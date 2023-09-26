Бывший глава правительства Словакии и лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что словацкие вооруженные силы сильно пострадали вследствие передачи своей военной техники украинской армии. По словам Фицо, армия Словакии в настоящее время находится в весьма плачевном состоянии.
Политик отметил, что вследствие решения властей Словакии об отправке вооружений украинской армии у словацких военных практически не осталось боевой авиации, систем ПВО, а также боеприпасов.
Фицо подчеркнул, что если возглавляемая им партия победит на грядущих парламентских выборах и получит право формировать правительство, Словакия полностью прекратит оказание военной помощи Украине, поскольку вследствие этого гибнут люди.
По данным недавних социологических исследований, возглавляемая Фицо социал-демократическая партия Smer, выступающая против насаждения ультралиберальных западных ценностей и расширения НАТО, обходит своих конкурентов по предвыборной гонке в Словакии. Рейтинг оппозиционной политсилы достигает почти 20 процентов. Проведение досрочных парламентских выборов в Словакии назначено на 30 сентября.
Ранее сообщалось, что власти Словакии передали украинской армии системы противовоздушной обороны С-300 и истребители МиГ-29, при этом передача вооружений Украине произошла с грубым нарушением действующей в стране конституции.