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В РФ завершены предпроектные работы строительства железнодорожной ветки из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожскую область

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В РФ завершены предпроектные работы строительства железнодорожной ветки из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожскую область

Россия не только наращивает масштабы и скорость развития экономики, повышения уровня жизни в новых регионах страны, но и реализует программы по дальнейшей интеграции этих субъектов в общее пространство РФ. Одним из важнейших направлений этого процесса, несомненно, является развитие транспортной инфраструктуры, связывающей Крым и четыре новых субъекта на юго-западе страны с остальными территориями России.


Пока что помимо Крымского моста с «Большой землей» полуостров связывает так называемый сухопутный коридор из автомобильных дорог, железнодорожное сообщение в настоящее время остается фрагментарным. По специальному поручению президента России Владимира Путина транспортные артерии активно ремонтируются, строятся новые трассы. Но с учетом роста товарообмена, поездок людей, восстановления промышленности и аграрного сектора новых регионов данного вида логистического сообщения явно недостаточно.

Сегодня в городе Бердянске Запорожской области завершился Азовский экологический форум (АЭФ), на который съехались представители всех регионов Азовского побережья, включая сотрудников госуправления, представителей научного сообщества и бизнеса республик Донбасса, Краснодарского края, Херсонской и Ростовской областей и Республики Крым. Обсуждались наиболее насущные проблемы, пути их решения и проекты перспективного развития Приазовья. Была затронута и транспортная тематика.

Министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил журналистам на полях АЭФ, что в России начали проектирование новой железнодорожной ветки через ДНР и Запорожскую область из Ростовской области в Крым вдоль побережья Азовского моря.

На текущий момент эта ветка проектируется. Она свяжет между собой Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов

— рассказал на брифинге Гуськов, уточнив, что предпроектные работы уже завершены.

Ранее, 31 мая, премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии», которое объединит под общее управление железные дороги четырех новых субъектов РФ. ФГУП «Железные дороги Новороссии» будет развиваться вне сети РЖД и подчиняется напрямую Росжелдору. В июне заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко рассказал журналистам, что строительство новой железнодорожной магистрали в Приазовье может быть завершено в течение нескольких лет.

Естественно, эту новость не пропустили на Украине, где киевские главари ранее обещали, что уже в первые недели так называемого контрнаступления ВСУ дойдут до побережья Азовского моря и перережут сухопутный коридор в Крым. Теперь в Киеве, разложив карты, вычисляют расстояние до новой транспортной артерии на юге России, дабы определиться, смогут ли ВСУ достать до железнодорожной ветки существующими и предполагаемыми к поставке западными дальнобойными средствами поражения. Примечательно, что речи о физическом контроле украинских формирований над Приазовьем уже не идет, все свелось к привычной риторике о планах нанесения террористических ударов по гражданским объектам РФ.

Вообще, в сопосбности к символичным «перемогам» у украинцев точно нет равных. В феврале этого года «Украинские железные дороги» объявили, что переносят существовавший около ста лет так называемый «нулевой километр» для рассчета расстояний из Москвы в Киев. Все таблички пообещали поменять в течение трех лет, естественно, потратив на это немалые бюджетные деньги.

Вот теперь «Укрзализныця» перестанет ужасать всех своими вагонами и сервисом — ведь проблема-то была в российском «нулевом километре»

— едко комментируют решение Укржелдора даже сами украинцы, публикуя фотографии внутреннего и внешнего состояния пассажирских вагонов.

Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:55
    +3
    Создать такой транспортный коридор можно, но вот вопрос, а сможем ли обеспечить его безопасность? Сейчас для этого требуется отодвинуть ЛБС, от него, как минимум на 350 км, а "завтра" и на все 600... Сможем ли
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:06
      0
      Создать такой транспортный коридор можно, но вот вопрос, а сможем ли обеспечить его безопасность?
      А то как с референдумом выйдет.
    2. Юра
      Юра Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: svp67
      Создать такой транспортный коридор можно, но вот вопрос, а сможем ли обеспечить его безопасность? Сейчас для этого требуется отодвинуть ЛБС, от него, как минимум на 350 км, а "завтра" и на все 600... Сможем ли
      Ваши вопросы справедливы, но закончены предпроектные работы, проект ещё в разработке, да и само строительство требует времени, отсюда можно сделать вывод о планах и военных в том числе на ближайшее будущее, то есть
      Цитата: svp67
      Сейчас для этого требуется отодвинуть ЛБС, от него, как минимум на 350 км, а "завтра" и на все 600... Сможем ли
      Можно предполагать о том о чём пока не знаем и чём не шумят верхи.
    3. PMA
      PMA Сегодня, 16:19
      0
      Это же ПРЕДпроектные проработки. После него еще проектные изыскания нужно сделать, проект составить, утвердить... До начала строительства еще несколько лет. Так что с безопасностью все в порядке будет.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:10
    +1
    Да уж.. УЗ- это просто УЖАС!!!((( Грязь, вонь, ржавчина! У нас общественные туалеты чище чем вагоны УЗ. Просто жесть!(
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:16
    +1
    Какие атмосферные фото украинского вагона ,аж запах чувствуется. Если выглянуть в проход между купе ,то можно увидеть официантку,кричащую обеды ,горячие обеды," глухонемых " продающих прессу и календарики с голыми бабами," катал" пытающихся развести очередного клиента! Что то я развспоминался.В украинском вагоне уже такого нет.Но вагон родом из СССР перевозящий вместе с гражданским ВСУшников и всякую нечесть.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:20
    0
    Если уж проектировать новые Ж/Д дороги, то ТОЛЬКО скоростные как в Китае.