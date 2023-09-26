Болгария рассматривает вариант передачи Украине неисправных ракет от зенитного комплекса С-300

Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРК С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава (...) Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать

Болгария может отправить на Украину неисправные зенитные управляемые ракеты от комплекса С-300, Киев с удовольствием их примет, так как платить за них не нужно. Об этом сообщает болгарская пресса со ссылкой на пресс-службу парламента страны.Украина постоянно жалуется на недостаток средств противовоздушной обороны, а также заканчивающиеся боеприпасы к зенитным системам еще советского времени, в частности С-300 и "Бук-М1". Болгария решила поддержать Украину в этом вопросе, передав дефектные ракеты от С-300. С одной стороны, Болгария избавляется от ненужных ей ракет, с другой - помогает Украине в борьбе с Россией.Пока решение одобрено только профильным комитетом по делам обороны Народного собрания Болгарии. Одиннадцать депутатов проголосовали за отправку Украине дефектных ракет С-300, теперь передачу должен одобрить весь парламент. Сколько ракет предлагается передать и в какие сроки не сообщается, но подчеркивается, что сама Болгария отремонтировать данные ракеты не в состоянии, а в Киев заявили о готовности поставить их на вооружение. Тем более, что ракеты предложено передать безвозмездно. Кстати, в пакет военной помощи Украине также войдут списанные боеприпасы к стрелковому оружию - говорится в проекте соглашения.Против данного предложения выступает Социалистическая партия, которая уже назвала это решение "национальным предательством", поскольку без защиты остается "небо над Софией".Напомним, что на вооружении Военно-воздушных сил Болгарии, к которым относится и ПВО, стоят восемь пусковых установок ЗРС С-300ПМУ еще советского производства.