и приняли решение организовать производство ASCOD. Однако, заявить о запуске и реально запустить предприятие - это две разные вещи.

Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни наших военных.(...) Обсуждаем с General Dynamics European Land Systems возможность в кратчайшие сроки поставлять ASCOD в Украину, как можно быстрее организовать производство и обслуживание платформы в Украине и интегрировать передовые системы (...) для достижения оперативной совместимости ВСУ и NATO

- заявил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Универсальная боевая платформа ASCOD (Austrian Spanish Cooperative Development) стоит на вооружении четырех стран: Испании, Великобритании, Австрии и Филиппин. На ее базе созданы различные боевые машины пехоты, легкие танки и т.д.
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:59
    +8
    Да, производство ВПК окраины идет в гору, байрактары уже штампуют, леоперды выпускают, теперь вот до БМП добрались, того и гляди корабли начнут закладывать, в т.ч. и космические, к И. Маску нужно только в гости съездить, всего и делов-то. Солдат только с каждым месяцем становится все меньше и меньше, за неполный сентябрь - 17 тыс. штыков, ко Дню Российского пенсионера точно до 20 наберут.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:02
      +3
      Испания занимает умеренную позицию в поставках вооружения украине и вряд ли им будет помогать, если обратятся к ВКС России поможем выравнять площадку под перспективное строительство smile
      1. iommi
        iommi Сегодня, 15:54
        0
        нет никаких умеренных врагов - всех нужно наказать, нужно всем пустить кровь кто поставил кеклам чтото существеннее гвоздя или гробов, без исключений
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:04
      +2
      Ну они ещё на гиперлупе хорошо потренировались в больших проектах. Так что не надо завидовать!
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:30
      +1
      Цитата: Uprun
      за неполный сентябрь - 17 тыс. штыков, ко Дню Российского пенсионера точно до 20 наберут.

      Это всего-навсего 240К шт./год. При оставшемся мобресурсе 1...2 млн., если начнут снимать бронь, эта история ещё на многие годы.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 16:08
      0
      Пройдут года,десятилетия.. и какой нибудь "летописец" напишет повесть:"Как Владимир веру,извиняюсь. платформу выбирал"
  2. CheeRock
    CheeRock Сегодня, 15:06
    +1
    Украина намерена развернуть на своей территории производство западной бронетехники, в частности, боевых машин пехоты.

    Надо полагать - производство будет оснащено специальными ножками, на которых и будет каждую ночь скрытно перебегать в соседнюю область избегая ударов ракетами и дронами.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:07
    0
    В Киеве заявили о планах развернуть на Украине производство универсальной боевой платформы ASCOD
    . Хотеть, вроде как, не вредно, но дорого, а иногда фатально.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:24
    0
    А почему ещё не начали производство чего попроще - джовелинов и хемарсов?
  5. a_2573
    a_2573 Сегодня, 15:26
    0
    В Киеве заявили о планах развернуть на Украине производство универсальной боевой платформы ASCOD
    А что, БМП CV9040 уже выпускать не желают? Вроде бы заявляли, что вот-вот начнут штамповать её как пирожки.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:34
    +1
    вариант лицензионного выпуска боевой машины пехоты на платформе ASCOD

    Это отвёрточная сборка, которую можно наладить в любом большом гараже, складе, а их десятки тыс., на крупном предприятии, где на нескольких кв. км десятки цехов, неплохо - в торговом центре на первом этаже жилого дома. Обнаружить можно только с помощью мощной несуществующей агентурной сети.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:37
      +2
      ....а тем временем испытывается Шахед/Герань с микро-турбореактивным двигателем.... Дальность конечно меньше чем с пропеллером, но шума меньше и скорость выше - попробуй обнаружь и сбей... Миникрылатая ракета получается. Видео на ТГ ВО.

      зы Скорей бы в серию и... какелы - "ждите подарунков" (с)
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:43
    0
    Они же шведскую вундервафлю собирались собирать. Уже все, любовь прошла? Глаза завидущие, руки загребущие. Как дети в магазине игрушек.)))
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 15:51
    0
    Универсальная боевая платформа ASCOD (Austrian Spanish Cooperative Development)
    То есть в списке есть Австрия, а она даст своё "добро" для такой организации выпуска?