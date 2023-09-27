Польские танковые войска в процессе переоснащения

PT-91 польского производства. Фото Минобороны Польши
В настоящее время Польша реализует крупную и амбициозную программу модернизации своего танкового парка. С целью его обновления и повышения боеспособности предлагается постепенно списать бронемашины советского образца, провести модернизацию старых танков европейского производства, а также закупить большое число новой импортной техники. Часть этих планов уже выполнена, однако на завершение всех мероприятий требуется еще несколько лет.
Списать или модернизировать
До начала прошлого года польские сухопутные войска располагали достаточно крупным танковым парком, включавшим технику нескольких основных моделей и модификаций. Со времен ОВД в нем оставалось более 300 танков Т-72 нескольких основных модификаций. Также имелось ок. 230 самостоятельно изготовленных PT-91. В последние десятилетия их дополнили немецкими ОБТ Leopard 2 версий «2A4» (126 ед.) и «2A5» (105 ед.)
Танки советского образца считаются морально и физически устаревшими, и от них планируют отказаться. Значительные шаги в этом направлении были сделаны в прошлом году. В порядке военной помощи Польша отдала Украине почти все свои Т-72 всех версий и не менее 60 ед. PT-91. Перспективы оставшихся ОБТ этих моделей неизвестны, но в целом понятны. Их спишут и утилизируют – на собственных заводах или на Украине.
«Леопарды-2» пока останутся на службе и для этого пройдут модернизацию. В десятых годах Польша и Германия совместно разработали проект обновления Leopard 2PL, и к настоящему времени приступили к серийной перестройке техники. В феврале 2023 г. сообщалось, что модернизацию по новому проекту уже прошло 45 танков. В средней перспективе аналогичным образом доработают все оставшиеся Leopard 2A4/5.
Отправка танков Т-72 на Украину, апрель 2022 г. Фото Telegram / Dambiev
Таким образом, к середине десятилетия или позже от нынешнего танкового парка Польши в строю останутся только «Леопарды» в количестве ок. 230 ед., и, как минимум, значительная их часть будет относиться к модификации «2PL». Техника советского образца полностью выйдет из эксплуатации, либо останутся лишь единичные бронемашины.
Американский импорт
Поддерживать количественные показатели парка и улучшать качественные планируется за счет закупки иностранной техники. В первую очередь, польская армия заинтересована в получении американских танков M1 Abrams актуальной модификации. Необходимые для этого меры уже приняты, и даже начаты поставки техники.
После некоторых переговоров, в апреле 2022 г. Варшава и Вашингтон заключили межправительственное соглашение о поставке 250 танков M1A2C / M1A2 SEP v.3, а также нескольких десятков инженерных и ремонтно-эвакуационных машин для них, боеприпасов, запчастей и т.д. Общая стоимость таких поставок достигла 20 млрд злотых (ок. 4,75 млрд долл.)
По условиям соглашения, в ближайшее время США должны были предоставить Польше несколько десятков ОБТ из наличия для начала обучения экипажей. Основные поставки планировалось начать в конце 2024 г. Польша будет получать танки M1A2C, перестроенные из старых M1A1 с хранения. Последняя партия техники ожидается в 2026 г. 250 танков и вспомогательной техники хватит для переоснащения четырех батальонов.
Один из первых танков M1A2, переданных для обучения польских экипажей, июль 2022 г. Фото Минобороны Польши
В соответствии с утвержденными планами, в июле Польша получила первые из танков для обучения экипажей. Передача 28 бронемашин продолжалась до октября. Предполагается, что они будут выполнять роль учебной техники в течение ближайших лет. После формирования собственного парка «Абрамсов» польская армия вернет их США.
В прошлом году польское руководство решило расширить закупки американской техники. В июле было достигнуто соглашение о дополнительной поставке двух батальонных комплектов (116 ед.) танков версии M1A1 FEP. Это ОБТ, ранее принадлежавшие корпусу морской пехоты США. Сейчас их снимают с хранения и отправляют на капитальный ремонт с продлением сроков эксплуатации.
Необходимые документы, в т.ч. контракт на поставку были подписаны и утверждены к началу 2023 г. Вместе с танками в этот документ включили некоторое количество вспомогательной техники, боеприпасов и т.д. В итоге общая стоимость поставок вышла на уровень 6,2 млрд злотых (ок. 1,4 млрд долл.)
Первые M1A1 FEP попали в Польшу в конце июня. Из США доставили ротный комплект из 14 танков, несколько вспомогательных машин и прочее имущество. Сообщили, что в этом году польской армии передадут еще 28 танков для двух рот. Оставшиеся 74 машины ожидаются в следующем году.
Таким образом, к концу 2026 г. польская армия планирует иметь на вооружении 366 танков M1 Abrams. В строю одновременно окажутся как старые машины версии M1A1 FEP, так и современные M1A2C. Кроме того, ожидается несколько десятков БРЭМ, мостоукладчиков и т.д.
