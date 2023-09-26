Военное обозрение
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Российский военкор рассказал о разгильдяйстве отдельных военнослужащих и важности бережливости на войне

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Российский военкор рассказал о разгильдяйстве отдельных военнослужащих и важности бережливости на войне

С начала проведения СВО на Украине мы нередко слышали упреки в адрес властей и военного руководства России по поводу снабжения в ВС, вооружения бойцов и прочих недочетов. В то же время мало кто обращал внимание на такую неприятную сторону, как разгильдяйство отдельно взятых обычных военнослужащих


При этом если в Минобороны РФ в той или иной степени всё же сделали выводы, исправив немалую часть нарушений и ошибок, то с вышеупомянутым фактором в войсках по-прежнему остаются проблемы.

О нескольких случаях разгильдяйства в своем ТГ-канале рассказал российский военкор Александр Сладков.

В частности, о прибытии добровольцев в зону СВО из дальнего региона России (какого именно, в сообщении не говорится).

Занимавшиеся подготовкой и отправкой бойцов люди доложили о том, что полностью их экипировали. В то же время к пункту назначения защитники Родины добрались, как выразился Сладков, похожими на нищих.

В ходе разбирательства оказалось, что во время долгого пути будущие бойцы успели, так уж вышло, пропить все выданное им добро. Отдельный вопрос, куда смотрели командиры, и куда нерадивые военнослужащие смогли экипировку сбыть. Видимо, работа для военной прокуратуры.

Другой случай, со слов военкора, произошел в одном из приграничных регионов, руководители которого купили для нужд СВО несколько автомобилей «Нива». При этом защитники, которым достался транспорт, очень быстро вывели его из строя, даже без участия в боевых действиях.

Кто в таких случаях виноват? Тыл Вооруженных чил? Спонсоры? Вот это «здесь же война», это не про боевые потери, это про разгильдяйство

- подытожил Сладков.

Военкор добавил, что не всегда у бойцов есть всё необходимое для ухода за оружием и амуницией. Между тем, многие штурмовики и разведчики покупают за свои деньги средства по уходу за оружием. Кто-то из бойцов приобретает более качественную обувь и амуницию.

В то же время есть много тех, кто относится к уже выданному ему армейскому имуществу по принципу «не моё – не жалко», что отличает нерадивого военнослужащего от ответственного.

Ведь зачастую даже ответственное ведение банального быта, правильное обустройство блиндажа, содержание автомата в порядке, наличии дополнительного рожка с патронами, тёплый спальный мешок могут дать преимущество у ЛБС. Это, казалось бы, прописные истины, но тем не менее, как выясняется, не для всех.
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44 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:54
    +9
    В ходе разбирательства оказалось, что во время долгого пути будущие бойцы успели, так уж вышло, пропить все выданное им добро.
    Дак в чем проблема? Три цены "проданного и пропитого" пусть платят и получают новое.
    Помниться во времена СССР, во время ВОв, с некоторых категорий военнослужащих и цену в 10 раз большую снимали... "Битие определяет сознание", а кто "непонятливый" останется, тех надо в "Штурм-Z" на пару месяцев определять, благо для этого решения суда не требуется
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 16:58
      +5
      да почему три, из жалования вычесть "утерянное в небоевой обстановке". да наверняка за сотни лет уже придумали как в армии в таком случае поступать...
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 17:04
        +4
        Цитата: Constantin N
        да почему три, из жалования вычесть "утерянное в небоевой обстановке". да наверняка за сотни лет уже придумали как в армии в таком случае поступать...

