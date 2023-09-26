Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну

Киеву придется подождать, пока в Европейском Союзе что-нибудь изменится. Правда, в ближайшее время там никаких изменений не предвидится.Об этом в интервью немецким телеканалам говорила заместитель председателя Европейского парламента Катарина Бартли, представляющая Социал-демократическую партию Германии.Замглавы Европарламента назвала сроки принятия Украины в ЕС. По ее мнению, ожидать этого события следует не ранее 2029 года. Еврочиновница считает, что тут дело не только в соответствии Украины стандартам этого межгосударственного объединения. Проблема еще и в том, что Евросоюз неспособен интегрировать в свою структуру подобное государство.- рассуждает Бартли.Она не отрицает, что переговорный процесс между киевом и Брюсселем идет, но на фактическое присоединение Украины к союзу европейских стран потребуется довольно продолжительное время. Для кандидата в ЕС существует большое количество критериев, но Киев пока не соответствует, по мнению еврочиновницы, ни одному из них.Бартли назвала 2029 год потому, что действующий состав Европарламента, который выберут в этом году, будет работать до следующих выборов. А они пройдут как раз в 2029 году.О перспективах вступления Украины в ЕС ранее высказывалась и председатель Европарламента Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, эта страна может претендовать членство в Евросоюзе, когда приведет необходимые критерии в соответствие с требованиями Брюсселя.