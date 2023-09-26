В РФ завершены предпроектные работы строительства железнодорожной ветки из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожскую область

На текущий момент эта ветка проектируется. Она свяжет между собой Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов

Вот теперь «Укрзализныця» перестанет ужасать всех своими вагонами и сервисом — ведь проблема-то была в российском «нулевом километре»