        Конечно придумали. Ещё при царе такие проблемы были,солдаты,в воинских эшелонах при остановках пропивали сапоги,им взамен давали лапти,так в часть и приезжали,отсюда "лапотное войско".
      2. Uno
        Uno Сегодня, 18:52
        0
        Надо смотреть немного шире. Как вы себе это представляете? Эта техника передана как подарок от гражданских лиц, считай подарили (руководители которого купили для нужд СВО несколько автомобилей «Нива»), эта техника наверняка не числится в списках МО и взыскать с кого-то стоимость того что по факту в войсках не присутствует у вас не получится
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:03
      +3
      Цитата: svp67
      а кто "непонятливый" останется, тех надо в "Штурм-Z" на пару месяцев определять, благо для этого решения суда не требуется

      Здравствуйте, Сергей!
      Думаю, что и в Штурм - Z" таких не возьмут. Оно им надо, такое "добро"? Пусть уж денежкой ответят. Это тоже хорошо доходит до ума.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:17
      +7
      За пьянки на войне нужно вообще морды бить!Такой выпивоха в бою подставит под обстрел все свое подразделение,люди будут гибнуть из за того что кто-то и на войне как на шабашке без выпивки жить не может!
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 17:32
        +5
        За пьянки на войне нужно вообще морды бить!
        Что хотите от большого количества набранных с гражданки, и через неделю, а то и сразу отправленных на ЛБС.
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 18:20
          0
          Цитата: Trapp1st
          Что хотите от большого количества набранных с гражданки,

          Чистка стрелкового оружия - масло щелочное и нейтральное , ветошь , шомпол , принадлежности в пенале . Чистка орудийного ствола - заряжали вместо снаряда буханку черного хлеба , выстрел , остальное банником . Или научить некому ? И проконтролировать чистку оружия , тоже некому ? А внешний вид ? Я уже не говорю про пьянку и наркоманию ! У трезвого ,шанс остаться в живых, в сто раз больше , чем с вынесенными мозгами . Кстати , хорошее средство от пьянки - марш бросок на 5 км , с одетыми противогазами wassat
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 18:23
            0
            Цитата: fif21
            Цитата: Trapp1st
            Что хотите от большого количества набранных с гражданки,

            Чистка стрелкового оружия - масло щелочное и нейтральное , ветошь , шомпол , принадлежности в пенале . Чистка орудийного ствола - заряжали вместо снаряда буханку черного хлеба , выстрел , остальное банником . Или научить некому ? И проконтролировать чистку оружия , тоже некому ? А внешний вид ? Я уже не говорю про пьянку и наркоманию ! У трезвого ,шанс остаться в живых, в сто раз больше , чем с вынесенными мозгами . Кстати , хорошее средство от пьянки - марш бросок на 5 км , с одетыми противогазами wassat

            Так не нашлось никого кто бы мог проследить чтобы люди при передислокации военное имущество не пропивали. А вы тут обучение. Хах. wassat
    4. alystan
      alystan Сегодня, 17:35
      +4
      Дак в чем проблема?

      Так проблема обозначена - командирам на все наплевать, как и в целом руководству Минобороны.
      А вы только предлагаете решение возникшей конкретной проблемы.
    5. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:35
      -1
      Вот-вот, у нас теперь сплошная капитализьма. Извиняюсь, вот на мирняке, такой солдат. Устроится, допустим, монтажником. Прое...теряет инструмент какой-либо по собственной глупости - кто-то почешется ему новый выдать? Авотхрен. Будет покупать за свои и точно такой же, ладно, из армии уволить нельзя, но вот удержать - вполне себе можно. И вплоть до дисбата, коль срочник. Контрабас - вообще копия наемного сотрудника.
      Кстати по той же причине не вижу ничего плохого в том, что покупают за свои "получше". У меня вон нож монтажный, между прочим 12 рублей стоит - нож, простой, не понтовый, но очень хороший - хрен тебе его в какой конторе в мире выдаст контора - неоправдано дорого. Но мне им работать приятней, ничего, я не визжу, чего должен визжать солдат, а тем паче военблохер вместо солдата, если например кто-то купил себе штурмовую рукоятку? Кому-то с ней удобней, я их вообще всю жизнь не понимал - только мешается, падла, но коль конкретно ему удобней, он купил, чего визг подымать?
      То же про "банки". Срочнику в мирное время, как и его командиру, каптеру, вообще всем до министра обороны - банки НЕ нужны! Одни проблемы - лишний вес, лишняя цена, габариты - зачем она?! Кстати, полагаю, матрасы с штатными банками на новых автоматах - еще наплачутся wink
      Цитата: Бережливый
      За пьянки на войне нужно вообще морды бить!

