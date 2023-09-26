Российский военкор рассказал о разгильдяйстве отдельных военнослужащих и важности бережливости на войне

Кто в таких случаях виноват? Тыл Вооруженных чил? Спонсоры? Вот это «здесь же война», это не про боевые потери, это про разгильдяйство

С начала проведения СВО на Украине мы нередко слышали упреки в адрес властей и военного руководства России по поводу снабжения в ВС, вооружения бойцов и прочих недочетов. В то же время мало кто обращал внимание на такую неприятную сторону, как разгильдяйство отдельно взятых обычных военнослужащихПри этом если в Минобороны РФ в той или иной степени всё же сделали выводы, исправив немалую часть нарушений и ошибок, то с вышеупомянутым фактором в войсках по-прежнему остаются проблемы.О нескольких случаях разгильдяйства в своем ТГ-канале рассказал российский военкор Александр Сладков.В частности, о прибытии добровольцев в зону СВО из дальнего региона России (какого именно, в сообщении не говорится).Занимавшиеся подготовкой и отправкой бойцов люди доложили о том, что полностью их экипировали. В то же время к пункту назначения защитники Родины добрались, как выразился Сладков, похожими на нищих.В ходе разбирательства оказалось, что во время долгого пути будущие бойцы успели, так уж вышло, пропить все выданное им добро. Отдельный вопрос, куда смотрели командиры, и куда нерадивые военнослужащие смогли экипировку сбыть. Видимо, работа для военной прокуратуры.Другой случай, со слов военкора, произошел в одном из приграничных регионов, руководители которого купили для нужд СВО несколько автомобилей «Нива». При этом защитники, которым достался транспорт, очень быстро вывели его из строя, даже без участия в боевых действиях.- подытожил Сладков.Военкор добавил, что не всегда у бойцов есть всё необходимое для ухода за оружием и амуницией. Между тем, многие штурмовики и разведчики покупают за свои деньги средства по уходу за оружием. Кто-то из бойцов приобретает более качественную обувь и амуницию.В то же время есть много тех, кто относится к уже выданному ему армейскому имуществу по принципу «не моё – не жалко», что отличает нерадивого военнослужащего от ответственного.Ведь зачастую даже ответственное ведение банального быта, правильное обустройство блиндажа, содержание автомата в порядке, наличии дополнительного рожка с патронами, тёплый спальный мешок могут дать преимущество у ЛБС. Это, казалось бы, прописные истины, но тем не менее, как выясняется, не для всех.