Специальная военная операция продолжается, бои по-прежнему идут по всей линии соприкосновения, контрнаступление ВСУ продолжается. Значительных изменений в обстановке нет, на Запорожском направлении противник предпринимает попытки прорвать оборону в районе Вербовое, но безуспешно. На Донецком направлении также идут ожесточенные бои.
Согласно новой сводке Минобороны, за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация вскрыла позиции и уничтожила в районе н.п. Днепровское Днепропетровской области станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Анклав", а в районе Киселевки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады ТРО. На аэродроме Кульбакино уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, постарались российские ВКС. Российские средства ПВО сбили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов при попытках вести разведку и атаковать позиции российских войск, это за сутки.
На Донецком направлении противник предпринял четыре атаки в районах Красногоровка, Первомайское и Химик, потеряв за сутки до 310 человек личного состава, пять танков, пять боевых машин пехоты и восемь автомобилей. По артиллерии: одна М777 и одна САУ Гвоздика.
На Запорожском противник возобновил атаки в районе Вербовое, бросив на прорыв подразделения 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ. Наши отбили две атаки, уничтожив до 70 всушников, две боевые машины пехоты и три автомобиля. По артиллерии: САУ М109 Paladin и гаубица Д-30.
На Купянском наши продолжают наносить удары по противнику, на этот раз отработали по позициям ВСУ в районах Берестовое и Новоселовское. За сутки уничтожено до 50-и всушников, два автомобиля и САУ "Гвоздика". Также уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районе Середина-Буда Сумской области и Кисловка Харьковской области.
На Красно-Лиманском направлении также без изменений, противник пытался атаковать силами 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах Кузьмино и Червоная Диброва. Наши отбили три атаки, заодно и накрыв противника в районе Григоровки и Серебрянского лесничества. Сообщается об уничтожении более 90 всушников, двух боевых бронированных машин и двух пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Акация» и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком противник предпринял попытку атаки в районе Старомайорское, но неудачно. Наши накрыли подразделения ВСУ около Равнополя. Общие потери ВСУ за сутки: до 120 убитых и раненых, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Херсонском направлении уничтожено более 15-ти украинских военнослужащих, а также поражены десять автомобилей ВСУ.