Партия танков M1A1 FEP, март 2023 г. Фото Минобороны Польши
Лицензионная сборка
Любопытно, что в деле обновления танкового парка Польша рассчитывает не только на США. Более важную роль в этих процессах сыграет Южная Корея. Еще в начале 2020 г. польское руководство заявило о намерении приобрести большое число корейских танков K2 Black Panther. В дальнейшем шли необходимые переговоры и готовились соответствующие соглашения.
В июне 2022 г. Варшава и Сеул подписали меморандум о взаимопонимании, определявший основные положения будущего сотрудничества. Позже, в конце июля польская компания Polish Armaments Group и южнокорейская Hyundai Rotem подписали рамочное соглашение о будущем совместном проведении работ. Через месяц появился договор о поставке готовой техники – 180 танков и прочего имущества на сумму 3,37 млрд долл. В начале сентября заключили соглашение о совместной подготовке и развертывании производства танков в Польше.
Существующие польско-корейские договоры предусматривают поставку в общей сложности 1 тыс. танков K2 в течение нескольких следующих лет. Сначала компания Hyundai Rotem изготовит и передаст Польше 180 бронемашин базовой комплектации. Старт таких поставок ожидался уже в конце 2022 г.
Параллельно две страны будут готовить производственные мощности в Польше для лицензионной сборки танков. Новый завод запустят в 2025-26 гг. Вскоре он должен собрать первую партию танков K2PL, доработанных с учетом требований польской армии. На польской площадке хотят сделать 820 машин. Их производство будет продолжаться, как минимум, до конца текущего десятилетия.
Первые танки K2 корейской сборки в Польше, декабрь 2022 г. Фото Defence24.pl
В начале декабря первая партия из 10 танков «Черная пантера» прибыла в Польшу. В этом году доставили еще ок. 20 машин. До конца года могут сдать новые партии небольшого размера. В следующем году производство и поставки продолжатся. Вероятно, последние K2 корейской сборки попадут в польскую армию только в 2024-25 гг. – непосредственно перед запуском местного производства.
Большие планы
Таким образом, к настоящему времени польское командование составило план переоснащения танковых частей и запустило его реализацию. Осуществляется списание старой ненужной техники. Также заключено несколько контрактов на модернизацию или производство иностранной бронетехники трех моделей и нескольких модификаций. Первые поставки по этим контрактам уже состоялись.
Любопытно, что Варшаве пришлось отказаться от постепенного обновления парка, подразумевающего списание старой техники по мере получения новой. Желание помочь киевскому режиму привело к резкому сокращению количества танков в частях с соответствующими угрозами для боеспособности. При этом на восстановление количественных показателей армии потребуется несколько лет.
На начало прошлого года у Польши имелось ок. 800 танков всех моделей. Затем она списала ок. 350 изделий Т-72 и PT-91, а также отказалась от небольшого числа немецких Leopard 2. По результатам этих событий, в строю осталось более 400 танков, и основой этого парка теперь являются «Леопарды». Их постепенно модернизируют для большего соответствия требованиям польской армии.
Для восстановления и увеличения численности танковых частей размещены заказы на зарубежную технику. В общей сложности хотят получить ок. 1360 бронемашин американского и южнокорейского производства. К настоящему времени Польша получила только 42 бронемашины двух моделей. Однако производство в Южной Корее и США будет продолжаться, а на польской территории появится новое сборочное предприятие – все вместе они должны будут решить задачу поставки большого числа современных ОБТ.
Макет модернизированного танка K2PL. Производство такой техники пока не начиналось. Фото Минобороны Южной Кореи
Начатая программа перевооружения отличается рекордными объемами и связана со столь же выдающимися затратами. Хотя стоимость контракта на лицензионное производство танков K2PL пока не сообщалось, нетрудно подсчитать, что закупка всех 1360 танков, вспомогательной техники для них, боеприпасов и т.д. обойдется польским налогоплательщикам почти в 25 млрд долл.
Желания и возможности
Польская армия планирует большое перевооружение. Заключаются контракты на поставку значительного числа разнообразной техники, включая основные танки и реактивную артиллерию. За счет этого планируется усилить войска и повысить их потенциал для противостояния пресловутой российской угрозе.
Некоторые из процессов такого перевооружения запущены и даже дали первый результат. Иностранные поставщики уже прислали в Польшу первые образцы техники по существующим контрактам. Польское руководство рассматривает эти события как повод для оптимизма. Оно рассчитывает, что все планы по перевооружению будут выполнены в установленные сроки.
Однако высокая стоимость таких проектов и программ, их сложность и зависимость от иностранных поставщиков приводит к известным рискам и дополнительным ограничениям. Сможет ли Польша найти деньги на все этапы перевооружения, и оправдает ли иностранная техника ожидания, большой вопрос.