      Так били же в ополчении, в самом начале - помогло. Поначалу и бухие ведь бегали, но то поначалу. Но вот про пропить снарягу, ее правда и было хрен да нихрена - я про такое даже не слышал)))
    6. Комментарий был удален.
    7. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:37
      +6
      Провокатор этот военкор! Клеветник! Мы все за традиционные ценности выступаем! А для солдатика пропить казённое имущество как раз такая ценность! Традиция! Скрепа! laughing
  2. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 16:57
    +4
    будущие бойцы успели, так уж вышло, пропить все выданное им добро
    Подобное было во время ПМВ.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:37
      -1
      Общество очень похожее на то,в закате Империи.Лишь бы конец не был похожим..
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 16:57
    +9
    Идёт мягкий подкат что всё волонтёрское надо "передавать на баланс МО РФ" и тогда типа "весь транспорт будет в порядке"? Это военнослужащие что ли на фронте продали новую резину и поставили лысую, на которой ездить невозможно? Насчёт "Нив" за такую халатность есть кому напрячь разгильдяев и "спросить", но сдаётся мне что это всё пугалки под диктовку хозчасти МО РФ. Идёт война. Большая. Кровавая. Люди жизни отдают свои на фронте и пинать их что они в тылу напились или машину разбили по дороге к ЛБС или оттуда - это аморально! Лучше наезжали бы на "отечественных производителей" автотранспорта и амуниции с вопросом ГДЕ?!!! ГДЕ, чёрт побери тысячи НИВ и квадроциклов для фронта по божеской цене и с лёгким бронированием? Где амуниция не из КНР а своё, родное, не пропущенное через умножающий калькулятор налогов и Минпромторга??? А потом можно и с парней с фронта спрос вести...сначала обеспечьте фронт в 2-3 раза количеством, превышающим сегодняшнюю потребность!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:01
    +7
    Я за свой личный инструмент и оснастку загрызу любого smile.
    Слежу чтоб никуда не ушёл в чужие руки.
    Не понимаю как можно свое обмундирование, технику,оружие угробить разгильдяйством...от этого же жизнь собственная зависит.
    1. Eug
      Eug Сегодня, 17:32
      0
      Свое - вряд ли, а вот умыкнутое... хотя большинство сразу на свое имущество метки ставит.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:01
    +6
    Ну да пропили-пролюбили было всегда, разве что при князьях кольчугу да щит каждому встречному-поперечному не толкнешь, хотя кто знает как оно тогда было. Но эта одна сторона медали, сколько тех кто пропил-продал-сломал в штуках? А теперь сколько тех в тех же штуках кому не выдали, не хватило, или на складе нет? Коптеры и теплаки, самые необходимые вещи на этой войне до сих пор волонтеры(дай Боже им здоровья) подвозят, внедороженики тоже не у всех есть и причина не в разгильдяйстве, амуниция, обувь. Так что очень неприятная тема.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:03
    +1
    В ходе разбирательства оказалось, что во время долгого пути будущие бойцы успели, так уж вышло, пропить все выданное им добро. Отдельный вопрос, куда смотрели командиры, и куда нерадивые военнослужащие смогли экипировку сбыть. Видимо, работа для военной прокуратуры.
    Может военкор погорячился, прокуратура еще не работала.... А командиров нужно в строй, рядовыми, они не тянут на отцов-командиров, раз боятся пьяных. request
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:05
      +2
      Mavrikiy hi, так может там принцип был, не можешь победить возглавь.
    2. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 17:13
      -1
      Этот неумный человек типа военкор много чего наговорил как птица говорун, ему верить себя не уважать!!!
      1. monetam
        monetam Сегодня, 17:18
        -2
        Ищет дешевой сенсации этот " военкор". У него уже столько прощелков было, что дай Бог.
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 17:06
    +11
    Я бы назвал эту войну праздником расточительства. Глядя на лунные пейзажи легко можно оценить КПД гаубичной стрельбы как чрезвычайно низкий. А если кто понимает, то стрельба авиационными НУРами с кабрирования по сути является пальбой в белый свет. Ну, и т.д.
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 17:14
      -7
      Ну так пойди предложи лучше!!!Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 17:56
        -1
        Цитата: Oleg Fedechkin
        Ну так пойди предложи лучше!!!Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

