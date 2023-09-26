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Пресса ФРГ: в России на бронетранспортёры МТ-ЛБ устанавливают оружие, применявшееся для борьбы с подлодками

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Пресса ФРГ: в России на бронетранспортёры МТ-ЛБ устанавливают оружие, применявшееся для борьбы с подлодками

Российская армия якобы применяет морское вооружение для военных действий на суше. Предполагают, что эту необычную технику ВС России применяет в ходе спецоперации на Украине.


Об этом сообщается в немецкой прессе со ссылкой на публикации пользователей сети интернет.

В прессе ФРГ утверждается, что данную технику российские военные якобы вынуждены применять из-за острого дефицита вооружения и боеприпасов.

Немецкие журналисты пишут, что в России на плавающие бронетранспортеры МТ-ЛБ устанавливают морское оружие, применявшееся для борьбы с подлодками. Речь идет о реактивном бомбомете РБУ-6000, который задействовали на советских боевых кораблях против субмарин противника. Наши моряки поражали их с помощью глубинных бомб. Данная разработка появилась в СССР в 60-е годы прошлого столетия.


На прочие «мотолыги» российские военные установили, согласно утверждению прессы Германии, другое не менее «историческое» и необычное вооружение. В частности, немецкие журналисты рассказывают о МТ-ЛБ, оборудованных корабельным комплексом «Огонь» и универсальным 25-миллиметровым автоматическим спаренным универсальным орудием 2М-3. Получившуюся в результате такого «скрещивания» технику немецкий автор назвал «машинами-Франкенштейнами».

Он оценивает их боевые качества крайне невысоко. По мнению представителя СМИ ФРГ, они имеют небольшую дальность и низкую точность. Помимо этого, данное оружие требует длительной перезарядка. Видимо, боевые качества танков Leopard 1, произведённых около 60 лет назад и передаваемых Украине, в ФРГ оцениваются выше...
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:06
    +4
    Это крайне бородатое фото (второе).
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:18
      0
      Для их техники, судя по тому что на ней воюют, и этого с избытком хватит
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:23
      0
      Автор видимо не умеет из телеги фотки добавлять, а в российской прессе это не показывали
  2. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 18:15
    +1
    Новое - это давно забытое Старое !!!
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 18:25
      +1
      мтлб плавает? чем не корабль? значит может нести вооружение морское! это мы ещё опорники ваши с танками морскими противолодочными минами не взрывали! круглые мины с бугра катаются далеко и быстро!
  3. faridg7
    faridg7 Сегодня, 18:15
    +9
    Ну парни и дшк ставили на мотолыги и корабельные спаренные пушки, есть кадры с изготовленным кустарно станком под КПВТ, охрененный агрегат получился- колёсный французский танк разобрал как два пальца об асфальт. Если это есть в арсеналах, почему бы не использовать
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:17
    +1
    На маталыгу что только не ставили,в некоторых республиках во время локальных войн даже пусковые для нурсов. А уж орудий только калибра 152мм и выше не пытальсь установить. А всё именно в простате и надежности мтлбшек.
  5. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 18:19
    +1
    Со времен Афгана вояки на мотолыги или уралы ЗУ-23 ставили, в Сирии боевики крупнокалиберные пулеметы на пикапы ставили... Мне думается это явно говорит о необходимости гантрака в подразделениях...
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:19
    +1
    Я так понимаю это в какой-то бригаде морпехов есть сумрачные гении, которые предлагают морякам прикрепить на мотолыгу то, с чем они были хорошо знакомы во флотских делах
    1. faridg7
      faridg7 Сегодня, 18:25
      +4
      Да не предлагают, а делают, у нас на Дальзаводе для 155 бригады ставили на мотолыги спаренные корабельные пушки( кажется 20мм), А под Клещеевкой работают мотолыги со спаренными корабельными ДШК. Нормально работают машинки
      1. faridg7
        faridg7 Сегодня, 18:37
        +1
        Однокашник вроде даже миномёт 82мм на мотолыгу ставил, вырезали крышу в десантном отделении , дно укрепили, а вот закончили или нет- не знаю, рем базу им свинорылы французскими ракетами накрыли, благо, что никто не пострадал, надо бы спросить при случае как там с миномётом получилось
      2. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 18:50
        +1
        спаренные корабельные пушки( кажется 20мм)
        2М-3 имеет экзотический по ныншним временам калибр 25 мм. Снарядов много, пушек тоже. Почему бы и не использовать с пользой?
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:29
    +1
    Пресса ФРГ: в России на бронетранспортёры МТ-ЛБ устанавливают оружие, применявшееся для борьбы с подлодками
    recourse Дак задолбали "подводные лодки в степях Украины" (из анекдота, который забыл) request
  8. ASM
    ASM Сегодня, 18:29
    0
    Не вижу ничего предосудительного в использовании зарекомендовавшего себя вооружения на технике иной области применения. Даже я, далеко не историк, знаю, что на танки "тигр" времен 2 мировой ставили зенитные 88 мм орудия.
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 18:34
      0
      А еще был "штурмтигр" с 320 мм минами, тоже морскими.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:38
    +1
    Если это работает, то почему бы и нет? А то что там думают об этом немцы или еще какие чухонцы нам пох. Главное результат. 17000 жмуров за сентябрь весьма неплохой результат.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:40
    +3
    На чудоверфях в морских портовых городах в России в спецхранилищах всякие чудеса хранились .На Мурманской чудоверфи директор волком выл заберите всё из хранилища,я не могу это даже сдать на металлом.Сверху : Не заберём ,а сдашь на металлом посадим.Как этот вопрос решён не знаю..А так ничего выглядит.
    Хотели "линкоры" из рыболовных траулеров делать в СССР, если вдруг понадобится.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:44
    +1
    Чем степь не море ?! Лишнее подтверждение того что МТ-ЛБ не смотря на свой возраст не теряет своей универсальности и неприхотливости в использовании не говоря о надёжности проверенной годами боевого опыта с возможностью преодоления водных преград с использованием вооружения применяемого в ВМФ. Ни в одной армии мира подобной платформы не смогли сконструировать кроме отечественной. Немецкие СМИ о своих хвалёных Leopard пишут менее сдержанно чем об отечественных МТ-ЛБ не без некоторой нотки зависти good drinks
  12. костя1
    костя1 Сегодня, 18:48
    0
    Только идиот способен придумать-что РБУ на суше применяются
  13. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 18:57
    0
    Во обще прессу иностранцев читаю часто. Последнее время конечно не так периодично, но читаю. Так вот там идет волна, где они ищут наше истощение. И за любую такую зацепку хватаются как за соломинку. С нами покончат, возьмутся за Китай. Пусть далее мечтают.