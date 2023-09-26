Никакая существенная информация о миссии не записывалась на электронные носители, а печаталась на пишущей машинке

Отчеты о проведении диверсионной операции по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» отправлялись непосредственно директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, который продолжает расследование всех обстоятельств диверсии.Таким образом, именно руководитель ЦРУ отвечал за общую организацию диверсии, он же отчитывался перед президентом США Джо Байденом и, с другой стороны, поддерживал контакт с непосредственными исполнителями диверсионной акции.- сообщил Херш.Такой путь отчетности по проведению диверсии был выбран для конспирации и сокрытия доказательств. Ранее шведская прокуратура сообщила, что не будет публиковать материалы по расследованию подрыва газопроводов. Это обстоятельство тоже указывает на желание американских властей и руководства европейских стран максимально скрыть и засекретить информацию о подрыве газовых магистралей.Фактически мы имеем дело с актом международного терроризма, осуществленным под руководством США и при непосредственном участии ряда европейских государств. Понятно, что сейчас американские власти всячески отрицают результаты расследования, проведенного Хершем. Вряд ли Запад в обозримом будущем пойдет на раскрытие всей правды о проведенной диверсии.