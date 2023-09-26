Секретарь Совбеза РФ в Каире: Запад пытается спровоцировать крупномасштабный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе

При этом характерно, что, как и в случае Украины, они везде стремятся воевать чужими руками

Хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сегодня прибыл с официальным визитом в Каир, где уже провел переговоры с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой Абу Эль-Нагой и советником президента по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром. В столицу Египта российская делегация, в которую также входят представители аппарата Совбеза, МИД, ФСБ, МВД, СВР, Росфинмониторинга, Росатома и Центробанка России, прибыла из Омана.Перед началом консультаций Патрушев поблагодарил египетское руководство за отказ, несмотря на требования США и европейских союзников Вашингтона, от предоставления вооружений Киеву. Переговоры были посвящены теме региональной и международной безопасности, секретарь Совбеза РФ сделал на них несколько важных заявлений.В частности, он отметил, что Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают традиционную для них политику нагнетания напряженности в мире, стараясь развязать или усилить конфликты в разных частях планеты. В эту парадигму Запада укладывается и стремление Киева по указке заокеанских кураторов перенести боевые действия на территорию России, одновременно постоянно нагнетая градус конфликта.Говоря о так называемом контрнаступлении ВСУ, Патрушев заявил об его очевидном провале, несмотря на продолжающуюся военную помощь Запада. При этом украинский народ под руководством режима Зеленского продолжает нести большие человеческие потери на фронте, люди бегут из страны, инфраструктура и экономика которой приходит во все больший упадок.Секретарь Совбеза РФ поддержал инициативу Египта и ряда африканских государств по поиску мирного урегулирования украинского кризиса. Однако он констатировал, что на сегодняшний день перспективы дипломатического разрешения конфликта не просматриваются, в первую очередь по причине отказа от этого пути со стороны киевского режима, управляемого напрямую из Вашингтона.Патрушев обратил внимание на деструктивную роль США и НАТО в Юго-Восточной и Центральной Азии. Сейчас к этим регионам может добавиться Закавказье, акватории Черного и Балтийского морей, где альянс наращивает свое военное присутствие вдоль российских границ.— заметил секретарь российского Совбеза.Не стал исключением и Африканский континент, где ради сохранения своего политического влияния и доступа к природным ресурсам Нигера Франция и другие страны Запада пытаются спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе за счет вовлечения в него государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Запад буквально принуждает страны ЭКОВАС к военной интервенции в Нигер, что неминуемо приведет к обострению ситуации во всем регионе.— выразил надежду секретарь Совета безопасности России.Что касается итогов российско-египетских переговоров, то были подробно обсуждены планы сотрудничества в области международной информационной безопасности как на двусторонней основе, так и на площадке ООН. Патрушев подчеркнул важность поддержания политического диалога Москвы и Каира и проведения регулярных консультаций по вопросам урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии, Судане и других странах.