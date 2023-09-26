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В Сети появились кадры испытаний новой версии дрона-камикадзе Shahed-136 с турбореактивным двигателем

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В Сети появились кадры испытаний новой версии дрона-камикадзе Shahed-136 с турбореактивным двигателем

Иранские разработчики ударных беспилотников не стоят на месте, в Сети появились кадры испытания новой версии знаменитого дрона-камикадзе "Shahed-136". В отличие от базовой версии, на новой установлен турбореактивный двигатель.


Российские ресурсы начали распространять кадры испытаний нового беспилотника, аналогичного уже принятому на вооружение "Shahed-136", но без поршневого двигателя MD550, издающего специфический звук, за который эти дроны-камикадзе прозвали "мопедами". Как утверждается, на кадрах тоже "Shahed-136", но с турбореактивным двигателем.

Пока никаких подробностей нет, но сообщается, что новая версия дрона-камикадзе запускается не с наземной пусковой установки, а с воздушного носителя. Если это правда, то такой способ запуска явно накладывает ограничения на применение беспилотника, его уже не запустишь с любой территории, для этого необходимо поднять в воздух самолет. Это, во-первых, дорого, а во-вторых, очень сложно.

Также высказывается предположение, что беспилотник с новым двигателем станет намного тише, а также прибавит в скорости. Однако, с большой вероятностью, он потеряет в дальности поражения. Впрочем, это все только догадки, как будет на самом деле никто пока не знает, кроме разработчиков.

Между тем, базовая версия иранского дрона-камикадзе "Shahed-136" получила возможность запускаться без ракетного ускорителя. Как следует из кадров, опубликованных иранскими медиа, беспилотник теперь можно запустить с автомобиля, но только на ходу. Для этого автомобиль разгоняется, тем самым придавая дрону начальную скорость, после чего беспилотник с уже включенным двигателем стартует с направляющей.

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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:08
    +3
    А что мешает так же со стартовым ускорителем турбовую версию с земли грешной запускать? Этот вопрос как-то не раскрыт был.
    А если с самоля пускают - аналог планирующего чугуния получается.....
    Только с двигателем.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:13
    0
    А мы что не можем поставить на дрон ракетный двигатель?Преимущество такой силовой установки в более высокой скорости полёта дрона и как следствие в более сложном его перехвате. Также можно будет увеличить количество ВВ внутри дрона.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:17
      0
      Да, Вы правы. Самый простейший ТТРД поставить и - миниракета готова.
      1. Фёдор М
        Фёдор М Сегодня, 18:28
        +1
        У нас что, мало mini ракет или max ракет?! Зачем придумывать велосипед
    2. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 18:18
      +3
      А Вы для начала прикиньте какова стоимость такого двигателя и сколько будет стоить такой БПЛА? Такой двигатель сразу приведет к росту массы, размеров и количества взрывчатки и одновременно к падению количества раз в 10, если не больше, возрастет цена каждого килограмма доставленного до врага, увеличится шанс поражения ПВО, да и само поражение каждого станет ценнее для обороняющегося.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 18:54
        0
        Виктор Сергеев-вы какой туда собираетесь двигатель ставить-от ракеты-носителя Рокот?Самый простой пороховой движок,цена которому копейки,как и пороху. С учётом большей скорости сбить такой дрон наоборот сложнее чем дрон с двигателем внутреннего сгорания.Да и при запуске дрона использовать отделяемые пороховые ускорители,спускающиеся на парашютах что делает их многоразовыми.
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:15
    +2
    Дороговато однако. По мне так лучше попроще, по типу По2, обтянутый тканью, минимальная система наведения, максимально дешевый и возможный к массовому производству хоть в кружке юного техника..
  4. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 18:21
    0
    Для придания первоначальной скорости, Дрон можно запускать с реактивным одноразовым форсажем.
    1. esl462
      esl462 Сегодня, 18:34
      0
      Одноразового реактивного форсажа не бывает, он либо есть, либо его нет.
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 18:28
    +1
    Турбореактивный двигатель обеспечивает бОльшую крейсерскую скорость по сравнению с мопедом. А если так, то надо перепроектировать планер с учетом повышения удельной нагрузки на крыло и с сокращением площади аэродинамического сечения. При этом неизбежно ухудшатся взлетная характеристика, поэтому применение стартового ускорителя неизбежно. Иначе все достоинства ТРД - псу под хвост.
  6. esl462
    esl462 Сегодня, 18:31
    0
    Интересно, какая тяга требуется для его полёта. На али куча трд за копейки.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:40
    0
    Он будет сеять ужас в рядах врага, как и его предшественник.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Он будет сеять ужас в рядах врага,

      И имя ему - Сеятель!
      Однако стирается тонкая грань между дроном-камикадзе и крылатой ракетой
  8. костя1
    костя1 Сегодня, 18:51
    0
    Автомобиль разгоняется и с него стартует дрон-какого бреда только не прочитаешь-и-зачем мопеду ТРД?