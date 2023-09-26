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Генсек ООН заявил о необходимости уничтожения ядерного оружия в связи с возросшими рисками ядерной войны

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Генсек ООН заявил о необходимости уничтожения ядерного оружия в связи с возросшими рисками ядерной войны

Ежегодно, 26 сентября, отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.


В ходе своего сегодняшнего выступления, приуроченного к вышеупомянутому празднику, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о высоком риске начала ядерного конфликта в нынешних напряженных геополитических условиях.

С его слов, в связи с недоверием и соперничеством, которое сегодня наблюдается на мировой политической арене, риск применения ядерного оружия возрос настолько, что он соответствует временам холодной войны.

В связи с этим, Гутерриш обратился к мировому сообществу с призывом ликвидировать имеющееся ядерное оружие ради спасения человечества. Как он выразился, данный шаг нужен для того, чтобы эта угроза осталась лишь на страницах учебников.

Естественно, генсек ООН прекрасно понимает, что полного разоружения и ликвидации ядерного оружия не произойдет. По крайней мере, в обозримом будущем.

Как уже неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, у нас в стране ядерное оружие рассматривается не как средство нападения, а как средство сдерживания.

Собственно говоря, так оно и есть. Не будь у России крупнейшего ядерного арсенала, так называемый коллективный Запад в лице НАТО уже давно нашел бы повод, чтобы осуществить нападение на нашу страну и развязать крупнейшую в истории войну.

Очевидно, что мир сегодня не готов лишиться данного средства сдерживания. В то же время никто не отменяет сокращения ядерных арсеналов или хотя бы их не расширения.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:11
    +1
    С Ь - знаком не уважаемый г-он.
    Сначала пса бешеного под названием США и шакала под названием Великобритания усыпите наглухо а там посмотрим.
  2. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 16:12
    +1
    Говорящая обезьяна англосаксов рассмешила.
  3. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 16:13
    0
    Только они чур первые. Ну этот, гегемон.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:18
      0
      Дмитрий444 hi, они химическое до сих пор не уничтожили, мол денег нет, технологий нет, а сами его в полном боевом поддерживают, наши то давно и комплекс разработали и технологии и уничтожили, международная комиссия подтвердила, так же будет и с ядеркой, хитры те бобры.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:13
    0
    Генсек ООН заявил о необходимости уничтожения ядерного оружия в связи с возросшими рисками ядерной войны
    Пустые слова чиновника, мнение которого никого не интересует.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:19
      0
      rocket757 hi, "свадебный генерал" но удочку по комманде Вашингтона забрасывает исправно.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:13
    0
    Раскатал раскатанные губёнки главлакей Матрасии от ООН. Пока есть всякие натЫ, вот вам полный карман ответов на ваши призывы!
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:13
    +1
    Ну прямо праздник настоящий на улице, смотрю в окно, пацифисты толпами с флагами ООН так и бродят от Лиссабона до Владивостока.......
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:13
    +1
    Разоружить в первую очередь надо США и НАТО как главную угрозу миру на нашей планете...эту мысль и надо вбить в тупую башку Гуттереша.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 16:14
    0
    Генсек ООН заявил о необходимости уничтожения ядерного оружия в связи с возросшими рисками ядерной войны
    Кто ж говорит, дело то ХОРОШЕЕ. Вот только может начнем с того, что пора бы ГенСеку ООН напомнить США об их ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ уничтожить свое химоружие и, что сроки уже давно вышли...
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:16
    0
    Это так мило, человеколюбно, так же как запрещение противопехотных мин без самоликвидатора, получается для бедных стран, которые не могут себе позволить такое оружие.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:18
    0
    Гутерриш призывает нас ,КНР и КНДР уничтожить ядерное оружие?
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:19
    0
    Генсек ООН совсем чокнулся. Он хоть думает, когдачто то говорит? Прямо, как попугай Сильвера.)