        Я бы предложил увеличить мощность боеприпаса.
        Если вместо 5 килограмм запустить 5 килотонн,
        то небольшой промах не будет иметь значения.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:23
      +1
      Цитата: km-21
      КПД гаубичной стрельбы как чрезвычайно низкий. А если кто понимает, то стрельба авиационными НУРами с кабрирования по сути является пальбой в белый свет.

      КПД=1/150=0,0066666666666667=
      =0,66666666666667%
  8. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 17:09
    -14
    Сладков уже наговорил, много гадостей на Российскую армию, кто его вообще содержит и платит зарплату??
    1. cast iron
      cast iron Сегодня, 17:18
      +7
      Правда глаза режет? Ну так закрой их и не смотри. Слушай Скабееву - она тебе расскажет истину.
      1. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin Сегодня, 18:42
        0
        А Сладков типа не ВГТРК зарплату получает!!
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:38
      +1
      Цитата: Oleg Fedechkin
      Сладков уже наговорил, много гадостей на Российскую армию, кто его вообще содержит и платит зарплату??

      ВГТРК.
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:22
    +3
    Вот как-то вообще нет беспокойства, что какой-нибудь алкаш пропьет бушлат или берцы зимние. Не тема для переживаний, т.к. с него найдется кому спросить, и спросят. С получки вернет трехкратно. Но есть другие, с кого некому и спросить или спрос слишком по чину ласковый - вот это вечная тема разговоров. Алкаш пропьет, рукожоп сломает, но он при этом не пойдет речи произносить о бережливости и трезвости по простоте своей. Поэтому и речи не о них. А Сладков в сторону уводит, "профессионал".
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:22
    +5
    Цитата: svp67
    Дак в чем проблема? Три цены "проданного и пропитого" пусть платят и получают новое.

