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Болгария рассматривает вариант передачи Украине неисправных ракет от зенитного комплекса С-300

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Болгария рассматривает вариант передачи Украине неисправных ракет от зенитного комплекса С-300

Болгария может отправить на Украину неисправные зенитные управляемые ракеты от комплекса С-300, Киев с удовольствием их примет, так как платить за них не нужно. Об этом сообщает болгарская пресса со ссылкой на пресс-службу парламента страны.


Украина постоянно жалуется на недостаток средств противовоздушной обороны, а также заканчивающиеся боеприпасы к зенитным системам еще советского времени, в частности С-300 и "Бук-М1". Болгария решила поддержать Украину в этом вопросе, передав дефектные ракеты от С-300. С одной стороны, Болгария избавляется от ненужных ей ракет, с другой - помогает Украине в борьбе с Россией.

Пока решение одобрено только профильным комитетом по делам обороны Народного собрания Болгарии. Одиннадцать депутатов проголосовали за отправку Украине дефектных ракет С-300, теперь передачу должен одобрить весь парламент. Сколько ракет предлагается передать и в какие сроки не сообщается, но подчеркивается, что сама Болгария отремонтировать данные ракеты не в состоянии, а в Киев заявили о готовности поставить их на вооружение. Тем более, что ракеты предложено передать безвозмездно. Кстати, в пакет военной помощи Украине также войдут списанные боеприпасы к стрелковому оружию.

Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРК С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава (...) Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать

- говорится в проекте соглашения.

Против данного предложения выступает Социалистическая партия, которая уже назвала это решение "национальным предательством", поскольку без защиты остается "небо над Софией".

Напомним, что на вооружении Военно-воздушных сил Болгарии, к которым относится и ПВО, стоят восемь пусковых установок ЗРС С-300ПМУ еще советского производства.
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:43
    +1
    А потом очередной жилой дом спишут на Россию, как тут не вспомнить цитату Лаврова.
  2. костя1
    костя1 Сегодня, 18:44
    +1
    И чего украинцы будут делать с неисправными ракетами?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:51
      +2
      Из трех одну мастырить и с криком - "На кого Бог пошлет" пулять. А потом виновата Москва и старые песни часть уж не помню какая.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:53
      +1
      Свалят с ними в Польшу от призыва)))))))))
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:45
    +1
    Дык ведь болгарам дешевле самим эти ракеты на Софию вывалить! На Польшу они ведь падали, на Молдавию, на саму Украину...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:46
    +2
    Потом они отдадут им и исправные ракеты вместе с пусковыми установками!Да,"сестрички ",чтобы нам нагадить и получить за это величественный кивок от сшы под плинтусом уже тоннель к центру земли почти прорыли!
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:52
      0
      Да, вот тебе и братушки-ребятушки, гадят, не стесняясь.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:50
    +1
    — Что вам угодно? — прошептал отец Федор.
    — Мне угодно продать вам старые брюки.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:00
    0
    А-ха-ха. бандерогеи исправными ракетами умудряются долбить по своим постройкам, а уж неисправными... гейропа может содрогнутся.