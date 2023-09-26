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Американский журналист: Отчеты Норвегии по диверсии на «Северных потоках» присылались лично главе ЦРУ США

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Американский журналист: Отчеты Норвегии по диверсии на «Северных потоках» присылались лично главе ЦРУ США

Отчеты о проведении диверсионной операции по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» отправлялись непосредственно директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, который продолжает расследование всех обстоятельств диверсии.


Таким образом, именно руководитель ЦРУ отвечал за общую организацию диверсии, он же отчитывался перед президентом США Джо Байденом и, с другой стороны, поддерживал контакт с непосредственными исполнителями диверсионной акции.

Никакая существенная информация о миссии не записывалась на электронные носители, а печаталась на пишущей машинке

- сообщил Херш.

Такой путь отчетности по проведению диверсии был выбран для конспирации и сокрытия доказательств. Ранее шведская прокуратура сообщила, что не будет публиковать материалы по расследованию подрыва газопроводов. Это обстоятельство тоже указывает на желание американских властей и руководства европейских стран максимально скрыть и засекретить информацию о подрыве газовых магистралей.

Фактически мы имеем дело с актом международного терроризма, осуществленным под руководством США и при непосредственном участии ряда европейских государств. Понятно, что сейчас американские власти всячески отрицают результаты расследования, проведенного Хершем. Вряд ли Запад в обозримом будущем пойдет на раскрытие всей правды о проведенной диверсии.
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8 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:31
    0
    Никакая существенная информация о миссии не записывалась на электронные носители, а печаталась на пишущей машинке
    - сообщил Херш.
    А они у них еще есть?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: svp67
      А они у них еще есть?

      Есть, но только в ЦРУ.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:35
      0
      Цитата: svp67
      А они у них еще есть?

      В Греции отдолжили на время.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:33
    +1
    Вряд ли Запад в обозримом будущем пойдет на раскрытие всей правды о проведенной диверсии.

    Про убийство Гесса молчат, про убийство Кеннеди молчат, а уж про "Северные потоки" и подавно промолчат.
  3. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 17:12
    -1
    Какому-то рядовому заокеанскому журналисту подрыв стратегических объектов интересней, чем всей ядерной державе, великому геостратегу и всему бесчисленному корпусу дипломатов, чиновников, следователей, расследователей, охранников, разведчиков, ракетчиков, комитетчиков
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:36
      +1
      Цитата: сорок восьмой
      Какому-то рядовому заокеанскому журналисту подрыв стратегических объектов интересней, чем всей ядерной державе, великому геостратегу и всему бесчисленному корпусу дипломатов, чиновников, следователей, расследователей, охранников, разведчиков, ракетчиков, комитетчиков

      Он (они) же деньги за строительство не из своего кармана платили...
  4. Фактор
    Фактор Сегодня, 17:13
    -1
    Все уже знают, кто и зачем. Херш сливает секрет Полишинеля.
    Но суть не в этом. Англосаксы знали, что нынешняя Россия с этим руководством не ответит и не пришлет обратку. Шольцем же просто подтерлись.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:29
    0
    Даже, если материалы расследования покажут причастность стран НАТО к диверсии, никто ничего не будет делать.
    Варианта два:
    - поставить ультиматум о восстановлении к определённому сроку;
    - начинать лупить важные магистрали идущие к GB и к причастным.