    Элементарно! Только при расследовании может выясниться что многие НЕ ПОЛУЧИЛИ всего вещевого довольствия.Поэтому по такому сценарию не идут.Подключают всяких корреспондентов,вину "опускают" на нижний уровень.
    РС.И вправду--на строй мобилизованных смешно было смотреть.Вроде мужики собрались водку попить и порыбачить.Автобус ждут. wassat
  11. Eug
    Eug Сегодня, 17:28
    +1
    Ну вот, а сколько разговоров о ненужности "особистов"... пару показательных арестов - вот и "прививка от безответственности".
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 17:49
      +1
      Главное не выйти на самих себя
      ___________
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:29
    0
    А, какая тут может быть проблема? Жалование получают не маленькое- вычесть, как положено, в пятикратном размере. Это второе. Третье-работа для военной прокуратуры. Четвертое- а нужны ли эти алкаши там вообще? Кто их набирал? Кто их отправлял? Кто их принял? Кто их сопровождал? Эти элементарные вопросы решать надо по законам военного времени, ибо эти "военные" только подрывают общую боеготовность. Ну и первое - должны быть эти законы военного времени. Раз время военное. Война, а не СВО. Если наша Победа входит в планы "нашего" руководства, без этого не обойтись.
  13. A2AD
    A2AD Сегодня, 17:30
    +3
    Занимавшиеся подготовкой и отправкой бойцов люди доложили о том, что полностью их экипировали.
    А экипировали случайно не теми полутора лямами ратников, которые по бумагам то есть, а по факту давно тютю? Доложить то много что можно. Особенно если ни кто даже не станет разбираться почему на самом деле этого нет, и куда оно делось.
  14. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 17:55
    0
    Что есть, то есть. Например то что танки ремонтируют как было сказано из гов.. На и палки слышал ещё в январе месяце. Тоже все дают. Куда только все пропадает?
  15. геолог
    геолог Сегодня, 18:02
    0
    Генерал аншеф Раевский завет командииров, шой то я не вижю моих славных бомбардиров
    Камандиры отвечают - сами все дрожат " бонбандиры у трактиру пьяные лежать"
    Говорит он адьютантам -"мать вашу едрить, бомбардирам у трактиру сена подстелить
  16. r5555
    r5555 Сегодня, 18:04
    -1
    Ясно, пытаются замылить проблему с ВП на запарожском и херсонском направлении..... А разгильдяйстве мы пишем а беспределе который творится со стороны ВП ни одной статейки....ну ну
  17. hiller
    hiller Сегодня, 18:12
    +2
    А что нынче имущество выдают просто так? Без вещевого аттестата? Я уж не говорю про личное вооружение. Выдали, расписался, внесли в военный билет. Пролюбил? В пятикратном размере верни. Техника передается по формуляру боевой(транспортной) машины. Записывается экипаж(водитель), отдается приказом со всеми вытекающими правами и обязанностями. А где отцы-командиры? Они не исполняют свои прямые должностные обязанности? Есть вышестоящий начальник или командир. Есть признаки преступной халатности? Военный следователь и прокурор. В свое время боец "пролюбил" штык-нож к АК-74. Цена 9 рублей, если правильно помню. Выдали новый, а с отца-командира удержали 45 рублей. Всё просто как армейские трусы. И не надо "лохматить бабушку". Есть все нормативные документы. Просто надо требовать с должностных лиц и подчиненных исполнять свои обязанности, а кому положено по должности - контролировать, а не жить по старому принципу "война всё спишет"
  18. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 18:21
    +3
    Тут как бы надо спросить сначала с тех, кто профукал 1,5 млн или сколько там комплектов обмундирования. Рыба гниет с головы ващет
  19. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 18:24
    0
    Цитата: Dart2027
    будущие бойцы успели, так уж вышло, пропить все выданное им добро
    Подобное было во время ПМВ.

    А значит это неискоренимое свойство призывника, ничего не по пишешь...
  20. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 18:46
    0
    Сладков это который рассказывает сказки!!!!
  21. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:47
    -1
    Вопрос в логистике отправки на фронт. Если ли смысл нагружать амуницией и обмундированием бойцов в пунктах призыва. Одели по сезону, выдали котелок и ложку, в поезд и на фронт. А вот там уже в частях и подразделениях выдать всё что положено. И одеты должны быть все одинаково, чтобы противник не мог прикинуться нашими бойцами одетыми разношёрстно, все вещи должны быть подписаны хлоркой по номеру военного билета, чтобы по любой части одежды определить личность (не дай бог) убитого воина. Так было в Советской Армии. Любое носимое вооружение записывается в военный билет. За утерю минимум дисбат. Вся боевая техника принимается командиром и передаётся расчётам и экипажам под роспись, которые тоже несут материальную ответственность и уголовную. Всё давно придумано и апробировано
    Вопрос о пьянстве. Воинский эшелон или другой транспорт как правило охраняется патрулями, чтобы никто не сбежал и тем более распродавал вещи и бегал в магазин за водкой. Перед посадкой мобилизованные или призванные обыскиваются и изымаются все режущие и колющие предметы и спиртное.
    Это тоже из практики Советской армии. А то что рассказывает Сладков это бардак за который кто то должен ответить. soldier