Военное обозрение
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Экс-командующий армией США в Европе: Я верю, что Украина выиграет эту войну

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Экс-командующий армией США в Европе: Я верю, что Украина выиграет эту войну

Занимавший должность командующего армией США в Европе генерал Бен Ходжес с одной стороны очень уверенно, с другой сумбурно и противоречиво высказался о перспективах контрнаступления украинской армии. Известный своими призывами к Западу поддерживать Киев в военном противостоянии с Россией во что бы то ни стало, отставной американский военачальник назвал себя «украинским чирлидером» и заявил, что верит в способность Украины «выиграть эту войну».


Правда, добавил Ходжес, победа ВСУ невозможна без продолжения оказания военной помощи от США, Германии и других стран так называемого коллективного Запада. Достижение успеха украинской армией, сроки этой самой победы напрямую зависят от поставок вооружений киевскими союзниками, традиционно высказался бывший американский военачальник.

Говоря о слабых успехах в ходе контрнаступления ВСУ, генерал отметил, что ни одна страна НАТО не отправила бы в бой своих солдат без полного превосходства в авиации и военной технике, которые у украинцев практически отсутствуют. Поэтому, считает генерал, следует набраться терпения и перестать критиковать Киев за медленное продвижение войск по суше, ведь оно какое-никакое, а имеется.

И все же их критикуют за 8000 миль. Так что, тем не менее, они все еще добиваются там определенных успехов

— как-то уж очень не оптимистично заключил экс-главнокомандующий ВС США в Европе.

Ранее один из морпехов ТОФ ВС РФ, воюющий на Ореховском направлении Запорожского фронта, рассказал журналистам во время церемонии награждения наших бойцов на передовой, что соотношение убитых и раненых в рядах российской и украинской армий составляет один к десяти не в пользу ВСУ. Еще хуже обстоит дело с бронетехникой, украинцы теряют ее в 25 раз больше, чем наши.

Но для таких, как отставной генерал Ходжес, нет никакого дела до жизней украинцев. Как, впрочем, не очень важна для него и победа Украины как таковая. Отставной генерал, ныне заведующий кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики, действует скорее в интересах предприятий американского ВПК, получающих баснословные прибыли от поставок вооружений Киеву и подсевшим на иглу милитаризации европейским странам.

Впрочем, верить таким демагогам как Ходжес не имеет смысла. Еще перед началом контрнаступления ВСУ, перенесенного с весны на лето, он предрекал, что уже к концу августа украинские войска «освободят Крым». Позже генерал объяснил ошибочность своих прогнозов привычно: недостаточной военной помощью Запада Киеву.
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/yavoriv-ukraine-lt-gen-ben-hodges
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22 комментария
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 16:43
    +12
    Если почитать прогнозы Ходжеса от начала войны: не сбылся не один. 100% неточность. Вот если что-то прогнозирует Ходжес, значит будет с точностью наоборот. Я из американцев обычно читаю Петреуса. Он как-никак боевой генерал, больше понимает чем этот теоретик.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:38
      +1
      Поставить бы его командиром бригады всук,чтобы она под его "мудрым "командованием быстро самоликвидировалась на поле боя fool fool
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:39
      +1
      А у кого они сбылись?У Риттера с Макгрегором,что ли?Одного поля ягоды.Только для разных ушей лапшу вешают
  2. Borik
    Borik Сегодня, 16:44
    +8
    Ещё один идиот-предсказатель.
    Текст Вашего комментария слишком короткий
    Зато понятный
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:00
      0
      Цитата: Borik
      короткий

