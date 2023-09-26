Военное обозрение
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Власти США изучают возможность поставки ВСУ дополнительных 30 танков Abrams, «Абрамсов», а украинский генерал против их использования в общевойсковом бою

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Власти США изучают возможность поставки ВСУ дополнительных 30 танков Abrams, «Абрамсов», а украинский генерал против их использования в общевойсковом бою

Появилась информация о том, что администрация США и чиновники непосредственно американского Минобороны изучают варианты отправки на Украину дополнительного танкового «пакета» - ещё 30 танков «Абрамс» к тем 31, поставка которых американцами уже одобрена. Напомним, что, по заявлению Белого дома, на Украину уже прибыли первые десять танков Abrams.


В американской прессе тем временем приводится заявление украинского офицера, которого назвали «высокопоставленным», назвав и его звание – генерал-лейтенант. По его словам, американские танки Abrams нужно использовать «очень специфически, в одиночном варианте по мере приближения зимы, иначе они долго не протянут на поле боя».

Высокопоставленный украинский офицер заявил о том, что в командовании ВСУ не рассматривают вариантов использования американских «Абрамсов» в общевойсковом бою.

Это заявление прозвучало на фоне публикаций в западной прессе о том, что Запад желает от Киева применения танков «Абрамс» в условиях того самого, общевойскового, боя «для прорыва линии российской обороны в направлении Токмака». В одном из сегодняшних материалов «Военное обозрение» сообщало о том, что американские эксперты «видят» такой вариант применения танков Abrams на Украине, при котором они будут участвовать в наступлении совместно с другими натовскими танками и БМП. Однако украинское командование такой вариант, судя по всему, отметает, если это не целенаправленная дезинформация от неназванного генерал-лейтенанта. На самой Украине после публикации в западных СМИ считают, что речь идёт о главе ГУР генерале Буданове, который и раньше говорил, что использовать поставляемые Западом танки массово нельзя.

К слову, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams будут гореть так же, как и любые другие.
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11 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:46
    +3
    Вот уж мудрейшее замечание самого Пескова в заметкку эту точно ввернуть нужно было! Куда без него? tongue
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:42
      -1
      На паре танков пусть напишут "трофей для музея "по русски lol ,обязуемся эти танки не жечь,а целыми до музеев доставить lol
  2. spirit
    spirit Сегодня, 16:58
    +1
    дополнительного танкового «пакета» - ещё 30 танков «Абрамс» к тем 31

    Я больше чем уверен что передадут ещё больше.По сути они упираются только в мощности своего завода по "кап ремонту ". Абрамса A1 на хранении завались, стоимость их капиталки для США копеечная.Уверен что решение уже принято и там сейчас ремонтируют новую партию,так и будут передавать по 30-50 машин периодически.Как дровишки в костерок подбрасывать будут что бы не потух.
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 17:08
      +2
      Сама правда в том, что вы написали. Они дозируют помощь, давая несколько капель, ровно столько, чтобы конфликт продолжался. Эти 30 штук будут уничтожены, что тогда? Дадут еще штук 30, у них бесконечный запас этого лома, просто продлят и отправят следующую партию. Конфликт будет продолжаться, тлея так, что обе стороны истекают кровью. Они могут выдержать это в течение длительного времени, к сожалению.
  3. bayard
    bayard Сегодня, 17:02
    +2
    Не о том новость , что американские танки гореть будут не хуже немецких и английских , а о том , что США заявляют о передаче ВСУ ещё одного батальонного комплекта таких танков . Как бы давая сигнал другим спонсорам б\У - давайте и вы , нужна вторая волна поставок танков от НАТО .
    Скоро наступят осенние дожди , распутица , активные БД прекратятся , перейдут в вялотекущую фазу и наступит время возрождения боеспособности ВСУ новыми поставками . А у НАТО ещё много танков . И всего остального тоже .
  4. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 17:05
    -1
    Запад желает от Киева применения танков «Абрамс» в условиях того самого, общевойскового, боя «для прорыва линии российской обороны в направлении Токмака»

    У них зудится в одном месте чтоль. Хотя почему бы и не попробовать, раз пошла такая пьянка, реж последний огурец. Я уверен, что нашим Воинам до лампочки уже Абрам, Леоперд или Челенж, все танки горят одинаково.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:08
    -1
    Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams будут гореть так же, как и любые другие.
    belay Ну раз у нас больше авторитетов нет, то будем ссылаться на это чудо. request
  6. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:19
    +1
    Запад желает от Киева применения танков «Абрамс» в условиях того самого, общевойскового, боя «для прорыва линии российской обороны в направлении Токмака».

    На мой взгляд, все просто. Американцы хотят проверить свои танки в с\бою с сильным противником, не рискуя жизнью своего личного состава. А украинцев не жалко, так, расходный материал.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:24
    -1
    речь идёт о главе ГУР генерале Буданове,

    А кто бы сомневался, это как всегда "гонит шнягу", великий теоретик и полководец укровермахта Буданов. В каждой бочке затычка, с глупой ухмылкой и выражением важности.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 17:28
    +1
    Обещают дать еще 30 танков, что в совокупности с ранее обещанными составит 61 танк.
    Неплохо обещают. Тогда исполнение обещаний может неприлично затянуться еще надолго... wassat
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:26
    0
    Запад, уже передал около 900 танков. Что изменит еще 30?