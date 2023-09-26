В РФ завершены предпроектные работы строительства железнодорожной ветки из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожскую область

Россия не только наращивает масштабы и скорость развития экономики, повышения уровня жизни в новых регионах страны, но и реализует программы по дальнейшей интеграции этих субъектов в общее пространство РФ. Одним из важнейших направлений этого процесса, несомненно, является развитие транспортной инфраструктуры, связывающей Крым и четыре новых субъекта на юго-западе страны с остальными территориями России.
Пока что помимо Крымского моста с «Большой землей» полуостров связывает так называемый сухопутный коридор из автомобильных дорог, железнодорожное сообщение в настоящее время остается фрагментарным. По специальному поручению президента России Владимира Путина транспортные артерии активно ремонтируются, строятся новые трассы. Но с учетом роста товарообмена, поездок людей, восстановления промышленности и аграрного сектора новых регионов данного вида логистического сообщения явно недостаточно.
Сегодня в городе Бердянске Запорожской области завершился Азовский экологический форум (АЭФ), на который съехались представители всех регионов Азовского побережья, включая сотрудников госуправления, представителей научного сообщества и бизнеса республик Донбасса, Краснодарского края, Херсонской и Ростовской областей и Республики Крым. Обсуждались наиболее насущные проблемы, пути их решения и проекты перспективного развития Приазовья. Была затронута и транспортная тематика.
Министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил журналистам на полях АЭФ, что в России начали проектирование новой железнодорожной ветки через ДНР и Запорожскую область из Ростовской области в Крым вдоль побережья Азовского моря.
На текущий момент эта ветка проектируется. Она свяжет между собой Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов
— рассказал на брифинге Гуськов, уточнив, что предпроектные работы уже завершены.
Ранее, 31 мая, премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии», которое объединит под общее управление железные дороги четырех новых субъектов РФ. ФГУП «Железные дороги Новороссии» будет развиваться вне сети РЖД и подчиняется напрямую Росжелдору. В июне заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко рассказал журналистам, что строительство новой железнодорожной магистрали в Приазовье может быть завершено в течение нескольких лет.
Естественно, эту новость не пропустили на Украине, где киевские главари ранее обещали, что уже в первые недели так называемого контрнаступления ВСУ дойдут до побережья Азовского моря и перережут сухопутный коридор в Крым. Теперь в Киеве, разложив карты, вычисляют расстояние до новой транспортной артерии на юге России, дабы определиться, смогут ли ВСУ достать до железнодорожной ветки существующими и предполагаемыми к поставке западными дальнобойными средствами поражения. Примечательно, что речи о физическом контроле украинских формирований над Приазовьем уже не идет, все свелось к привычной риторике о планах нанесения террористических ударов по гражданским объектам РФ.
Вообще, в сопосбности к символичным «перемогам» у украинцев точно нет равных. В феврале этого года «Украинские железные дороги» объявили, что переносят существовавший около ста лет так называемый «нулевой километр» для рассчета расстояний из Москвы в Киев. Все таблички пообещали поменять в течение трех лет, естественно, потратив на это немалые бюджетные деньги.
Вот теперь «Укрзализныця» перестанет ужасать всех своими вагонами и сервисом — ведь проблема-то была в российском «нулевом километре»
— едко комментируют решение Укржелдора даже сами украинцы, публикуя фотографии внутреннего и внешнего состояния пассажирских вагонов.