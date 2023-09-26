На первом после возвращения Зеленского заседании Ставки обсуждалось развитие российского ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое после возвращения из турне по США и Канаде заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где выслушал доклады военного руководства страны о ситуации на фронтах, проблемах в обеспечении ВСУ, а также о развитии российского ВПК.
Сообщается, что на совещании вернувшемуся из провальной поездки в Северную Америку Зеленскому свои доклады представили глава ГУР Буданов, главком Залужный, командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский, а также недавно назначенный на должность главы украинского Минобороны Умеров. Кроме того, на Ставке рассматривались вопросы, касающиеся наращивания Украиной собственного производства вооружений, в первую очередь беспилотников.
Кроме того, на Ставке выступил глава Службы внешней разведки Украины, изложивший имеющиеся у него данные о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.
Ранее сообщалось, что Зеленский получил от своих кураторов в США очередной пакет военной поддержки значительно меньших, чем ожидалось, объемов. Вместо обещанных ранее американскими властями 24 миллиардов долларов, на украинскую армию в Белом доме выделили в 70 раз меньшую сумму - 325 миллионов долларов. При этом, как сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен, новый пакет военной помощи оценивается в 128 миллионов долларов, кроме того украинская армия получит вооружения на сумму 197 миллионов из выделенных ранее пакетов.