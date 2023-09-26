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Замглавы Европарламента назвала сроки принятия Украины в ЕС

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Замглавы Европарламента назвала сроки принятия Украины в ЕС

Киеву придется подождать, пока в Европейском Союзе что-нибудь изменится. Правда, в ближайшее время там никаких изменений не предвидится.


Об этом в интервью немецким телеканалам говорила заместитель председателя Европейского парламента Катарина Бартли, представляющая Социал-демократическую партию Германии.

Замглавы Европарламента назвала сроки принятия Украины в ЕС. По ее мнению, ожидать этого события следует не ранее 2029 года. Еврочиновница считает, что тут дело не только в соответствии Украины стандартам этого межгосударственного объединения. Проблема еще и в том, что Евросоюз неспособен интегрировать в свою структуру подобное государство.

Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну

- рассуждает Бартли.

Она не отрицает, что переговорный процесс между киевом и Брюсселем идет, но на фактическое присоединение Украины к союзу европейских стран потребуется довольно продолжительное время. Для кандидата в ЕС существует большое количество критериев, но Киев пока не соответствует, по мнению еврочиновницы, ни одному из них.


Бартли назвала 2029 год потому, что действующий состав Европарламента, который выберут в этом году, будет работать до следующих выборов. А они пройдут как раз в 2029 году.

О перспективах вступления Украины в ЕС ранее высказывалась и председатель Европарламента Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, эта страна может претендовать членство в Евросоюзе, когда приведет необходимые критерии в соответствие с требованиями Брюсселя.
Использованы фотографии:
Европейская комиссия
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13 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:24
    +4
    эта страна может претендовать членство в Евросоюзе, когда приведет необходимые критерии в соответствие с требованиями Брюсселя.

    Другими словами - НИКОГДА! )))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:26
      +1
      А там останется что принимать то??
      --------------
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:27
      +2
      Да Украина хоть наизнанку вывернется, её один хрен в ЕС не примут.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:24
    +3
    Украине прийдется подождать, пока последнего грамадчнЫна, не похоронят.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:24
    +4
    С нашей стороны необходимо сделать все чтобы к указанному сроку от ук-роины остались рожки,ножки да хвостика трошки wassat А точнее говоря,фактически ничего!!!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:36
      +2
      И заселить отвоёванные территории ветеранами СВО. На всякий случай. Вдруг, чубатые снова поскакать захотят.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:27
    +2
    Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну
    recourse Индюк тоже думал, да в суп попал... К 2029 году останется ли ЕС. feel
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 18:33
    +1
    Для кандидата в ЕС существует большое количество критериев, но Киев пока не соответствует, по мнению еврочиновницы, ни одному из них.

    И не будет ибо Россию никогда не примут в ЕС. Ах да Окраина так она в составе Российской империи была как окраина.
  6. osp
    osp Сегодня, 18:34
    +1
    Пока об этом нет смысла говорить.
    Все будет зависеть от того как и где кончится нынешняя военная компания.
    Даже если конфликт удастся заморозить на нынешних границах и выторговать условия что Украина отказывается от этих территорий, то даже в такой конфигурации ее затянут в ЕС и НАТО очень быстро.

    Выход к морю есть, большая часть ее территории сохранилась. Население тоже.
    А больше Западу ничего и не надо.
    Будут очередной таран из нее делать для будущей войны с Россией.
  7. BAI
    BAI Сегодня, 18:36
    +1
    Будет нужно - примут без всяких условий. Им не впервой менять свои же правила
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:43
    +1
    Обещать жениться и жениться это разные вещи. С такой временной срокой отсрочкой можно говорить все что угодно - там или ишак сдохнет или падишах помрет :)
  9. костя1
    костя1 Сегодня, 18:45
    +1
    И что в евроколхозе должно изменится-он должен-развалится?
  10. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 18:51
    +1
    Европарламент ничего не решает. Придет из-за океана команда - принять и примут как милые, и в Европу и в НАТО и вообще куда дядюшка Сэм захочет. Оружие тоже "не хотели" поставлять, теперь соревнуются кто больше даст.