Генсек ООН заявил о необходимости уничтожения ядерного оружия в связи с возросшими рисками ядерной войны

Ежегодно, 26 сентября, отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
В ходе своего сегодняшнего выступления, приуроченного к вышеупомянутому празднику, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о высоком риске начала ядерного конфликта в нынешних напряженных геополитических условиях.
С его слов, в связи с недоверием и соперничеством, которое сегодня наблюдается на мировой политической арене, риск применения ядерного оружия возрос настолько, что он соответствует временам холодной войны.
В связи с этим, Гутерриш обратился к мировому сообществу с призывом ликвидировать имеющееся ядерное оружие ради спасения человечества. Как он выразился, данный шаг нужен для того, чтобы эта угроза осталась лишь на страницах учебников.
Естественно, генсек ООН прекрасно понимает, что полного разоружения и ликвидации ядерного оружия не произойдет. По крайней мере, в обозримом будущем.
Как уже неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, у нас в стране ядерное оружие рассматривается не как средство нападения, а как средство сдерживания.
Собственно говоря, так оно и есть. Не будь у России крупнейшего ядерного арсенала, так называемый коллективный Запад в лице НАТО уже давно нашел бы повод, чтобы осуществить нападение на нашу страну и развязать крупнейшую в истории войну.
Очевидно, что мир сегодня не готов лишиться данного средства сдерживания. В то же время никто не отменяет сокращения ядерных арсеналов или хотя бы их не расширения.