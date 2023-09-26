Власти США изучают возможность поставки ВСУ дополнительных 30 танков Abrams, «Абрамсов», а украинский генерал против их использования в общевойсковом бою

Появилась информация о том, что администрация США и чиновники непосредственно американского Минобороны изучают варианты отправки на Украину дополнительного танкового «пакета» - ещё 30 танков «Абрамс» к тем 31, поставка которых американцами уже одобрена. Напомним, что, по заявлению Белого дома, на Украину уже прибыли первые десять танков Abrams.
В американской прессе тем временем приводится заявление украинского офицера, которого назвали «высокопоставленным», назвав и его звание – генерал-лейтенант. По его словам, американские танки Abrams нужно использовать «очень специфически, в одиночном варианте по мере приближения зимы, иначе они долго не протянут на поле боя».
Высокопоставленный украинский офицер заявил о том, что в командовании ВСУ не рассматривают вариантов использования американских «Абрамсов» в общевойсковом бою.
Это заявление прозвучало на фоне публикаций в западной прессе о том, что Запад желает от Киева применения танков «Абрамс» в условиях того самого, общевойскового, боя «для прорыва линии российской обороны в направлении Токмака». В одном из сегодняшних материалов «Военное обозрение» сообщало о том, что американские эксперты «видят» такой вариант применения танков Abrams на Украине, при котором они будут участвовать в наступлении совместно с другими натовскими танками и БМП. Однако украинское командование такой вариант, судя по всему, отметает, если это не целенаправленная дезинформация от неназванного генерал-лейтенанта. На самой Украине после публикации в западных СМИ считают, что речь идёт о главе ГУР генерале Буданове, который и раньше говорил, что использовать поставляемые Западом танки массово нельзя.
К слову, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams будут гореть так же, как и любые другие.