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Экс-премьер Словакии: После передачи военной техники ВСУ армия нашей страны находится в плачевном состоянии

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Экс-премьер Словакии: После передачи военной техники ВСУ армия нашей страны находится в плачевном состоянии

Бывший глава правительства Словакии и лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что словацкие вооруженные силы сильно пострадали вследствие передачи своей военной техники украинской армии. По словам Фицо, армия Словакии в настоящее время находится в весьма плачевном состоянии.


Политик отметил, что вследствие решения властей Словакии об отправке вооружений украинской армии у словацких военных практически не осталось боевой авиации, систем ПВО, а также боеприпасов.

Фицо подчеркнул, что если возглавляемая им партия победит на грядущих парламентских выборах и получит право формировать правительство, Словакия полностью прекратит оказание военной помощи Украине, поскольку вследствие этого гибнут люди.

По данным недавних социологических исследований, возглавляемая Фицо социал-демократическая партия Smer, выступающая против насаждения ультралиберальных западных ценностей и расширения НАТО, обходит своих конкурентов по предвыборной гонке в Словакии. Рейтинг оппозиционной политсилы достигает почти 20 процентов. Проведение досрочных парламентских выборов в Словакии назначено на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что власти Словакии передали украинской армии системы противовоздушной обороны С-300 и истребители МиГ-29, при этом передача вооружений Украине произошла с грубым нарушением действующей в стране конституции.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Mike Freer
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14 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 17:30
    +1
    А вот президент Зузана Чапутова так не считает. fellow
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:41
      +3
      Зато у неё грудь вон какая большая! И ляжки! fellow
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:53
        +2
        Гдеее? belay
        --------------------------------
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 17:55
        +4
        Цитата: Кот Александрович
        Зато у неё грудь вон какая большая! И ляжки! fellow

        Не всем нравится большая грудь и ляжки,но вам за наблюдательность +.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:12
          +2
          у них там у всех мания на сайз плюс.
          с Кардашьян пример берут видимо.
          как грится - мясистость в цене у них. laughing
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:23
      0
      — стоимость самолетов будет возвращена Словакии через Европейский фонд мира- €150 млн,

      Словакия также «раскрутила» на спонсорство США. После отправки российских систем С-300 в Украину американцы предоставили Словакии во временное пользование системы ПВО Patriot, да еще и выделили $200 млн на покупку новой техники.
      "экс" сожалеет об одном-деньги прошли мимо него.
      1. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 18:54
        0
        Цитата: knn54
        выделили $200 млн на покупку новой техники.
        И что скажите можно купить из вооружения, на 200млн., тем более техники? Даже в масштабах такой страны как словакия. Курам на смех. Кому реально надо, те закупаются на миллиарды.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:34
    +1
    Требуйте от всук чтобы они обломки отданной им вами ранее техники вам вернули wassat
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:39
      0
      Цитата: Бережливый
      Требуйте от всук чтобы они обломки отданной им вами ранее техники вам вернули wassat

      Бесплатно??? Не вернут. Потребуют оплатить по цене новой чтобы ещё купить и компенсацию за некачественную технику, превратившуюся в металлолом.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:38
    +4
    Экс-премьер Словакии: После передачи военной техники ВСУ армия нашей страны находится в плачевном состоянии

    Можно подумать, что до передачи военной техники у Словакии была сильная армия... Господи, какие же они там в ЕС все нежно ранимые... Чуть что и плакаться начинают... Повезло вам, европейцам, что нашлись украинские лохи, готовые проливать свою кровь за поставки вашего металлолома и невыполнимые обещания принять их в свой "райский сад"... Ослы с телегой проблем, бегущие за морковкой... Жалкое зрелище...
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:58
    +1
    Ничего, сейчас им американцы кредит оформят на покупку нового вооружения, к 2033 году привезут
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 18:04
    +1
    Да ладно ныть то, полосатые вас прикроют, может быть, если захотят. А так братьям бандеровцам помогли, святое же дело. Во время ВМВ братьями по оружию были.))))
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:32
    0
    По словам Фицо, армия Словакии в настоящее время находится в весьма плачевном состоянии.
    Это ничего, зато хозяин вами доволен... feel
  7. костя1
    костя1 Сегодня, 18:55
    0
    А зачем этим придуркам-вообще-армия?-а они за ее состояние переживают