      Можно так:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 17:29
        +2
        А так за флуд влепят... У меня такой уже есть... У модеров иной раз здесь зверский аппетит на баны просыпается... Ну а теперь по делу...
        Искусству врать, друзья заметьте,
        Уж несколько тысячелетий…
        Но мне б хотелось очень знать –
        Кто научил так лихо врать
        Европу или США…???
        Не отвечая за слова
        И, несмотря на все потери,
        Они так врут, что сами верят
        В правдивость своего вранья…
        И убеждают в нем меня,
        Но, мы в России научились
        Обман от правды отличать,
        Но вы «друзья» не суетитесь…
        И продолжайте дальше врать…
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:41
      0
      Ходжес еще не снял розовые очки... Или пилит укропирог! Отставные в Штатах - они такие. И где этот "оракул" нынче работает... Только в ВПК на подпевках или получает напрямую из Куева? Зачастил туда уж очень подозрительно, профессор кислых щей, украинского борща и завкаф стратегических исследований.

      Но вот насчет боевых проблем с контрнаступом - у него по недавним портретным фотографиям есть явная, с зеленым змием. wink Борьба явно идет каждый день!
  3. Комментарий был удален.
  4. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 16:47
    +8
    Очень радостно сознавать, что у них ТАКИЕ бэны есть и их много, пусть продолжает.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:50
    +3
    Как и предсказывалось многие годы назад Украина стала тараном англосаксов против нашей страны и нашего народа.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:51
    +2
    Я верю, друзья, корованы хoхлов помчат нас вперед на Токмак через Днепр...
    Ну или не помчат, в мире вера как-то слабо помогает воевать
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:54
    +4
    Весь вопрос в том, что именно считать "победой Украины". Сохранение государственности, пусть и в усечённом виде? Вполне верю. И таки да: это будет реальной победой для Украины. А вот достижение границ 1991 года для ВСУ видится фантастикой. Но чтобы не расстраивать чубатых хомячков, о "победе" говорят завуалированно. Хомячки должны погибать с энтузиазмом и з мрией о выходе к Волге.
  8. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 16:55
    +1
    Ох уж эти чувства верующих. Оскорбить же теперь ни кого нельзя....
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:55
    +1
    действует скорее в интересах предприятий американского ВПК, получающих баснословные прибыли от поставок вооружений Киеву и подсевшим на иглу милитаризации европейским странам.
    belay В огороде бузина, а в Киеве дядька. recourse ВПК США обогащается на поставках ВСУ и странам НАТО, а ВПК Европы загибается. request Разные тенденции, однако. request
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:05
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      ВПК Европы загибается

      Как вовремя Британия из ЕС смоталась! )))
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:56
    +3
    отставной американский военачальник назвал себя «украинским чирлидером» и заявил, что верит в способность Украины «выиграть эту войну».

    А тем временем по «черлидерам» хорошо прилетело:
    В оккупированной части Херсонской области ВКС России ударили авиабомбой ФАБ-1500 с УМПК по складу боеприпасов в селе Киселевка. Разлетевшиеся по округе снаряды повредили ж/д полотно, из-за чего было приостановлено сообщение с Николаевской областью.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:00
    +2
    отставной американский военачальник назвал себя «украинским чирлидером» - дайте ему два маракаса и оправьте на стадион.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:06
      0
      Цитата: Uprun
      дайте ему два маракаса и оправьте на стадион.

      Пусть с маракасами на линии столкновений попляшет. )))
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:19
    +2
    Экс-командующий армией США в Европе: Я верю, что Украина выиграет эту войну

    Не было такого на Руси, чтобы педерасты побеждали...
    Народ России выиграет эту войну с нынешним ВГК или новым...
  13. Евгений Данилин
    Евгений Данилин Сегодня, 17:26
    0
    ? На кухне, сидит? Текст нормальный.
  14. Escariot
    Escariot Сегодня, 17:45
    0
    Если ВСУ теряет в 25 раз больше бронетехники, то значит они потеряли 50 тысяч танков?
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:59
    0
    А ещё верю в Санта Клауса, Зубную Фею, в капитана Америку и в единорогов. sad Совсем кукухой поехали матрасы.
  16. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:24
    0
    Верить или не верить - это в церковь или в синагогу))) генерал думает и считает. Можно пожелать ему творческих узбеков)))