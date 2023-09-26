Военное обозрение
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На первом после возвращения Зеленского заседании Ставки обсуждалось развитие российского ВПК

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На первом после возвращения Зеленского заседании Ставки обсуждалось развитие российского ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое после возвращения из турне по США и Канаде заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где выслушал доклады военного руководства страны о ситуации на фронтах, проблемах в обеспечении ВСУ, а также о развитии российского ВПК.


Сообщается, что на совещании вернувшемуся из провальной поездки в Северную Америку Зеленскому свои доклады представили глава ГУР Буданов, главком Залужный, командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский, а также недавно назначенный на должность главы украинского Минобороны Умеров. Кроме того, на Ставке рассматривались вопросы, касающиеся наращивания Украиной собственного производства вооружений, в первую очередь беспилотников.

Кроме того, на Ставке выступил глава Службы внешней разведки Украины, изложивший имеющиеся у него данные о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

Ранее сообщалось, что Зеленский получил от своих кураторов в США очередной пакет военной поддержки значительно меньших, чем ожидалось, объемов. Вместо обещанных ранее американскими властями 24 миллиардов долларов, на украинскую армию в Белом доме выделили в 70 раз меньшую сумму - 325 миллионов долларов. При этом, как сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен, новый пакет военной помощи оценивается в 128 миллионов долларов, кроме того украинская армия получит вооружения на сумму 197 миллионов из выделенных ранее пакетов.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:56
    0
    А чего мы считаем деньги в кармане клоуна?Амерзцы в любом раскладе в выигрыше
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:07
      0
      Может кто-то внятно ответить почему это крысиное гнездо еще может собираться и что-то обсуждать ? Ну может и пообещали Израилю не трогать поца, но ведь и рамки должны быть оговорены при которых ему позволяют дышать, а он уже давно берега попутал.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:04
    -1
    на Ставке выступил глава Службы внешней разведки Украины, изложивший имеющиеся у него данные о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

    Мало того, что у СБУ неплохая агентурная сеть, так ещё в открытых источниках РФ полно иформации о развитии ВПК РФ и даже о новых перспективных разработках. В начале ВОВ в кабине каждой Катюши находился ящик с толом – чтобы быстро подорвать ее в случае чего. АК-47 был секретным аж до 1956-го года.
    У нас секретной считалась любая информация о характере проектируемых изделий, информация о том, что начато проектирование какого-то нового изделия. Разглашение = вплоть до статьи измена Родине.
    О чём сечас думают Первые отделы х.з.
  3. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 16:06
    0
    А что грустному клоуну проблемы Российского ВПК обсуждать? Пусть проблемы хохляЦкого ВПК обсуждает.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:08
    0
    "....на Ставке выступил глава Службы внешней разведки Украины, изложивший имеющиеся у него данные о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК", если по данным бритских аналитиков или полосатого института изучения войны, то это мы и в газете "Труд" почитаем.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:09
    0
    Американцы потирают потные ручки ,и смеются над европой .Сегодня во Вьетнаме начались переговоры о поставке США Ф 16 Вьетнаму - за доллары.Вопрос стоит только в модификации.ЕС по жизни лохи?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:15
      0
      ...и ты, Вьетнам, продался амерам....
  6. Комментарий был удален.